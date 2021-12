15 crore de travailleurs enregistrés sur le portail e-Shram

Environ 14 crore des personnes inscrites gagnent 10 000 Rs et moins d’un mois, suivis d’un peu plus de 62 lakh avec un revenu mensuel de 10 001 Rs et 15 000 Rs.

Près de 15 millions de travailleurs du secteur non organisé se sont jusqu’à présent enregistrés sur le portail e-Shram, que le gouvernement a lancé il y a quatre mois pour créer une base de données complète de ces travailleurs et faciliter la prestation de divers programmes et droits sociaux qui leur sont destinés.

Environ 14 crore des personnes inscrites gagnent 10 000 Rs et moins d’un mois, suivis d’un peu plus de 62 lakh avec un revenu mensuel de 10 001 Rs et 15 000 Rs. Parmi les personnes enregistrées, 61% ont entre 18 et 40 ans. L’Uttar Pradesh est en tête de liste parmi tous les États avec 4,15 crores d’enregistrements, suivi du Bengale occidental à 2,32 crores, du Bihar à 1,44 crore, d’Odisha à 1,26 crore et du Jharkhand à 63 lakh .

Les travailleuses ont de loin dépassé leurs homologues masculins, représentant 52,7% du total des inscriptions. Plus de 7,5 crore des personnes inscrites proviennent du secteur agricole, 1,6 crore du secteur de la construction. Les travailleurs domestiques et domestiques sont les troisièmes de la liste avec un enregistrement de 1,5 crore.

En lançant le portail le 26 août, le gouvernement avait déclaré que les 38 crores de travailleurs non syndiqués (selon l’étude économique 2019-2020) seraient enregistrés sur le portail. Cependant, il n’a donné aucun délai. Tous les travailleurs non organisés enregistrés éligibles ont le droit de bénéficier d’une couverture d’assurance accident de Rs 2,0 Lakh pendant un an gratuitement via Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY).

