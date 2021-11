15% de l’offre de Bitcoin est désormais à perte

Les données montrent qu’environ 15% de l’offre totale de Bitcoin est désormais perdue, une valeur qui a historiquement suffi à faire baisser le prix.

Le pourcentage de l’offre de Bitcoin avec des bénéfices est tombé à seulement 85%

Selon le dernier rapport hebdomadaire de Glassnode, l’offre totale de BTC en bénéfice est tombée à seulement 85% cette semaine, ce qui signifie que 15% de l’offre est désormais en perte.

Le « pourcentage de l’offre au profit » est un indicateur Bitcoin qui met en évidence la part de l’offre totale qui est actuellement rentable.

La métrique fonctionne en regardant à quel prix chaque pièce de la chaîne a été déplacée pour la dernière fois. Si ce prix était inférieur au prix actuel, on dit que la devise a un profit. Alors que si ce prix était plus élevé, alors la pièce est considérée comme perdue.

Si l’indicateur atteint des valeurs très élevées (plus de 95%), il est possible qu’il y ait bientôt un plafond sur le marché Bitcoin. Mais si les valeurs métriques sont suffisamment basses (moins de 5%), alors un fonds pourrait être formé à la place.

Maintenant, voici un graphique montrant la tendance de la valeur du pourcentage d’offre de BTC dans les revenus au cours de l’année écoulée :

Il semble que maintenant seulement 85% de l’offre de BTC soit rentable | Source : Onchain de la semaine Glassnode (semaine 47)

Comme le montre le graphique ci-dessus, le pourcentage de l’offre dans les bénéfices a considérablement baissé la semaine dernière alors que le prix du Bitcoin baisse. Aujourd’hui, environ 15 % de l’approvisionnement total est perdu.

Le rapport mentionne que la zone 85% -90% peut être considérée comme une « zone de transition haussière et baissière ». Il y a deux cas dans lesquels l’indicateur entre dans cette zone précédemment sur le graphique.

Le premier a eu lieu lorsque le crash de Bitcoin s’est produit en mai, et le second a coïncidé avec le crash du jour d’El Salvador. Le rapport note qu’une valeur de 85% est suffisante pour faire baisser le prix de la crypto si une valeur plus élevée n’est pas réclamée dans un délai raisonnable, similaire à ce qui s’est passé dans ces cas.

Prix ​​BTC

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin oscille autour de 56,8 000 $, en baisse de 6% au cours des sept derniers jours. Au cours du mois dernier, la pièce a perdu 5% de sa valeur.

Le graphique ci-dessous montre la tendance du prix du BTC au cours des cinq derniers jours.

Le prix du BTC baisse ces derniers jours | Source : BTCUSD sur TradingView

Au cours de la semaine dernière, Bitcoin s’est principalement consolidé sous la barre des 60 000 $. Actuellement, il n’est pas clair quand la pièce va récupérer, mais si le pourcentage de l’offre dans les bénéfices est quelque chose à considérer, BTC pourrait baisser encore plus.

