Certaines des grandes chansons des temps modernes – telles que “(I Can’t Get No) Satisfaction)” ou “Smoke On The Water” – vous frappent autant par leurs léchages de guitare distinctifs que par leurs paroles puissantes. Le riff de guitare, qui ouvre souvent une chanson et constitue le principal point d’ancrage mélodique répétitif, est au cœur des chansons de blues, de rock’n’roll et même de punk depuis des décennies, et les meilleurs riffs de guitare ont changé la forme de la musique. Certains des premiers guitaristes de jazz (comme Charlie Christian, dans le sextuor d’avant-guerre de Benny Goodman) ont été des pionniers du riff, ouvrant la voie aux grands qui ont suivi – tout le monde de Chet Atkins, T Bone Walker et Jimi Hendrix à Van Halen, U2est le bord, Sabbat noirest Tony Iommi et Se précipiterest Alex Lifeson.

Des centaines d’autres superbes guitaristes ont créé des classiques qui méritent d’être classés parmi les meilleurs riffs de guitare de tous les temps, et les 15 que nous avons choisis, par ordre chronologique, comprennent des chefs-d’œuvre de Chuck Berry et Eric Clapton.

Et maintenant, voici 15 des meilleurs riffs de guitare de tous les temps.

John Lee Hooker : Boogie Chillen’ (1948)

John Lee Hooker, le maître du blues dont l’introduction et l’accroche sur “Boom Boom” de 1962 sont si fascinantes, avait 13 ans plus tôt mis au point le riff de guitare amplifié sonnant pour “Boogie Chillen’.” Il a dit plus tard : « J’ai écrit cette chanson à Detroit quand j’étais assis à gratter ma guitare. Quand j’étais petit, j’ai entendu mon beau-père Will Moore le faire des années et des années auparavant. Il avait ce rythme, et j’ai juste gardé ce rythme et je l’ai appelé “Boogie Chillen’.” La chanson a eu une puissante influence sur BB Roi alors qu’il débutait sa carrière de DJ radio.

Eaux boueuses : Mannish Boy (1955)

Des eaux boueuses incarnait un son qui lui était propre, et sa chanson de blues classique « Mannish Boy », enregistrée sur une Telecaster en 1955, a inspiré une génération de musiciens, dont Les pierres qui roulent. La ligne de guitare répétitive sur “Mannish Boy” remue le blues électrique à son meilleur et a été reproduite par d’innombrables musiciens depuis, garantissant qu’elle restera l’un des meilleurs riffs de guitare de l’histoire. Waters a donné une interprétation mémorable de la chanson avec Le groupe en 1976 pour le film-concert La Dernière Valse.

Chuck Berry : Johnny B Goode (1958)

La chanson populaire de Chuck Berry sur un garçon de la campagne qui peut jouer de la guitare « comme si on sonnait une cloche » grésille dès la note d’ouverture, et il n’est pas surprenant qu’elle ait été jouée sur Spotify près de 100 millions de fois. Le mérite est dû, cependant, parce que Berry a reconnu qu’il imitait le riff de guitare d’ouverture de “Ain’t That Just Like A Woman (Ils le feront à chaque fois)”, qui a été joué par Carl Hogan en 1946. Cependant , le génie inventif de Berry, en tant que chanteur, auteur-compositeur et interprète, transformait les rythmes roulants de Jordan et de T-Bone Walker en la base rythmique du rock’n’roll.

The Kinks: Tu m’as vraiment eu (1964)

Après quelques singles infructueux, le jeune groupe de rock londonien Les Kinks étaient sous pression pour livrer un hit, et ils l’ont fait dans un style spectaculaire en août 1964 avec “You Really Got Me”. L’arrangement a été écrit par Ray Davies quand il jouait au piano à la maison ; le guitariste Dave Davis a créé le riff distinctif en déchirant le cône du haut-parleur de son ampli pour créer ce son de guitare déformé.

Les Rolling Stones : (Je ne peux pas obtenir de satisfaction) (1965)

Le 12 juin 1965, les Rolling Stones ont atteint les charts avec le classique de tous les temps qui est devenu leur premier numéro 1 américain. Avec un riff célèbre composé par Keith Richards dans une chambre d’hôtel juste avant qu’il ne s’endorme, la première version de la chanson, avec l’harmonica de Brian Jones, a été enregistré dans leur foyer spirituel de Studios d’échecs à Chicago. Deux jours plus tard, chez RCA à Hollywood, ils ont coupé la version que nous connaissons tous, et l’histoire du rock a été écrite. « Je suis le maître du riff », a écrit Richards dans son autobiographie, Life. En effet, les morceaux des Stones ne manquent pas en lice pour leur place parmi les meilleurs riffs de guitare de l’histoire. Bien que la puissance de “Satisfaction” soit indéniable, Richards pense qu’il a créé un meilleur riff avec le riff acoustique qui ouvre “Jumpin’ Jack Flash”. « Quand vous obtenez un riff comme « Jumpin’ Jack Flash », vous obtenez un grand sentiment d’exaltation, une joie diabolique», a déclaré Richards. « Flash est fondamentalement « Satisfaction » à l’envers. Presque tous ces riffs sont étroitement liés. Mais si quelqu’un disait : « Vous ne pourrez plus jamais jouer qu’un seul de vos riffs », je dirais « OK, donnez-moi « Flash ».

Led Zeppelin : Tout l’amour (1969)

Certains pourraient se porter garants de “Stairway to Heaven”, mais il semble que l’histoire ait choisi “Whole Lotta Love” comme le plus grand riff de guitare de Led Zeppelin. Jimmy Page a dit qu’il est venu avec le riff de guitare “Whole Lotta Love” – ​​en partie inspiré par la légende de Chess Records Willie Dixon – tout en grattant une guitare sur sa péniche sur la Tamise en Angleterre au cours de l’été 1968. Le single a été un énorme succès aux États-Unis et le riff a été élu le meilleur de tous les temps par les auditeurs de BBC Radio 2 en 2014. « Je voulais un riff qui a vraiment ému, que les gens obtiendraient vraiment et leur apporterait un sourire, mais quand je l’ai joué avec le groupe, il est vraiment devenu overdrive », a déclaré Page. “Il y avait cette intention d’avoir ce riff et le mouvement de celui-ci, donc c’était menaçant et assez caressant.” De nombreux collègues musiciens de Page l’ont salué comme l’un des meilleurs riffs de guitare de tous les temps. Dave Grohl et Prince une fois jammé ensemble en jouant la chanson, le premier se souvient: “C’était, je le jure devant Dieu, l’expérience la plus incroyable de toute ma vie, et il n’y avait personne là-bas.”

Derek et les dominos : Layla (1970)

“Layla” était l’une des marques des hautes eaux pour le rock des années 70. Eric Clapton a été inspiré pour écrire la première partie de la chanson après avoir reçu un exemplaire du livre du poète classique persan Nizami Ganjavi L’histoire de Layla et Majnun. Comme nous le savons maintenant, c’est la chanson d’amour de Clapton à Pattie Boyd, qui à l’époque était mariée à George Harrison. (Elle a épousé plus tard Clapton.) Une autre source d’inspiration ? Le travail de guitare de Duane Allman sur la mélodie. En effet, les guitares multicouches de Clapton jouent sur Allman pour créer un riff intemporel et distinctif. Clapton était, bien sûr, également à l’origine du riff de Crème‘s “Sunshine Of Your Love”, à une époque où les acolytes l’appelaient “Dieu”.

Deep Purple: Fumée sur l’eau (1972)

Violet foncé Le guitariste Ritchie Blackmore insiste sur le fait que pour jouer correctement “Smoke On The Water”, un guitariste doit toujours pincer et ne jamais utiliser de médiator. L’un des riffs de guitare les plus reconnaissables du rock a été écrit lors d’une jam session en Suisse lorsque Deep Purple enregistrait l’album Machine Head. Blackmore, qui a élaboré le riff avec le batteur Ian Paice, a rappelé plus tard qu’ils essayaient juste de créer “quelque chose de simple” à jouer. Il a déclaré: «Nous étions dans cette grande salle de bal à Montreux et la police est arrivée pour nous dire d’arrêter, car nous jouions si fort qu’il y avait des plaintes. Nous avons gardé la porte verrouillée pour pouvoir continuer à enregistrer cette prise particulière. La police martelait à la porte lors de la prise de vue finale dans les trois dernières minutes de la session d’enregistrement. Si la police de Montreux avait fait ce qu’elle voulait, nous n’aurions jamais enregistré “Smoke On The Water”.

Reine: Killer Queen (1974)

Beaucoup de reine les chansons ont de belles progressions d’accords et des solos puissants du guitariste Brian May, et un certain nombre de leurs tubes ont de superbes riffs, y compris “Stone Cold Crazy”. Peut-être que leur meilleur riff, cependant, peut être entendu sur “Killer Queen”. « J’étais à l’hôpital et j’étais presque en train de mourir quand j’ai entendu cela. Ils m’ont apporté les harmonies et ont attendu que je finisse la chanson », a déclaré May. Il a utilisé sa guitare Red Special de marque pour un solo multipiste pour obtenir l’effet de cascade distinctif.

Aerosmith: Marchez de cette façon (1975)

Le riff de Joe Perry pour « Walk This Way » est encore fréquemment imité par de jeunes guitaristes souhaitant maîtriser l’instrument. Perry l’a proposé lors d’un soundcheck à Honolulu lorsqu’il a décidé de faire quelque chose de plus aventureux qu’une “progression d’accords ennuyeuse normale”. L’un des meilleurs riffs de guitare du rock (plus tard échantillonné par Run-DMC pour leur classique crossover rock/hip-hop) a dû attendre un certain temps pour les paroles, mais quand Aérosmith les membres du groupe ont regardé le film de Mel Brooks Young Frankenstein, qui comprend une ligne où un Marty Feldman boiteux dit à Gene Wilder de “marcher de cette façon”, chanteur Steven Tyler a commencé à composer les paroles de l’un des airs les plus emblématiques du monde de la guitare.

AC/DC : Retour en noir (1980)

L’hommage d’AC/DC à l’ancien chanteur Bon Scott, décédé en février 1980 à l’âge de 33 ans, est l’émouvant « Back In Black », avec le riff de guitare d’Angus Young une masterclass dans l’utilisation de la gamme pentatonique en mi mineur. Le riff grésillant a contribué à faire de la chanson un incontournable de la culture moderne, apparaissant dans des dizaines de films à succès, dont Iron Man, Black Hawk Down et School Of Rock.

Les Smith : cet homme charmant (1983)

Les fans des Smiths divergeraient probablement sur la chanson qui constitue le meilleur riff du guitariste Johnny Marr. Alors que beaucoup pourraient préférer qu’il joue sur “How Soon Is Now?” ou « Quelle différence cela fait-il ? », notre vote va à « Cet homme charmant. » Marr a à l’origine écrit l’un des riffs d’ouverture les plus immédiatement reconnaissables de la musique pop moderne pour une session de radio de la BBC avec John Peel. Le jeu fluide et contagieux du guitariste complète parfaitement les paroles moroses et le chant lugubre de Morrissey.

Dire Straits : De l’argent pour rien (1985)

Ce classique de DétroitL’album Brothers In Arms contient l’un des riffs d’ouverture les plus immédiatement reconnaissables de l’histoire du rock. Mark Knopfler parlé au guitariste de ZZ Top Billy Gibbons pour avoir des idées avant d’enregistrer le morceau. Il a changé son modèle de guitare habituel pour utiliser une Gibson Les Paul de 1958 afin d’obtenir le bon riff percussif infusé au doigté. La vidéo était aussi un classique de MTV.

Guns N’ Roses: Sweet Child O’ Mine (1988)

Né à Londres Sabrer a livré un solo incroyable et l’une de ses intros de guitare les plus épiques sur “Sweet Child O’ Mine” de 1988 pour Guns N’ Roses. Au cours d’une séance de répétition, Slash a déclaré qu’il s’amusait avec un riff et le chanteur Axl Rose a crié : « Tenez les putains de téléphones ! C’est incroyable ! Un hit est né. “En une heure, mon exercice de guitare était devenu autre chose”, a expliqué Slash dans son autobiographie.

Nirvana: Smells Like Teen Spirit (1991)

Près de trois décennies après son enregistrement, NirvanaLe single signature de ” Smells Like Teen Spirit ” sonne toujours brut et excitant. Kurt Cobain tentait d’écrire la “chanson pop ultime” lorsqu’il a proposé le riff de guitare. Il voulait également écrire quelque chose dans le style des Pixies, déclarant au magazine Rolling Stone en 1994 : « J’essayais essentiellement d’arnaquer les Pixies. Je dois l’admettre.” Le motif à quatre accords du riff n’est pas original, mais les contrastes dynamiques calmes-forts de la chanson et la prestation viscérale de Cobain ajoutent à la puissance de l’un des meilleurs riffs de guitare des années 90.

