15 enseignants partagent leurs plus grands souhaits pour la nouvelle année scolaire

L’influence d’un bon professeur ne peut jamais être effacée.

Bien qu’il puisse sembler que le Memorial Day n’était qu’hier, le week-end de la fête du Travail signifie officieusement que l’été est terminé et qu’il est temps de retourner à l’école.

Cette année, de nombreux élèves retournent à l’apprentissage en personne pour la première fois depuis plus d’un an et demi. Mais comme toujours, les enseignants sont prêts à offrir aux enfants de tous âges une année scolaire sûre et spéciale.

“Je souhaite que les familles sachent que nous allons tous faire de notre mieux dans des circonstances stressantes et difficiles”, a déclaré une enseignante de Los Angeles. Nicolle Fefferman a dit à E! Nouvelles. “Tout le monde a besoin d’un peu d’amour de temps en temps, alors entendre les commentaires positifs des élèves et des familles est tellement merveilleux.”

Et en tant que co-modérateur du groupe Facebook Parents Supporting Teachers, le professeur de sciences humaines a quelques moyens de partager son appréciation pour les enseignants qui travaillent si dur.

“Certains enseignants adorent les notes d’amour manuscrites. Certains enseignants adorent les livres et le café. Certains enseignants adorent quand les familles peuvent contribuer à rendre la classe plus attrayante avec des fournitures”, a expliqué Nicolle. “Certains enseignants adorent quand les familles aident à créer une communauté de classe forte. Les élèves et les familles devraient vérifier auprès de leurs enseignants quelle est leur” langue d’amour ” alors que nous commençons cette année scolaire. Bien sûr, les remerciements et les câlins nourrissent l’âme de nos enseignants . “