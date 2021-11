15 États menacent de retirer 600 milliards de dollars des banques pour « le capitalisme éveillé »

Quinze agents financiers de l’État ont envoyé une lettre aux banques américaines la semaine dernière notant 600 milliards de dollars d’actifs qu’ils s’engagent à prendre ailleurs si les institutions financières adoptent le réveil des entreprises et interdisent le financement de l’industrie des combustibles fossiles.

Dirigé par le trésorier républicain de Virginie-Occidentale Riley Moore, le groupe a promis une « action collective » sous la forme d’un « boycott économique ».

« Tout comme chaque État représenté dans cette lettre est unique dans ses lois et son économie, nos actions prendront des formes différentes », ont-ils écrit dans la lettre obtenue par The Federalist. « Cependant, l’objectif primordial de nos actions sera le même – protéger les économies, les emplois et l’indépendance énergétique de nos États contre ces attaques injustifiées contre nos industries critiques. »

Les signataires de la lettre mettant les banques en demeure comprennent les directeurs financiers de l’Arizona, de l’Arkansas, de l’Idaho, de la Louisiane, du Missouri, du Nebraska, du Dakota du Nord, de la Caroline du Sud, du Dakota du Sud, de l’Utah, du Wyoming, de l’Alabama, du Texas et du Kentucky, en plus de la Virginie-Occidentale.

« Comment pouvons-nous, en tant qu’États, obtenir des dollars des impôts sur les indemnités de licenciement et les stocker ensuite dans des banques qui tentent en même temps de diminuer ces dollars en essayant de boycotter nos industries ? » Moore a déclaré dans une interview avec The Federalist. « C’est à peu près la même chose de la part de ces capitalistes éveillés, des intérêts mondialistes là-bas quand ce sont eux qui essaient de nous dicter la façon dont nous devons vivre notre vie. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi davantage d’États n’avaient pas rejoint la lettre, étant donné qu’au moins 22 bureaux financiers des États sont dirigés par des républicains, Moore a déclaré que c’était une conséquence d’une hésitation standard.

«Je pense qu’il y aura plus d’États qui se joindront à cet effort de coalition. Je pense qu’ils veulent voir un peu comment cela se passe », a déclaré Moore. « Combien de temps allons-nous simplement le prendre en pleine face et ne rien faire ? »

Le président Joe Biden a été agressif en réduisant rapidement le développement du pétrole et du gaz comme promis lors de la campagne électorale. Au-delà de la suspension illégale de nouveaux baux sur les terres fédérales, l’interdiction de nouveaux sites de forage sur les principales réserves inexploitées et des frais plus élevés dans le pipeline pour de nouveaux permis d’exploration énergétique, cependant, c’est la pression de l’administration sur Wall Street pour refuser l’investissement dans la capitale. industrie intense qui a porté le plus gros coup aux producteurs, faisant grimper les prix à la pompe dans le processus.

« Nous ne pouvons pas obtenir de capitaux parce qu’elles font tellement pression sur les banques pour qu’elles ne nous prêtent pas au nom du changement climatique », a expliqué Kathleen Sgamma, présidente du groupe commercial industriel basé à Denver Western Energy Alliance.

Le candidat de Biden pour un rôle régulateur important au département du Trésor, cependant, ne montre aucun signe d’assouplissement de l’administration à Wall Street. La professeure de droit Cornell, Saule Omarova, qui a été choisie pour diriger le Bureau du contrôleur de la monnaie, a déclaré qu’elle souhaitait que les industries des combustibles fossiles « fassent faillite ».

La prochaine fois que vous serez surpris par le coût de votre facture de gaz naturel pour chauffer votre maison, ou le coût du gaz pour remplir votre voiture, rappelez-vous : tout cela faisait partie du plan 👇 https://t.co/TSb4TtH6yI – Kelsey Bolar (Harkness) (@kelseybolar) 10 novembre 2021

En cas de confirmation, Omarova dirigerait une agence chargée de « assurer[ing] les banques et les associations d’épargne fédérales opèrent de manière sûre et saine, offrent un accès équitable aux services financiers, traitent les clients équitablement et se conforment aux lois et réglementations applicables.

Compte tenu de la croisade de l’administration contre les combustibles fossiles, il est concevable qu’Omarova arme le département pour dissuader les investissements dans une industrie vilipendée par les démocrates comme destructrice à elle seule pour la planète.

En 2017, Omarova avait déjà exhorté le Congrès à déléguer une responsabilité de « part en or » aux agences fédérales, qu’elle a définies comme « un large éventail d’arrangements juridiques donnant au gouvernement des droits de gouvernance d’entreprise spéciaux, exclusifs et non transférables dans les entreprises privées ».

Les agents financiers de l’État qui sont engagés dans le bras de fer avec l’administration Biden ont écrit dans leur lettre la semaine dernière que leurs contribuables ne toléreraient pas que les fonds publics soient gérés par des institutions qui détruisent les économies et la santé des Américains au nom du changement climatique.

« Nous avons un intérêt impératif pour le gouvernement, lorsqu’il agit en tant que participants sur le marché des services financiers au nom de nos États respectifs, à sélectionner des institutions financières qui ne sont pas engagées dans des tactiques visant à nuire aux personnes mêmes dont elles gèrent l’argent », ont-ils écrit. « Toute institution financière qui a adopté des politiques visant à diminuer une grande partie des revenus de nos États est en conflit d’intérêts majeur avec la détention, le maintien ou la gestion de ces fonds. »