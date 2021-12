15 étoiles partagent leurs soins de la peau et leurs masques préférés

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Nous sommes toujours à la recherche de cette peau « parfaite » toujours insaisissable. Bien sûr, nous savons qu’il n’est pas réellement possible d’avoir une peau « parfaite », mais nous n’avons aucun problème à essayer de nouveaux produits et à espérer des améliorations. Le problème est qu’il y a tellement de produits différents parmi lesquels choisir. Nous n’avons pas le temps, le budget ou la patience d’essayer chaque produit de soin de la peau. Cependant, nous aimons une recommandation d’une source de confiance.

Si vous cherchez des soins de la peau et des masques à ajouter à votre routine, ne cherchez pas plus loin que vos célébrités préférées. Voici quelques-uns des favoris qui ont été recommandés par les stars en 2021, notamment Kourtney kardashian, Zendaya, Jessica Alba, Shay Mitchell, kyle richard, Kathy Hilton, Paige DeSorbo, porcha williams, Catherine Lowe, Cassie Randolph, Meagan Bon, Madison lecroy, Hannah Ann Sluss, Marguerite Joseph, Tom Schwartz, et plus.