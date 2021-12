15 façons d’empêcher vos enfants de vous détester parce que vous ne leur avez pas offert de PS5

C’est la saison pour être joyeuse – du moins, c’est ce que nous chanterions si nous pouvions mettre la main sur une PS5 dans littéralement n’importe quel magasin du monde. Avec la combinaison de la vie pendant une pandémie, une pénurie de puces semi-conductrices et des scalpers achetant tout le stock, il est actuellement plus facile de construire une maison sur la mer que d’acheter la console de jeux de nouvelle génération de Sony.

Cela signifie qu’il y aura beaucoup d’enfants déçus ce Noël, un an après le lancement initial de la machine. Heureusement pour vous, nous avons compilé une liste de certaines choses que vous pouvez faire pour empêcher vos enfants de vous détester parce que vous êtes un échec du capitalisme.

1 Masquer



Enfermez-vous en cette période des fêtes. Évadez-vous pour une retraite d’une semaine dans la forêt et vivez un moment avec les animaux. Déconnectez-vous de la société et méditez sur vos échecs jusqu’à ce que vous finissiez par vous élever au-delà de votre coquille mortelle et de votre projet astral dans l’éther.

2 Obtenez un nouvel enfant



Votre enfant est ingrat ce Noël ? Obtenez simplement un nouveau et élevez-les mieux. C’est un moyen infaillible de ne plus jamais décevoir votre progéniture.

3 Se convertir à une nouvelle religion



Arrêtez complètement d’acheter des cadeaux pour Noël en vous convertissant à une nouvelle religion – de cette façon, vous pouvez garder votre foi inébranlable, mais sans les dépenses qui s’y rattachent.

4 Dites à vos enfants que le Père Noël est mort



Oh non, le Père Noël a laissé les rennes dans la cuisine de quelqu’un, Rudolph a avalé une bouteille entière de whisky et les a fait voler dans un Boeing 747. C’est vraiment tragique, les enfants. Je sais, il est parti trop tôt.

5 Mettez un autocollant « 5 » sur une PS4



Les enfants sont assez stupides. C’est un fait avéré. Nous leur avons tous passé une manette qui ne fonctionne pas et les avons trompés en leur faisant croire qu’ils jouent à un jeu vidéo alors que ce n’est pas le cas. Prenez cette tromperie d’un cran et achetez une PS4, collez un autocollant « 5 » dessus. Étalages.

6 Donnez-leur une reconnaissance de dette



Emballez simplement une note de reconnaissance de dette dans une boîte, laissez-les l’ouvrir et dites-leur que vous achèterez une PS5 dès que vous le pourrez. Tactiques de retard.

7 Faire des bruits d’hélicoptère



Évitez complètement la confrontation avec cette astuce étrange. Chaque fois que votre enfant vous parle le jour de Noël, poussez de l’air entre vos lèvres et faites un bruit d’hélicoptère avec votre bouche. Devenez plus fort au fur et à mesure qu’ils deviennent plus forts et étouffez leurs mots avec vos mouvements de bouche froids.

8 Achetez des bouchons d’oreilles



Sinon, achetez des bouchons d’oreille.

9 Donnez-leur une Nintendo



Prenez une feuille du livre de votre étrange tante et prétendez que vous ne savez pas ce qu’est la technologie. Vous vous souvenez que vous avez demandé Halo 3 sur la Xbox 360 et qu’à la place, vous avez reçu une cartouche Game Boy pour Killer Instinct ? C’est vrai – votre étrange tante savait exactement ce qu’elle faisait. Ils savent exactement ce que sont les consoles, mais ils les appellent quand même toutes « Nintendos ». Génie, vraiment.

10 Apprenez l’astuce mentale Jedi



« Vous ne voulez pas d’une PS5 », dites-vous, en agitant votre paume sur le visage de votre enfant alors qu’il regarde avec confusion. « Vous ne voulez pas d’une PS5. » Nous sommes sûrs que cela finira par fonctionner.

11 Se transformer en une entité liquide



Transformez vos cellules mêmes et devenez liquide avant de couler dans un égout sans un mot.

12 Dites-leur que le meilleur cadeau est votre amour



Donnez une leçon importante à vos petits ce Noël et apprenez-leur que le meilleur cadeau que vous puissiez recevoir est l’amour inconditionnel d’un parent. Vous n’avez pas besoin de lancer de rayons dans Fortnite lorsque vous l’avez. Pour améliorer cet atterrissage, vous devez vous envelopper complètement et dormir sous l’arbre.

13 Créez un faux compte Twitter PS5



Créez un compte Twitter en utilisant les images officielles de Sony et écrivez un article sur l’annulation de la PS5. Assurez-vous que c’est du texte noir sur fond bleu pour vraiment le vendre. Voici une copie que vous pouvez utiliser gratuitement : « En raison d’une demande sans précédent, nous avons décidé d’arrêter toute fabrication sur la console PlayStation®5 jusqu’à nouvel ordre. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, mais nous en avons marre de les faire maintenant, c’est vraiment assez laborieux. Nous espérons que vous comprenez. À votre santé! »

14 Achetez une PS Vita d’occasion et dites que c’est une PS6



De nos jours, les enfants ne savent pas ce qu’est une PS Vita. Bon sang, la plupart des gens qui ne jouent pas à des jeux n’en ont aucune idée non plus – la machine portable de Sony ne s’est pas vraiment bien vendue. Achetez-en un et dites à votre tout-petit que c’est une PS6. Vous voyez, papa et maman ont un ami qui travaille sur PlayStation.

15 Va en prison !



Faites trois petits délits et passez du temps dans le slammer. Ne faites rien de trop criminel, cependant – peut-être simplement torrent des films en vous tenant à côté d’un flic ou quelque chose du genre. Marcher sur la chaussée. Devenez sauvage (mais pas vraiment sauvage OK).

