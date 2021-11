15 faits sur la vie de Freddie Mercury 30 ans après sa mort

Nouvelle version de « Time » de Freddie Mercury 0:43

. – Freddie Mercury est l’un des artistes les plus importants de l’histoire du rock dans le monde. 30 ans se sont écoulés depuis sa mort, mais son héritage perdure.

Mercury est décédé le 24 novembre 1991 à Kensington, Londres, après une brillante carrière au sein du groupe Queen, avec lequel, en moins d’une décennie, il a accédé au statut de légende du rock.

Quelques faits sur la vie et la carrière de Freddie Mercury

1. Freddie Mercury, dont le nom de naissance était Farrokh Bulsara, est né le 5 septembre 1946 à Stone Town, Zanzibar, une île semi-autonome au large des côtes de la Tanzanie.

2. La famille Bulsara était composée de Parsis d’Inde, adeptes du zoroastrisme, une ancienne religion persane.

3. On pense que le jeune Farrokh a commencé à chanter dans le temple zoroastrien de la ville lorsqu’il était enfant. A cette époque, il y avait environ 300 membres de la communauté Parsi à Zanzibar. Aujourd’hui, il n’en reste que quelques-uns et le temple est abandonné depuis longtemps.

4. Mercury a passé la majeure partie de son enfance à Zanzibar et a fréquenté un pensionnat en Inde. Au début des années 1960, sa famille a déménagé au Royaume-Uni.

5. Au début des années 1970, Mercury a créé le groupe Queen avec le guitariste Brian May, le batteur Roger Taylor et le bassiste John Deacon. Ses camarades de groupe le décrivent comme généreux, absolument dévoué à la musique et comme une personne très attentionnée.

Freddy Mercury a déjà un musée 0:30

6. En 1980, Queen sort « Another one bites the dust », l’un des singles les plus vendus du groupe. L’année suivante, en 1981, ils sortent l’album de compilation Greatest Hits, qui est leur album le plus vendu au Royaume-Uni.

7. Freddie Mercury était un artiste magnétique qui a rendu ses fans fous avec son charisme et ses prouesses vocales sur des chansons comme Bohemian Rapsody. Sa garde-robe, des costumes généralement près du corps, a contribué à séduire et fasciner son public.

8. Mercure a soigneusement planifié ses performances. Dans une interview, l’artiste a déclaré qu’après chaque présentation, il ferait des recherches approfondies et consulterait ses conseillers les plus proches pour de nouvelles idées.

9. Bien qu’il ait une personnalité écrasante sur scène, on disait que Mercury était timide en dehors de la scène, surtout avec des personnes qu’il ne connaissait pas.

10. Sa bisexualité n’était pas un secret pour ses proches, mais Mercury a gardé ses relations avec les hommes et les femmes privées. Il ne s’est jamais marié, mais a eu de longues relations amoureuses.

11. La cause finale du décès, le décès de Freddie Mercury, survenu à l’âge de 45 ans, le 24 novembre 1991, a été attribué à une bronchopneumonie causée par le VIH.

12. Un astéroïde porte son nom. Le leader du groupe légendaire, qui a chanté « Je suis une étoile filante bondissant à travers le ciel » dans la chanson « Don’t stop me now », a été honoré par l’Union astronomique internationale des petites planètes (IAU) rebaptisée l’astéroïde 17473 , qui a été découvert en 1991, l’année de la mort du chanteur, en l’honneur de Mercure.

13. Le biopic Bohemian Rhapsody mettait en vedette Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury. Il raconte le temps écoulé entre la formation du groupe Queen et le concert emblématique au Wimbley Stadium en 1985, avec une performance historique de Mercury.

14. En 2011, Google a célébré ce qui aurait été le 65e anniversaire de Mercury avec un griffonnage de la chanson de Queen « Don’t Stop Me Now ».

15. Un musée honorant Mercure a été ouvert en 2020 à Zanzibar, le lieu de naissance de Farrokh Bulsara. Le musée se trouve dans la soi-disant Casa Mercury, une ancienne maison de la famille Bulsara.