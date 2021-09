15 faits surprenants sur le casting de la saison 30 de “Danse avec les stars” .

in

Il est difficile de croire que nous regarderons bientôt la 30e saison de Danse avec les stars. Mais bien sûr, le concours de danse ABC fait valser son dernier lot de célébrités sur la piste de danse ce lundi 20 septembre.

Les espoirs du Mirrorball de cette saison incluent un Bachelor, une Spice Girl, une gymnaste américaine et… un instructeur Peloton ? Hé, peut-être que la définition de “star” d’ABC est un peu généreuse, mais on ne sait jamais qui éclatera chaque saison.

Avant la première de lundi, nous rassemblons 15 faits amusants sur le casting de la saison 30, un pour chaque candidat !

Jimmie Allen a partagé l’écran avec Taylor Swift

La chanteuse country est apparue dans une publicité Diet Coke en 2013 avec Swift, chantant une barre de sa chanson “22”.

Melanie “Melanie C” Chisholm a participé au triathlon de Londres

Je l’ai fait! 😀RT @bloodwise_uk : Voici @MelanieCmusic après avoir terminé le triathlon de Blenheim. Bien fait! @BlenheimTri pic.twitter.com/hPWVGFN5fE – Mel C / Melanie C (@MelanieCmusic) 4 juin 2016

La star des Spice Girls a également terminé le Blenheim Palace Triathlon. Sporty Spice, en effet !

Christine Chiu était presque l’une des vraies femmes au foyer de Beverly Hills

La star de Bling Empire a déclaré à TMRWxTODAY qu’on lui avait offert un rôle dans RHOBH de Bravo mais qu’elle avait dû se retirer en raison d’obligations familiales.

Brian Austin Green a sorti un album hip-hop

Ce serait le carnaval One Stop de l’acteur de Beverly Hills, 90210, à partir de 1996. Le critique d’AllMusic Jason Ankeny l’a qualifié de “pâle, sans inspiration et d’une arrogance insupportable”.

Melora Hardin a perdu un gros rôle dans Retour vers le futur

Elle a été la première actrice à incarner la petite amie de Marty McFly, Jennifer Parker. Mais lorsque Michael J. Fox a remplacé Eric Stoltz en tant que Marty, elle a été jugée trop grande pour jouer son partenaire à l’écran, comme elle l’a dit à WIRED en 2011.

Olivia Jade a déjà le soutien de Tyra Banks

L’implication de Jade avec DWTS est forcément controversée, étant donné que ses célèbres parents, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli, ont été emprisonnés pour leur rôle dans un programme d’admission à l’université à l’échelle nationale. Mais l’animatrice de DWTS, Banks, a qualifié Jade de “si courageuse” dans une interview à Entertainment Tonight, ajoutant qu’elle croyait que Jade n’était pas au courant des activités de ses parents.

Matt James est devenu célibataire à cause de la mère de Tyler Cameron, la préférée de Bachelorette

James est ami avec le candidat à la Bachelorette Tyler Cameron, et c’est la mère de Cameron qui a nommé James pour la franchise car elle voulait qu’il ait la même opportunité de croissance que son fils.

Amanda Kloots était une Rockette de Radio City

La co-animatrice de The Talk a accueilli certaines de ses « sœurs Rockette » chez elle l’été dernier à la suite du décès de son mari, la star de Broadway Nick Cordero.

Martin Kove a joué avec son fils dans Cobra Kai

Jesse Kove, l’un des enfants de l’acteur de Karaté Kid, a joué un capitaine universitaire qui intimide une version plus jeune du personnage de Martin dans l’épisode de la saison 3 de Cobra Kai.

Suni Lee est la première personne d’origine Hmong à faire partie de l’équipe olympique américaine

Le peuple Hmong est un groupe ethnique qui a migré de la Chine vers le Laos, le Vietnam et la Thaïlande au 19ème siècle, rapporte CBS 8.

Mike “The Miz” Mizanin était un acteur du monde réel

Des années avant sa renommée à la WWE, ce lutteur était l’un des colocataires de la 10e saison de l’émission de téléréalité MTV. Il a également participé et animé de nombreuses saisons de The Challenge.

Kenya Moore a joué dans un clip de Jay-Z et Jermaine Dupri

L’acteur de Real Housewives of Atlanta était la principale femme de Jay-Z dans le clip de “Money Ain’t a Thang”, un morceau qu’il a fait avec Jermaine Dupri.

Cody Rigsby était déjà danseur

L’instructeur Peloton a été danseur professionnel pendant cinq ans, racontant au magazine IN plus tôt cette année que la danse l’avait aidé “à apprendre à jouer, à savoir comment utiliser une caméra et comment utiliser la musicalité pour créer une expérience à laquelle les gens se connectent”.

Iman Shumpert se lance dans le rap

La star de la NBA a sorti la mixtape Th3 #Post90s en 2012 et l’EP Substance Abuse cinq ans plus tard.

JoJo Siwa possédait des centaines de nœuds pour les cheveux à l’âge de 13 ans

Peut-être même 800 ou plus, comme elle le disait sur YouTube en 2016.

Danse avec les stars, première de la saison 30, lundi 20 septembre, 8/7c, ABC