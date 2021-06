15 films à regarder sur Disney+ avant les débuts de Loki

En plus d’offrir une variété de films et de séries originaux, Disney Plus est le hub numérique pour tout ce qui concerne Marvel. Que vous veniez de terminer WandaVision ou que vous souhaitiez revisiter votre Avenger préféré au cinéma, Disney+ est là pour vous.

La plate-forme propose également un certain nombre de films de super-héros adjacents à Marvel et bonus qui sont parfaits pour assouvir votre dépendance aux super-héros avant la dernière émission dérivée de Marvel Studios. Dans cet esprit, nous avons dressé une liste de films à regarder sur Disney + avant de plonger dans la nouvelle série Loki. Les voici.

Meilleurs films et émissions sur Disney+

Super streaming

Disney+

Votre maison pour les classiques Disney, les héros Marvel et plus encore

Les abonnés Disney + ont accès à presque tous les films du MCU, ainsi qu’à une variété d’autres films et séries liés aux super-héros. Inscrivez-vous pour rattraper tout ce qui est super en ce moment.

Phase 1 de l’univers cinématographique Marvel

Homme de fer (2008)

Source : Merveille

Le film Marvel qui a tout déclenché, Iron Man présente aux fans Tony Stark (Robert Downey Jr.) – un industriel milliardaire et génie qui effectue un test d’armes à l’étranger. Lorsque Stark est kidnappé par des terroristes, sa seule option est de devenir Iron Man.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Thor (2011)

Source : Merveille

Thor trouve le héros titulaire de Chris Hemsworth se préparant à reprendre le titre de roi d’Asgard de son père Odin lorsque son arrogance téméraire ravive une guerre ancienne. Banni sur Terre en guise de punition, Thor doit trouver un moyen d’empêcher son demi-frère maléfique Loki de voler le trône.

Les Vengeurs (2012)

Source : Merveille

Dans The Avengers, le frère diabolique de Thor, Loki (Tom Hiddleston) met la main sur le cube d’énergie appelé Tesseract, directeur principal du SHIELD Nick Fury pour recruter les meilleurs super-héros du monde pour défendre la Terre.

Phase deux de l’univers cinématographique Marvel

Thor : Le Monde des Ténèbres (2013)

Source : Merveille

Situé des centaines d’années après que les dieux d’Asgard aient vaincu les Elfes Noirs et enterré leur arme ultime, l’Éther, Thor : Le Monde des Ténèbres trouve Thor en train d’agir lorsque le Dr Jane Foster découvre l’arme et devient son hôte.

Avengers : L’ère d’Ultron (2015)

Source : Merveille

Avengers : L’ère d’Ultron trouve les Avengers en train de se rassembler après que Tony Stark (Robert Downey Jr.) ait accidentellement créé un monstre d’IA appelé Ultron (James Spader), qui promet d’atteindre la « paix mondiale » par voie d’extinction massive.

Ant-Man (2015)

Source : Merveille

Dans Ant-Man, le voleur Scott Lang (Paul Rudd) doit apprendre à embrasser son héros intérieur après avoir été armé de la capacité de réduire sa taille mais d’augmenter sa force. Avec l’aide de son mentor, le Dr Hank Pym, Scott tente de réussir un casse qui sauvera le monde.

Phases trois et quatre de l’univers cinématographique Marvel

Thor : Ragnarok (2017)

Source : Merveille

Dans Thor : Ragnarok, Thor court contre la montre pour arrêter un événement cataclysmique appelé Ragnarok, qui promet de mettre fin à toute la civilisation asgardienne. Le piège ? Le Dieu du Tonnerre est emprisonné de l’autre côté de l’univers, et sans son marteau. En plus d’être chargé de combattre un autre Avenger dans un concours de style gladiateur, Thor doit trouver un moyen d’empêcher la méchante Hela de détruire sa maison.

Avengers : guerre à l’infini (2018)

Source : Merveille

Avengers: Infinity War trouve les Avengers et leurs alliés super-héros faisant équipe contre Thanos (Josh Brolin), qui cherche à utiliser le pouvoir des Infinity Stones pour détruire l’univers et la moitié de la population mondiale.

Avengers : Fin de partie (2019)

Source : Merveille

La conclusion de la saga Infinity, Avengers: Fin de partie trouve les survivants du cliché de Thanos tentant d’aller de l’avant cinq ans après les événements qui ont anéanti la moitié de la population dans Guerre d’infini. En cours de route, les Avengers restants doivent réapprendre à travailler ensemble afin de ramener leurs amis et leur famille.

Films de l’héritage Marvel

Bien que les X-Men n’aient pas encore été officiellement introduits dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), il est prévu de le faire avec le très attendu Deadpool 3. En tant que tel, ce pourrait être le bon moment pour rattraper les mutants. Voici une sélection de films X-Men déjà sortis qui serviront de bonne introduction au nouveau groupe de mutants rejoignant le MCU.

X-Men (2000)

Source : Renard du 20e siècle

Le premier film de la franchise X-Men, X-Men de Bryan Singer présente les principaux membres de l’équipe X-Men du Dr Charles Xavier et les oppose au méchant Magneto (Ian MCKellen), qui veut que les mutants du monde sortent de cacher et d’éliminer la race humaine.

Le Carcajou (2013)

Source : Renard du 20e siècle

The Wolverine trouve le personnage mutant de Hugh Jackman de retour au Japon pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, et lutte à la fois pour le garder ensemble et pour redécouvrir le héros en lui pendant sa fuite.

X-Men: Jours du futur passé (2014)

Source : Renard du 20e siècle

Avec des mutants au bord de l’extinction, X-Men: Days of Future Past découvre que Wolverine se porte volontaire pour remonter le temps et rallier les X-Men afin de changer un moment charnière de l’histoire et tenter de sauver leur avenir.

Films de super-héros à ne pas manquer

Disney+ donne également aux abonnés l’accès à une sélection de films de super-héros qui pourraient mieux convenir aux familles avec de jeunes enfants. Voici trois films qui répondent tous deux à ces exigences et valent le détour.

Grand héros 6 (2014)

Source : Walt Disney Pictures

Dans Big Hero 6, le prodige de la robotique Hero Hamada et son robot Baymax font équipe avec une équipe de héros improbables pour sauver la ville de San Fransokyo.

Indestructibles 2 (2018)

Source : Walt Disney Pictures

La suite tant attendue du film Pixar de 2004, Les Indestructibles 2 trouve M. Indestructible jouant le rôle d’un parent au foyer lorsque sa femme Elastigirl est enrôlée pour sauver le monde.

Société secrète des seconds-nés royaux (2020)

Source : Walt Disney Pictures

Un film original de Disney +, Secret Society of Second-Born Royals met en vedette Peyton Elizabeth Lee (et Mack) dans le rôle d’une princesse nommée Samantha, qui est choquée d’apprendre qu’elle a des super pouvoirs et appartient à une société secrète de seconds-nés royaux qui ont travaillé pour garder secrètement la paix pendant des siècles.

Quelle est la prochaine étape sur Disney+

Source : Keegan Prosser/Android Central

Les films énumérés ci-dessus ne sont qu’une petite sélection du contenu qui vaut la peine d’être regardé avant les débuts de Loki le 9 juin. Mais si vous recherchez une variété de films qui vous mettront au courant de tout ce que vous auriez pu manquer de loin. c’est un bon endroit pour commencer. Cela est particulièrement vrai pour Iron Man, ainsi que pour ses deux suites, qui servent de point de départ pour chaque phase des films MCU the Thor, qui montrent Loki affrontant diverses personnalités.

Si vous avez épuisé votre visionnage des films liés aux Avengers, il est peut-être temps de commencer un marathon X-Men. Bien que la chronologie des films existants soit un peu bancale, le film original de X-Men et ses suites sont une amorce solide pour les personnages que vous pourriez voir apparaître lorsque les mutants sont réintroduits par Marvel Studios.

Et si vous êtes toujours en train de vous préparer à toute l’action que Marvel a à offrir, les Indestructibles 2, plus adaptés aux enfants, pourraient être un bon point de départ. Vous pouvez également faire passer votre expérience visuelle au niveau supérieur en utilisant Disney+ sur un appareil compatible 4k.

Une fois que vous aurez parcouru cette liste de films remarquables à regarder sur Disney +, vous serez prêt pour la prochaine série de contenus sur la plate-forme. En fait, Disney a annoncé plus tôt cette année que, en plus des séries WandaVision, The Falcon and the Winter Solider et Loki, 10 autres projets Marvel sont déjà en cours. Il s’agit notamment des séries précédemment annoncées Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Alors, attachez-vous ! Ça va être une course folle.

Diffusez-le maintenant

Disney+

Tous vos favoris Disney, et bien plus encore

Disney+ donne accès à du contenu nouveau et classique publié sous les bannières Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et Nat Geo. Inscrivez-vous pour accéder à tout le contenu que vous souhaitez et dont vous avez besoin.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.