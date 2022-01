Dimanche marquera le 15e anniversaire de l’introduction de l’iPhone original par Steve Jobs à la Macworld Expo de San Francisco, et bien que l’appareil ait révolutionné l’industrie des smartphones, il est facile d’oublier à quel point l’iPhone s’est amélioré depuis lors.



Pour célébrer l’occasion à venir, nous avons dressé une liste de 15 fonctionnalités que l’iPhone d’origine n’avait pas lors de sa première annonce.

Magasin d’applications: L’iPhone d’origine était livré avec des applications préinstallées telles que Téléphone, Météo, Notes, Calendrier, Photos et Calculatrice, mais il n’y avait aucun moyen officiel d’installer des applications tierces natives jusqu’au lancement de l’App Store en juillet 2008. Les développeurs pouvaient proposer des services Web. applications basées, mais c’était une expérience médiocre.

Copier et coller: Cela peut sembler difficile à croire, mais la possibilité de copier et coller du texte n’a été ajoutée à l’iPhone qu’en 2009.

Caméra frontale: Alors que les selfies sont désormais omniprésents, il n’y avait pas de caméra frontale sur l’iPhone d’origine. En fait, il n’y avait pas de caméra frontale jusqu’au lancement de l’iPhone 4 en 2010 avec les nouveaux appels vidéo FaceTime.

Enregistrement video: L’iPhone d’origine ne peut prendre que des photos, l’enregistrement vidéo ayant été introduit sur l’iPhone 3GS en 2009.

Lampe de poche: Sans flash LED sur l’iPhone d’origine, il n’y avait pas de lampe de poche intégrée. Lorsque l’App Store a été lancé, certaines applications de lampe de poche ont été publiées qui affichaient un écran blanc à une luminosité maximale pour imiter une lampe de poche.

Messagerie photo (MMS) : L’iPhone d’origine prenait en charge la messagerie texte via SMS, mais il n’était pas possible d’envoyer des photos. Les capacités MMS ont été introduites avec l’iPhone OS 3.0 en 2009, mais uniquement pour l’iPhone 3G et l’iPhone 3GS.

GPS: Alors que l’iPhone d’origine était livré avec une application Google Maps préinstallée, il n’y avait pas d’itinéraire détaillé, car l’appareil n’avait pas de GPS. Apple a introduit un GPS intégré avec l’iPhone 3G en 2008.

Fonds d’écran d’accueil : Il n’était pas possible de définir un fond d’écran personnalisé pour l’écran d’accueil sur l’iPhone jusqu’à la sortie d’iOS 4 en 2010, et la mise à jour logicielle ne prenait pas en charge l’iPhone d’origine.

Assistance Verizon : AT&T était le transporteur exclusif d’iPhone aux États-Unis jusqu’à ce que Verizon commence à prendre en charge l’appareil en 2011.

Siri : L’assistant numérique vocal d’Apple a été lancé avec l’iPhone 4S en 2011.

Touch ID ou Face ID : Alors que les iPhones et iPads modernes sont équipés de systèmes d’authentification biométrique tels que Face ID ou Touch ID, l’iPhone d’origine ne pouvait être sécurisé qu’avec un code d’accès à quatre chiffres. Touch ID est arrivé avec l’iPhone 5s en 2013, tandis que Face ID a fait ses débuts sur l’iPhone X en 2017.

Connecteur de foudre : Comme beaucoup d’iPod avant lui, l’iPhone d’origine était équipé d’un connecteur dock à 30 broches. Apple est passé au connecteur Lightning plus petit avec la sortie de l’iPhone 5 en 2012.

Affichage de la rétine : Introduit sur l’iPhone 4 en 2010, l’écran Retina comportait quatre fois plus de pixels que l’iPhone d’origine et était l’écran la plus haute résolution pour un smartphone à l’époque.

Chargement sans fil: Les premiers iPhones à prendre en charge la recharge sans fil étaient l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X sortis en 2017.

Résistance à l’eau: L’eau n’a pas joué avec l’iPhone d’origine, mais les derniers modèles ont une résistance à l’eau IP68.

À l’avenir, l’iPhone 14 bénéficiera d’encore plus de nouvelles fonctionnalités, alors assurez-vous de rattraper tout ce que nous savons jusqu’à présent.

