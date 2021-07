15 gadgets pour chiens que vous devez avoir en 2021

Votre chien n’est pas seulement votre fidèle compagnon. C’est un membre à part entière de votre famille. Si innocents et si gentils, nous ne méritons vraiment pas les chiens. N’est-il pas temps d’intensifier votre jeu et de trouver de nouvelles façons de défier et de gâter votre ami à quatre pattes ? Des caméras vidéo aux jets de friandises en passant par l’essentiel du toilettage, ce sont les meilleurs gadgets pour chiens de l’année.

L’espion des friandises : caméra pour chien Furbo



Le favori du personnel

Le Furbo distribue des friandises sur commande via une application, et il dispose d’un son bidirectionnel qui vous avertit lorsque votre meilleur ami aboie. Avec une caméra HD et un micro intégrés, vous pouvez voir et entendre ce qui se passe même lorsque vous êtes loin de chez vous. Mieux encore, le Furbo fonctionne en tandem avec Alexa.

Gardez un œil sur votre ami : Tracktive LTE GPS tracker chien



Nous avons nommé le Tractive l’un des meilleurs traceurs GPS pour chats et chiens. Le petit module GPS s’adapte au collier de votre chien et vous offre un suivi en temps réel de votre chien. Mieux encore, vous pouvez installer une clôture virtuelle n’importe où et recevoir des alertes si votre animal s’éloigne de cette zone.

49 $ chez Amazon 50 $ chez Tractive

Gants Wonder : Gants de toilettage HandsOn



Les brosses à poils rigides sont dures pour la peau de votre chien et vos poignets. Ces gants de toilettage sont un moyen pratique et affectueux de caresser votre copain et d’éliminer l’excès de fourrure. Utilisez-les à sec ou dans le bain, et massez votre chien tout en prenant soin de sa peau.

Une sonnette intelligente : Mighty Paw Smart Bell 2.0



Empêchez votre chien de gratter à la porte ou d’aboyer lorsqu’il a besoin de sortir. Mighty Paw est une sonnette pour chiens qu’ils sonnent avec une patte quand il est temps de faire leurs affaires. La sonnette pour chien fonctionne bien avec les animaux de compagnie plus âgés et ceux qui travaillent à l’apprentissage de la propreté.

Des teintes pour votre meilleur ami : les lunettes pour chien Rex Specs



Les rayons du soleil sont nocifs pour vos yeux, et il en va de même pour votre chien. Rex Spex sont des lunettes pour chiens avec une paire de lentilles classées UV400, elles bloquent donc 99,9% des rayons UVA et UVB. Ils se glissent sur les oreilles de votre chien et sous son menton, où ils restent en place pendant toute aventure.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Rex Specs

Eau sur le pouce : bouteille d’eau portable Lesotc



Assurez-vous que votre chien a toujours de l’eau fraîche lorsqu’il se joint à vous pour une promenade, une randonnée ou un travail. Cette bouteille de voyage contient 18 onces et ne fuit jamais. Lorsqu’il est vide, il se replie petit pour le rangement.

16 $ chez Amazon 17 $ chez Lesotc

Aidez Fido à rester en forme : moniteur d’activité pour chien FitBark 2



Vous pouvez utiliser un FitBit ou une Apple Watch pour suivre les mesures de santé. Le FitBark 2 fonctionne de la même manière, mais c’est pour les chiens. Ce tracker de fitness spécialisé est étanche et garde un œil sur la qualité du sommeil de votre chien, la distance qu’il parcourt et même son état de santé général.

62 $ chez Amazon 70 $ chez FitBark

Housse de siège auto ultime: Housse de siège Active Pets



Gardez votre animal de compagnie sans poils avec cette housse de siège de voiture douce, matelassée et imperméable. Votre chien adorera le rembourrage et vous adorerez la commodité. Cette housse s’adapte à la banquette arrière de la plupart des véhicules et est facile à nettoyer.

35 $ ​​chez Amazon 36 $ chez Active Pets

Super ventouse : aspirateur sans fil animal Dyson V11



Ramasser les poils d’animaux, la saleté et les squames est un jeu d’enfant avec cet aspirateur sans fil. Il a deux fois plus d’aspiration que les autres aspirateurs sans fil et il est super léger. Le Dyson V11 fonctionne sur les moquettes, les tapis et les planchers de bois franc.

Câlin de chien continu: Thundershirt



Les orages, les feux d’artifice et l’anxiété de séparation peuvent stresser un chien. Ce gilet de compression s’enroule autour de votre animal de compagnie, lui donnant un câlin continu et réconfortant qui apaise.

Pattes parfaites : Dexas MudBuster



Ajoutez de l’eau dans cette tasse portable, insérez les pattes boueuses et regardez les poils en silicone enlever la saleté et la crasse des pieds de votre chien.

25 $ chez Amazon 25 $ chez Target

Caméra vidéo pour chien : Petcube Cam



Voyez ce que Fido fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec cette caméra vidéo HD 1080p de Petcube. Avec la vision nocturne et l’audio bidirectionnel, vous parlez à votre animal via une application via Wi-Fi même lorsque vous êtes loin de chez vous. Cela fonctionne même avec Alexa.

40 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Divertissement interactif : Outward Hound Hide-a-Squirrel



L’ennui conduit à la mastication et à un comportement destructeur. Ce puzzle interactif de cache-cache garde les chiens alertes et occupés. Il est livré avec six écureuils grinçants et une maison d’écureuil et offre des heures de plaisir.

20 $ chez Amazon 20 $ chez Chewy

Vaisselle pour les voyageurs : les gamelles pliables COMSUN



Il est facile de fournir de la nourriture fraîche et de l’eau sur le pouce avec cet ensemble de plats pour chien en silicone pliables. Attachez-les à un sac à dos avec les mousquetons inclus et sortez votre chien pour une longue promenade.

6 $ sur Amazon

Rendez les bains amusants : Aquapaw Slow Treater



Le bain de votre chiot est facile avec le traitement lent Aquapaw. Remplissez les picots en silicone de friandises ou de beurre de cacahuète pour distraire votre chien pendant que vous les frottez.

Le meilleur pour votre animal de compagnie

C’est le bon moment pour être un chien ! Les compagnons canins d’aujourd’hui disposent de certaines des technologies les plus avancées disponibles ! Mon choix préféré (et aussi le premier choix de mon ami à quatre pattes) est la caméra pour chien Furbo. Avec 1080p Full HD, je peux garder un œil sur le chien, lui lancer quelques friandises et même être alerté par des notifications push qu’il aboie.

Pour garder votre copain en forme et se sentir bien, rien ne se compare aux gants HandsOn. Votre meilleur ami pensera qu’il se fait masser et s’aimer pendant que vous enlevez la fourrure lâche. Les gants sont parfaits pour le bain aussi !

Et éliminez les tapis de poils de chien avec le Dyson V11, un aspirateur sans fil léger et puissant. Besoin de plus d’idées ? Jetez un œil à nos gadgets préférés pour chats et chiens.

