15 $ gratuits d’Amazon, 30 $ Echo Dot, 59 $ de boucles d’oreilles en diamant, 290 $ Dyson, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Cela a été une semaine folle grâce au Prime Day 2021 et aux plus de 2 millions d’offres incroyables qu’Amazon et ses partenaires avaient en magasin. Maintenant, cependant, tout cela est fini… ou est-ce ?! Il y a encore des tonnes de remises importantes disponibles en ce moment, malgré le fait que Prime Day se soit terminé il y a près d’une semaine. Dans ce tour d’horizon, nous vous montrerons 10 offres à ne pas manquer.

La star de la série se trouve être argent gratuit d’Amazon!

Nous avons trouvé une offre cachée qui vous rapportera un 15 $ de crédit Amazon gratuit lorsque vous achetez une carte-cadeau Amazon de 50 $ et entrez le code du coupon CARTE CADEAU 2021 à la caisse. Et vous n’avez même pas besoin d’envoyer la carte-cadeau à quelqu’un d’autre – entrez simplement votre propre adresse e-mail en tant que destinataire. De cette façon, vous finissez par ajouter les 50 $ à votre propre compte et obtenez 15 $ gratuitement ! Le seul hic, c’est que cette offre est réservée aux personnes qui n’ont jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant sur le site Web d’Amazon (les achats dans d’autres magasins sont acceptables). Heureusement, il est facile de déterminer si vous êtes éligible. Ajoutez simplement un Carte-cadeau Amazon de 50 $ dans votre panier, entrez le code du coupon à la caisse, et le message suivant devrait apparaître en haut de la page lorsque vous appliquez le code : « Félicitations, votre achat vous donne droit à un crédit Amazon.com. Un crédit promotionnel unique de 15 $ sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par courriel dans les trois (3) jours suivant l’expédition. Tant que vous voyez ce message, vous venez de gagner de l’argent gratuit ! Cette promotion se termine dans quelques jours, c’est donc votre toute dernière chance de participer à l’action.

Les autres bonnes affaires de samedi incluent la toute nouvelle version du incroyablement populaire de TP-Link Mini prises intelligentes Kasa pour un plus bas historique de 6,07 $ chacun, 50 $ Points d’écho pour 29,99 $ chacun lorsque vous achetez des rénovations avant qu’elles ne soient épuisées, un super-populaire Aspirateur robot Yeedi pour seulement 89,99 $, le best-seller n°1 de Prime Day – le Fire TV Stick 4K — de retour en stock avec une remise de 20%, Coques Tuff & Co pour iPhone pour seulement 1599 $ chacun, le spectaculaire Projecteur home cinéma portable YABER Pro V7 pour 259,99$ au lieu de 600$, boucles d’oreilles en vrai diamant que les acheteurs d’Amazon raffolent pour seulement 59,99 $, un caméra Depstech folle qui vous permet de voir à l’intérieur de n’importe quoi pour 74,99 $ au lieu de 100 $, et les 600 $ Aspirateur sans fil Dyson V10 Total Clean+ pour seulement 289,99 $ lorsque vous achetez un modèle renouvelé. C’est une affaire fantastique !

Faites défiler les 10 de ces bonnes affaires ci-dessous.

Prix ​​de la carte Amazon eGift : Dépensez 50 $, obtenez un crédit de 15 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GIFTCARD2021

Kasa Smart Plug Mini 15A, Smart Home Wi-Fi Outlet Fonctionne avec Alexa, Google Home & IFTTT, No Hub… Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Dot reconditionné certifié (4e génération) | Enceinte intelligente avec Alexa | Glacier White Prix catalogue : 44,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aspirateur robot yeedi k600 2600 mAh, couvercle en verre trempé anti-rayures avec aspiration puissante… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 90,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tuff & Co. Coque Crystal Clear pour iPhone 11 de qualité militaire testée antichoc pour téléphone… Prix:$15.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur) | Dolby Vision… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Projecteur Bluetooth WiFi YABER Pro V7 9500L 5G, Correction automatique de la distorsion trapézoïdale 6D et 4P/4D, Infinity Zo… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 259,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (13 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Boucles d’oreilles diamant rondes 1/4Ct pour femmes serties en argent sterling Prix:$59.90 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Caméra d’endoscope vidéo à double objectif avec lumières, caméra d’inspection HD DEPSTECH 2,0 MP avec IPS 4,5″ Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Dyson V10 Total Clean+ 230314-02 (renouvelé) Prix catalogue : 400,00 $ Prix : 289,99 $ Vous économisez : 110,01 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.