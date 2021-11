15 histoires édifiantes pour vous remplir de gratitude après Thanksgiving

C’est l’heure d’une gigantesque portion de bonté !

La dinde a été découpée et la tarte a été tranchée, ce qui signifie que Thanksgiving est passé. Mais avec le début de la saison des fêtes, il est plus important que jamais de remercier et de remercier.

Au cours de la dernière année, les travailleurs essentiels, notamment les enseignants, les infirmières et les premiers intervenants, ont continué à faire une différence dans leurs communautés. De plus, les Américains de tous âges ont prouvé qu’un petit acte de gentillesse peut faire une grande différence.

Et alors que les résidents continuent de se faire vacciner contre le COVID-19, de plus en plus de familles et d’amis peuvent célébrer ensemble les plus grands moments de la vie.

Plus tôt ce mois-ci, Christiana Guillen a pu retrouver son mari après avoir servi pendant sept mois dans l’armée. Maintenant, ils peuvent célébrer la saison en famille.

« Nous sommes très reconnaissants cette année d’avoir notre papa à la maison », a déclaré Christiana à E! Nouvelles. « Je sais qu’il y a beaucoup d’hommes et de femmes à l’étranger à qui leur bébé et leur famille manquent, alors un grand merci à eux d’avoir servi notre pays. »