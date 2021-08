15 idées de cadeaux pour les parrains et marraines 2021 – Meilleurs cadeaux pour les parrains et marraines

Courtoisie

Vous êtes probablement ici en ce moment parce que vous avez du mal à trouver quoi offrir à votre parrain ou marraine pour son anniversaire, les vacances ou simplement parce que. je me sens déjà ! Vous voulez leur offrir quelque chose de personnel et de sentimental, quelque chose qui dit que vous êtes reconnaissant qu’ils aient accepté le titre d’être à la fois votre parent, ami et mentor. Ce cadeau est important ! Et en raison de l’importance, j’ai fait une liste de quelques idées de cadeaux vraiment réfléchies pour les parrains et marraines sur lesquelles ils pourraient bien pleurer. (Nous savons tous que c’est l’objectif lorsque l’on offre quelque chose à quelqu’un, soyons réalistes.)

Vous trouverez ci-dessous certains des meilleurs cadeaux pour les parrains et marraines – si je le dis moi-même – qui ont du sens. Vous verrez que certains d’entre eux sont personnalisables (et nous savons à quel point les parrains et marraines aiment tout ce qui a un message personnel) et tous sont super mignons. Faites défiler mes options et je suis sûr que vous trouverez quelque chose pour lequel ils vous adoreront encore plus. Vous pourriez même remporter le prix du meilleur filleul.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

ce bracelet en or

Pull Chain Cross Bracelet Alex et Ani alexandani.com

69,00 $

Ce délicat bracelet en or ressemblera non seulement à un accessoire chic avec leurs tenues, mais il sera également un rappel de leur relation avec vous.

2

ce joli cadre photo

Cadre photo personnalisé cadeau parrain et marraine WallfrogGraphics etsy.com

17,36 $

Un cadeau simple mais super attentionné est un cadre photo personnalisé où vous pouvez simplement insérer une photo de vous deux.

3

cette exquise bouteille de vodka

Harridan Vodka Harridan drizly.com

58,99 $

S’ils sont connaisseurs de vodka, ils adoreront cette bouteille de luxe qui sera délicieuse dans les cocktails.

4

cette chemise amusante

Chemise de marraine

Les fans de Friends seront obsédés par ce t-shirt créatif.

5

ce vase fantaisie

Vera Wang par Wedgwood Leaf Voir Vera Wang thingsremembered.com

90,00 $

Ce qui est si spécial avec ce vase, c’est que vous pouvez y faire graver un message sentimental.

6

cette adorable plante

Calathea Ornata Le seuil thesill.com

51,00 $

Une plante bb réduira non seulement les niveaux de stress, mais elle aura également l’air d’être une belle pièce de décoration intérieure qui leur durera un certain temps.

7

ce gobelet

Gobelet YETI® gravé au laser ArtandDecoShop etsy.com

49,00 $

Quoi de mieux qu’une tasse YETI ordinaire ? Celui qui a son nom imprimé dessus.

8

cette boîte en verre bien pensée

Boîte souvenir carré Susabellas etsy.com

52,17 $

Cette boîte multifonctionnelle peut contenir des bijoux, de la monnaie et/ou de petits bibelots.

9

cette bouteille de rouge

Poète perdu

Une maison n’est pas complète sans une solide bouteille de rouge ! Et celui-ci est super abordable et pourtant incroyablement savoureux.

dix

ce plateau de vin

Plateau de service à vin personnalisé Jon et Julie Rousseau uncommongoods.com

85,00 $

En parlant de vin ! Je dis associez cette bouteille de Merlot à ce plateau de service amusant qui s’adapte parfaitement à quatre verres à pied.

Onze

ces bougies de soja

Bougie parfumée à la cire de soja naturelle ChanelleNovosey etsy.com

18,00 $

Honnêtement, tout le monde aime une bonne bougie. Si vous êtes pressé et que vous avez besoin de quelque chose pour votre parrain ou marraine, offrez-lui l’une de ces bougies écologiques qui se déclinent en plusieurs parfums.

12

ce portefeuille en cuir

Portefeuille en cuir personnalisé StayFinePersonalized etsy.com

39,99 $

Offrez-leur ce portefeuille en cuir de haute qualité sur lequel vous pouvez demander une personnalisation.

13

ce tablier fleuri

Tablier de cuisine Maison d’Hermine amazon.com

Un article cinq étoiles d’Amazon doit signifier que c’est le feu ! S’ils sont toujours dans la cuisine, ils vont adorer celui-ci fleuri.

14

ce masseur d’embrayage

Chauffe-pieds et masseur de dos 2-en-1 SNAILAX snailax.com

49,99 $

Je sais que vous pensiez probablement à leur offrir une carte-cadeau de massage … croyez-moi, je vous comprends. Mais! Je pense qu’une alternative valable à laquelle ils peuvent se livrer à la maison est ce masseur deux en un.

quinze

cette boîte de grillades

Coffret-cadeau Smoke & Spice Grillers

Une boîte-cadeau de gril est la voie à suivre si le barbecue est un passe-temps pour eux.

Megan Uy Rédactrice adjointe des achats Megan est la rédactrice adjointe des achats chez Cosmo, où elle couvre tout ce qui concerne les achats dans le domaine de la mode et du style de vie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous