15 jeux comme Minecraft que les fans devraient essayer

La marque d’un jeu vraiment mémorable ne réside pas seulement dans son succès critique et financier ; on peut le voir dans la façon dont il façonne le paysage qui l’entoure pour inspirer d’autres jeux à suivre ses traces. Minecraft est un excellent exemple de cette idée, car le chef-d’œuvre de Mojang (maintenant détenu par Microsoft) a façonné les vies et les esprits depuis son lancement en 2009. Ce succès a naturellement rencontré quelques imitateurs flatteurs au fil des ans, ainsi que des jeux inspirés pour développer le genre pionnier de Minecraft, de manière nouvelle et passionnante.

Si vous ne pouvez pas en avoir assez de ce jeu Minecraft amusant et que vous recherchez encore plus de jeux qui suivent ces lignes, alors les titres énumérés ci-dessous pourraient valoir la peine d’être consultés. Nous avons rassemblé les meilleurs jeux comme Minecraft.

Deep Rock Galactique

Deep Roc Galactique

Contrairement à un certain nombre de jeux que vous verrez sur cette liste, Deep Rock Galactic consiste à exploiter l’environnement et à réaliser un gros profit dans le processus. S’aventurant profondément dans une lune extraterrestre, il y a des ressources à collecter, des travaux de récupération à accomplir et un planétoïde plein d’ennemis insectoïdes effrayants qui vous chassent pour que vous arrêtiez de piller leur maison, mais heureusement, vous êtes toujours bien armé et prêt à vous battre retour afin que vous puissiez terminer un contrat.

L’autre problème est que la lumière est une ressource limitée dans ces cavernes, et entre toutes les activités minières et la consommation d’alcool dans lesquelles vous serez engagé, vous vous amuserez avec vos amis en cours de route. À la fois métaphoriquement et littéralement.

Lisez notre critique de Deep Rock Galactic.

Ne pas mourir de faim

Ne pas mourir de faim

Un jeu de survie effrayant et angoissant, ce titre délicieusement diabolique capture l’attrait de la survie de Minecraft et l’amplifie avec une mouture intelligente axée sur la création d’outils qui peuvent vous aider à repousser les cauchemars qui se cachent dans le noir. Le problème ici est qu’en raison des ressources limitées qui vous entourent, la mort semble inévitable et chaque nuit où vous survivez ressemble à une petite victoire avant que la réalité de ce qui vous attend ne se brise pour souffler le vent hors de vos voiles.

Un roguelike qui semble avoir été conçu par Tim Burton, Don’t Starve est une expérience stimulante et stimulante qui marche sur une corde raide entre des victoires éphémères et une terreur inévitable.

Lisez notre critique Don’t Starve.

Constructeurs de quêtes de dragon 2

Constructeurs de quêtes de dragon 2

Dragon Quest Builders 2 ne fait pas de grands efforts pour cacher son inspiration principale, mais sous la surface évidente se trouvent des couches de narration et d’action RPG qui aident ce jeu à s’imposer comme une aventure au charme unique. Avec le monde en péril, c’est à vous de vous battre contre un culte maléfique qui vise quiconque fait preuve d’une étincelle de créativité. La meilleure façon de le faire ? En restaurant la stabilité du terrain avec vos propres compétences de construction grâce à une campagne tentaculaire et des quêtes secondaires.

Avec son style artistique vibrant et une bande-son relaxante du compositeur Koichi Sugiyama, Dragon Quest Builders 2 est un bac à sable de délices, la suite d’un spin-off qui s’appuie sur ses fondations originales pour créer une nouvelle tournure fascinante du genre. Dragon Quest Builders 2 est un excellent choix pour ceux qui veulent un peu plus d’action pour compléter leur construction.

Lisez notre critique de Dragon Quest Builders 2.

Éco

Éco

Minecraft aura-t-il un jour une suite ? Question piège : il en a déjà un, bien qu’il s’agisse d’un jeu non officiel qui ressemble à une véritable mise à niveau de nombreuses idées de base de Minecraft. Eco est un monde connecté de choix et de conséquences, un monde où chaque ressource que vous collectez ou structurez que vous construisez a un impact sur l’environnement qui vous entoure alors que vous travaillez pour empêcher un météore qui met fin au monde de frapper la terre. Des rappels éducatifs de votre empreinte carbone virtuelle aux multiples modes à essayer avec d’autres joueurs, Eco peut être clairement inspiré par Minecraft, mais Mojang pourrait apprendre une chose ou deux d’un jeu qui fait évoluer le métier et crée une formule.

Factorio

Factorio

Avec un jeu inspiré de Minecraft – et du mod IndustrialCraft en particulier – Factorio est une dépendance à la vapeur de 10 minutes de plus sur un monde extraterrestre. La seule façon de s’échapper est de lancer votre propre ère industrielle, mais le crochet ici est un voyage incroyablement complexe et long pour atteindre le point où votre métropole est une ruche d’activités efficaces. La faune qui vous entoure a cependant d’autres projets, car votre nouvelle ville commence à consommer des ressources et à polluer la planète. Cela dit, avec suffisamment de compétences en gestion et un sens de l’investissement, même mère nature ne sera pas à la hauteur de l’ingéniosité humaine et de la marche du progrès.

Fallout 4

Fallout 4

Fallout 4 ne vous semblera peut-être pas un titre inspiré de Minecraft, mais jetez votre regard sur le système de règlement et vous verrez à quel point les racines inspirantes de Mojang sont profondes. Une petite partie d’un nombre beaucoup plus grand de systèmes, la construction de votre colonie n’est pas vitale pour terminer Fallout 4, mais c’est une version divertissante et apocalyptique du modèle de collecte de ressources de Minecraft qui permet des constructions astucieuses à la suite d’une destruction mutuelle assurée.

Lisez notre critique de Fallout 4.

La forêt

La forêt

Coincé au milieu d’une tranche de nulle part très inhospitalière, The Forest joue comme MineCraft si les habitants les plus dangereux de ce jeu avaient été remplacés par des maraudeurs cannibales avides de chair fraîche. Cette configuration fait naturellement de The Forest une affaire beaucoup plus effrayante avec laquelle vous ne voulez pas que vos enfants passent une nuit, mais l’aspect de survie difficile lui donne une pause unique par rapport aux titres les plus familiaux de cette liste, alors que vous travaillez désespérément pour construire un abri et des armes pour lutter contre les mutants qui se cachent parmi les arbres.

Lisez notre critique de La forêt.

Programme spatial Kerbal

Programme spatial Kerbal

Le génie de Minecraft vient de la découverte et du suivi d’une formule spécifique pour surmonter les défis qui vous entourent, une idée que Kerbal Space Program a pris à cœur pour ses bouffonneries de course spatiale. Il s’agit de construire des vaisseaux spatiaux entièrement fonctionnels dans cette charmante simulation, qui a également une bonne dose de gestion. En août, le développement de Kerbal Space Program est également terminé, ce qui signifie que la version à laquelle vous pouvez jouer maintenant est l’édition définitive et la plus éducative sur laquelle vous pouvez mettre la main pendant que le travail sur une suite avance régulièrement.

Lisez notre revue du programme spatial Kerbal.

Lego mondes

Lego mondes

Il est tout à fait normal que Lego s’aventure sur le territoire de Minecraft, ce qui boucle la comparaison entre les deux méga-pouvoirs. Alors que Lego Worlds n’a eu que peu de temps sous les projecteurs, ce qui était disponible pendant cette période était un plongeon coloré dans le coffre à jouets Lego qui avait beaucoup de charme. Aussi proche que possible d’un monde Lego complètement virtuel sans avoir à vous soucier de vous percer le talon avec un bloc à quatre tenons égaré, Lego Worlds était toujours une plongée fascinante en territoire familier avec une touche de bloc de construction danoise.

No Man’s Sky

No Man’s Sky

L’une des plus grandes histoires de retour de mémoire récente, No Man’s Sky capture le frisson de l’exploration et de l’aventure dans l’inconnu pour trouver quelque chose de nouveau qui vous attend de l’autre côté. Les similitudes ne s’arrêtent pas là non plus, car No Man’s Sky propose une pléthore d’outils spatiaux qui peuvent être utilisés pour construire des habitats sur des mondes extraterrestres, bien que sans l’esthétique en blocs de Minecraft. Ayant grandi à pas de géant au fil des ans, No Man’s Sky est une merveille de design qui regroupe un univers entier dans un seul programme.

Lisez notre critique de No Man’s Sky.

Roblox

Roblox

Bac à sable extrêmement populaire de pure créativité, l’attrait de Roblox vient de sa vaste collection d’outils d’édition et de son potentiel presque illimité pour vous aider à construire tout ce que vous pouvez imaginer. Non seulement le jeu est équipé d’une suite d’outils pour la construction et la déconstruction, mais l’autre titre de gloire de Roblox est une communauté massive qui s’est réunie pour étendre ce monde virtuel, créant un jeu bien plus social que la poursuite habituellement solitaire de Minecraft. de créativité.

Starbound

Starbound

Comme Minecraft, Starbound est un jeu qui se fait un plaisir de donner aux joueurs un espace infini pour explorer sa réalité numérique et écraser tout ce qui se trouve sur votre chemin. Son esthétique 2D est peut-être diamétralement opposée à l’action de poinçonnage d’arbres en trois dimensions de Minecraft, mais Starbound coche toutes les bonnes cases de sa liste avec l’artisanat, les jeux sociaux et une ambiance générale qui rend le jeu pur et amusant lorsque vous vous attaquez à l’un de ses nombreuses quêtes.

Vallée des étoiles

Vallée des étoiles

Stardew Valley apparaît régulièrement sur nos listes grâce à sa nature polyvalente et facile à vivre, mais en tant que jeu de construction agricole globale, il est inégalé dans ces domaines très spécifiques. C’est une joie de voir votre jardin fleurir, de récolter des récoltes une fois que les saisons ont changé et de s’engager avec le village local, résultant en un jeu qui s’inspire de Minecraft et d’autres titres classiques du passé pour créer un lo-fi unique bac à sable agricole avec beaucoup d’attrait.

Lisez notre critique de Stardew Valley.

Terrariums

Terrariums

Le monde de Terraria est bien plus meurtrier que le paysage de Minecraft, et même s’il se déroule sur un plan bidimensionnel, au moins vous n’êtes jamais à court d’options pour lutter contre les terreurs assorties qui cherchent à gâcher votre journée. L’artisanat fait bien sûr partie de l’attrait, mais Terraria va encore plus loin avec son combat et sa collecte d’objets qui vous aideront à survivre à de nombreux donjons et aux monstres qui se cachent dans le noir.

En mai 2020, la dernière mise à jour majeure de Terraria était Journey’s End, une finale appropriée à un titre légendaire qui est toujours aussi addictif à jouer qu’il l’était lors de son lancement il y a dix ans.

Lisez notre revue Terraria.

Trove

Trove

Les visuels propulsés par les voxels de Trove ressemblent de manière frappante à la gentillesse cubique de Minecraft, mais c’est là que s’arrêtent les principales similitudes. Un MMO avec plus d’angles qu’un escroc Lego, Trove se concentre sur l’aventure, l’action et les quêtes sociales à travers son monde. Toute votre bonté typique de RPG est présente ici, comme un butin épique, une collection de méchants éponges à frapper et des donjons à explorer, mais avec quelques rebondissements soignés sur la formule qui en fait un jeu engageant.

Lisez notre critique de Trove.