15 livres à ajouter à votre liste de lecture en janvier

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Nouvelle année, nouveau toi, nouveaux livres !

N’aimez-vous pas tout simplement janvier, un mois rempli d’optimisme et d’énergie renouvelée. LOL JK, nous sommes déjà fatigués ! Cependant, nous sommes toujours dévoués à notre résolution de lire plus en 2022 et nous aider dans nos efforts est une ardoise empilée de nouveaux livres qui sortiront ce mois-ci. Un mélange de thrillers, de comédies romantiques et d’un roman à la mode qui a déjà été choisi pour devenir une série télévisée, il y en a pour tous les goûts.

Ainsi, plutôt que de démonter votre arbre et vos décorations, nous vous donnons la permission de commencer à acheter des copies physiques de nos choix ou – parce que, vous savez, la technologie – les extraire sur Kindle Unlimited ou via un essai gratuit d’Audible.