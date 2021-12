15 meilleures applications publiées en 2021 à télécharger sur votre nouveau téléphone Android

Maintenant que 2021 est presque terminé, il est temps de revenir sur toutes les applications publiées cette année pour voir lesquelles sont arrivées en tête. De cette façon, tout le monde aura une liste utile des meilleures applications à installer sur leurs tout nouveaux appareils Android. Nous sommes donc allés de l’avant et avons trié sur le volet les sorties les meilleures et les plus remarquables cette année, avec quelques surprises parsemées entre les deux. Donc, que vous recherchiez des applications gratuites pour étendre l’utilité de votre nouveau téléphone ou que vous vouliez simplement égayer votre écran d’accueil avec un magnifique fond d’écran en direct, le résumé d’AP des meilleures applications de 2021 vous a couvert. Joyeuses fêtes!

Lanceur Niagara

Un énorme avantage de l’utilisation d’Android est que vous pouvez choisir votre lanceur par défaut, et il y a eu de nombreuses excellentes options publiées au fil des ans, avec Niagara Launcher atterrissant en 2021 comme l’une de ces versions intéressantes. Il s’agit d’un lanceur minimal où vous naviguerez dans vos applications en faisant glisser votre pouce de haut en bas dans une liste alphabétique. Cette liste peut être extraite n’importe où pour lancer vos applications rapidement, et comme elle se trouve sur le côté de votre écran, la navigation s’effectue facilement d’une seule main. Zut, le lanceur fonctionne même sur les appareils pliables, et il est facilement thématisé. C’est simple mais robuste, c’est pourquoi il est si populaire. Donc, si vous souhaitez personnaliser votre appareil avec quelque chose d’intuitif et de ne pas vous ruiner, alors Niagara Launcher est facilement un premier choix cette année.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 14,99 $

Pistes : Ski & Snowboard

Slopes: Ski & Snowboard est une application iOS populaire qui a été portée sur Android cette année, et comme c’est presque l’hiver, il est temps de faire du ski et du snowboard. Il s’agit principalement d’une application de suivi, et vous pouvez donc facilement enregistrer vos déplacements sur la piste. Non seulement c’est génial pour ceux qui veulent garder une trace de leurs performances, mais c’est amusant de comparer les temps avec des amis pour voir qui est arrivé en tête. L’application est gratuite si vous n’êtes intéressé que par les totaux quotidiens, mais les fonctionnalités les plus robustes sont verrouillées derrière un abonnement, mais au moins vous pouvez acheter des laissez-passer d’une journée et de trois jours si besoin est. Donc, que vous sortiez tous les jours ou seulement quelques fois par an, il existe un niveau d’abonnement qui devrait répondre à vos besoins.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 4,99 $ à 39,99 $

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Moteur de papier peint

Les fonds d’écran animés sont l’une de mes fonctionnalités préférées d’Android. Pour moi, c’est un incontournable, et je me suis donc toujours demandé si Wallpaper Engine ferait le saut du PC au mobile. De toute évidence, cette année était l’année, et donc Wallpaper Engine est enfin disponible sur Android, et son utilisation est totalement gratuite. Bien que les fonctionnalités de synchronisation dans le cloud ne fonctionnent que si vous possédez la version PC (de cette façon, vous pouvez importer vos fonds d’écran préférés), mais même sans cette fonctionnalité, l’application est géniale sur Android.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Barre latérale de bord

Yogesh Dama est un développeur indépendant qui publie des applications simples mais utiles, et Edge Side Bar est une version qui devrait plaire à ceux qui ont besoin d’un lancement rapide d’applications depuis n’importe où sur leur appareil. Comme vous pouvez l’imaginer, la barre latérale Edge glisse du bord de votre écran, quelle que soit l’application dans laquelle vous vous trouvez, et vous pouvez donc facilement passer d’une application à l’autre avec la glissière de cette barre latérale. Considérez donc Edge Side Bar comme un outil de lancement rapide pour toutes vos applications préférées, car c’est ce qu’il offre.

Monétisation: 0,99 $ / contient des publicités / aucun IAP

Fuite mentale

Avez-vous déjà craint d’utiliser trop de deux de vos applications tout au long de la journée ? Eh bien, Mind Leak est une version qui peut vous aider. Bien qu’il existe des tonnes d’options pour vous rappeler lorsque vous utilisez vos applications trop souvent, Mind Leak ajoute une méméologie à cette fonction de rapport pour ajouter un peu d’humour au processus. Une fois l’application installée et configurée, vous recevrez des alertes lorsque vous regardez une application pendant trop longtemps, et ces alertes consistent en des images personnalisées ou simplement en une photo de votre visage en train de regarder l’écran. De cette façon, vous pouvez voir à quel point vous avez l’air ridicule lorsque vous regardez votre téléphone pour vous rappeler qu’il y a de meilleures choses à faire que de lire Reddit toute la journée.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 2,99 $ à 8,49 $

Clipt – Copier et coller sur plusieurs appareils

J’ai toujours voulu un moyen simple de stocker mon presse-papiers dans le cloud, et Clipt peut être lié à votre stockage cloud préféré (tel que Drive) pour un accès facile au contenu de votre presse-papiers. De cette façon, vous pouvez couper quelque chose sur votre téléphone, puis reprendre là où vous vous étiez arrêté en collant le contenu coupé sur votre PC. Vous pouvez même transférer des images de cette façon, ce qui est une aubaine si vous passez constamment de votre appareil Android au bureau tout au long de la journée. Bien qu’il s’agisse d’une application de OnePlus, elle est compatible avec une large gamme d’appareils, alors ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de posséder un téléphone OnePlus juste pour accéder à cette application de presse-papiers utile.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Pile : Scanner PDF de Google

Celui-ci s’adresse à tous les passionnés d’organisation. Stack est une application Area 21 de Google, ce qui signifie qu’il s’agit essentiellement d’une expérience, mais qu’elle est utile. Il s’agit d’un scanner PDF, et bien qu’il y en ait beaucoup, le but de cette version est de stocker vos documents numérisés critiques en un seul endroit, un peu comme un coffre-fort pour tous vos enregistrements. Vous pouvez même catégoriser vos analyses en piles (d’où le nom de l’application) afin de pouvoir naviguer facilement dans vos fichiers. Mieux encore, l’application est gratuite, ce que vous ne trouverez pas en compétition.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Le ciel par Redshift : astronomie

Si vous débutez dans l’astronomie, The Sky by Redshift est une excellente application pour découvrir ce qu’il y a dans le ciel. C’est aussi simple que de pointer l’appareil photo de votre téléphone vers le haut. Vous voulez savoir où se trouve votre signe du zodiaque, pointez votre téléphone vers le ciel. C’est aussi simple que cela, et le meilleur de tous, il y a des tonnes d’informations fournies pour que vous puissiez tout savoir sur les constellations, les autres planètes et même les comètes lorsqu’elles passent. L’application est intuitive et de nombreuses informations sont disponibles gratuitement, et si vous aimez ce que vous voyez, il existe un plan d’abonnement qui vous coûtera 3 $ par an, ou vous pouvez passer à l’application Pro une fois que vous avez tout vu The Sky par Redshift a à offrir.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 2,99 $ pièce

Rayon de lune | Découverte de podcasts

De nombreuses applications d’actualités proposent désormais des flux personnalisés. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que les applications Podcast n’adoptent cette fonctionnalité. Moonbeam est le résultat de la création d’une application de podcast autour de recommandations personnalisées, et cela fonctionne très bien. Non seulement vous pouvez y aller gratuitement, mais les seuls achats intégrés sont également destinés aux dons, ce qui en fait une excellente application de podcast pour les pinceurs. Ce qui est unique à propos de cette version, c’est qu’elle mettra en évidence des clips de la taille d’une bouchée qui, selon elle, vous intéresseront, vous permettant d’accéder à de nouveaux contenus sans avoir à les chercher. Bien sûr, certains bugs doivent encore être résolus, mais pour la plupart, il s’agit d’une excellente application de découverte et d’écoute de podcasts.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 9,99 $

Testeur de résistance à l’eau

Je suis sûr que beaucoup de gens ont entendu les histoires d’horreur, les appareils envoyés pour le commerce ou le retour qui finissent par signaler des dégâts d’eau erronés, entraînant des échanges et des retours échoués. Il peut être difficile de confirmer qu’un appareil ne souffre pas de dégâts d’eau, c’est pourquoi un développeur entreprenant a créé cette application. Bien que je ne doute pas que les transporteurs et les fabricants réfuteront ce que vous pouvez prouver avec cette application, cela reste pratique pour l’édification personnelle. Pour que l’application fonctionne, votre téléphone aura besoin d’un baromètre, c’est pourquoi la liste d’assistance est si petite. Là encore, si vous achetez souvent des Pixels d’occasion, vous pouvez facilement utiliser cette application pour les tester afin de vous assurer que ce que vous avez acheté ne souffre pas de dégâts d’eau.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Livres électroniques : Croix-Rouge américaine

D’accord, ce n’est pas seulement une application de lecture électronique gratuite. Non, il s’agit simplement d’un lecteur de livre électronique préchargé avec les manuels de formation de la Croix-Rouge. Non seulement c’est utile si vous suivez quelques cours de la Croix-Rouge, mais c’est aussi une excellente ressource pour ceux qui s’inquiètent de faire face aux urgences à leur domicile ou au travail. De cette façon, vous pouvez vous familiariser avec les meilleures pratiques pour vous préparer à un large éventail d’urgences, et il y a même quelques quiz inclus pour que vous puissiez tester vos connaissances. Bien que je doute que cette application soit utilisée quotidiennement, elle est toujours pratique à avoir sous la main, et comme elle provient de la Croix-Rouge, tout ce qu’elle contient est totalement gratuit.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Il s’agit d’une application de notes qui, bien sûr, vient de Wacom, et si quelqu’un sait quelque chose sur la prise de notes, c’est bien Wacom. Il s’agit principalement d’une application pour les notes prises à la main, pour noter des informations lors de vos déplacements ou pour dessiner des diagrammes pour votre prochaine présentation. L’application peut transformer vos notes manuscrites en texte, un peu comme un service de transcription, qui est la vedette du spectacle. Bien qu’il serait agréable de voir une meilleure détection de la paume, les entrées précises et la fonctionnalité de transcription suffisent à élever cette application au rang des meilleures applications de notes publiées en 2021. Étant donné qu’elle est gratuite, il n’y a certainement aucun mal à y jeter un œil.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Équilibre : Méditation & Sommeil

Je suis presque sûr que tout le monde peut sympathiser avec le besoin d’équilibrer son esprit et son corps en 2021. Nous avons passé l’année précédente enfermés dans nos maisons, et cette année n’était pas si géniale non plus. Donc, avoir des applications qui peuvent mettre en évidence des techniques de relaxation appropriées pour la méditation et le sommeil est certainement utile pendant ces périodes difficiles. Équilibre : Méditation & Sommeil est facilement l’une des meilleures options actuellement disponibles, grâce à son coach personnel de méditation. Cela élimine la planification de la méditation, ce qui se traduit par une expérience encore plus détendue puisque vous n’avez qu’à suivre vos instructions personnalisées. Donc, si vous avez du mal à vous détendre ou à dormir, peut-être que plonger dans cette application de méditation vous aidera à trouver un certain soulagement.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 5,99 $ à 399,99 $

Projet Activer

Project Activate est une autre application expérimentale de Google, mais elle ne vient pas de 120, non. Il vient de Research at Google. Ceci est une application pour ceux qui ne peuvent pas parler ou utiliser leur main pour communiquer, où ils utiliseront des gestes faciaux pour communiquer, et bien que cela limitera ceux qui peuvent utiliser cette application, pour ceux qui peuvent en profiter, Project Activate est très unique et utile, ce qui est précisément le genre de chose sur lequel Google devrait travailler. L’accessibilité est devenue un problème de plus en plus important à travers le monde, et c’est un problème auquel Google est confronté de front, il est donc formidable de voir les résultats de son travail dans ce domaine. J’espère donc que d’autres travaux permettront de voir des API sortir d’applications comme celle-ci, mais dans l’intervalle, Project Activate est précisément le genre de chose sur laquelle Google devrait travailler pour le bien de l’humanité.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fond d’écran animé de la maison de Poudlard – fond de potier

C’est un fond d’écran animé qui me semble approprié pour Noël. À l’époque où les films sortaient encore dans les salles, ils atterrissaient souvent en novembre, faisant des films que beaucoup d’entre nous ont vus pendant les vacances. À ce jour, je ne peux pas penser à Harry Potter sans penser à Noël, et donc le fond d’écran animé de la maison de Poudlard est une application parfaite à télécharger en cette période des fêtes. Vous pouvez choisir parmi quatre drapeaux de maison, et ces drapeaux se déplacent à chaque contact de l’écran. Vous pouvez même installer des images derrière les drapeaux qui révèlent la grande salle et les enseignants de l’école. C’est un fond d’écran animé, ne le manquez pas.

Le guide ultime pour installer le Google Play Store sur les tablettes Amazon Fire

Mise à jour pour la 11e génération Fire HD 10 et HD 10 Plus

Lire la suite

A propos de l’auteur

Matthew Sholtz (1753 articles publiés)



Matthew est un tatillon furieux et une sorte de grincheux (bien qu’amusant). Une personne qui porte un intérêt étrangement profond à Android et fait progresser l’état du jeu sur la plate-forme. Certains diront peut-être une tâche ridicule, mais c’est une tâche qu’il est prêt à entreprendre dans le confort de son fauteuil.

Plus de Matthew Sholtz