15 meilleures brosses et outils de nettoyage du visage de 2021

Si vous vous êtes toujours senti trop intimidé et confus pour ajouter une brosse nettoyante pour le visage à votre routine de soins de la peau (comme, comment – et pourquoi – en utilisez-vous même une ?!), vous êtes officiellement au bon endroit. Étonnamment, les brosses nettoyantes pour le visage sont en fait assez simples : il vous suffit de saisir votre nettoyant préféré, d’humidifier votre brosse et de la déplacer sur votre visage par petits mouvements circulaires. Le résultat? Une peau plus propre, plus douce et prête pour le reste de votre gamme de produits.

Mais comme ils ne conviennent pas à tous les types de peau (nous en reparlerons un peu plus loin), il est important de déterminer si vous êtes le bon candidat avant d’essayer un appareil de nettoyage. À venir, deux dermes pèsent sur tout ce que vous devez savoir, y compris pour qui ils sont les meilleurs, à quelle fréquence les utiliser, et plus encore. Et, bc je t’aime, j’ai même rassemblé les 15 meilleurs appareils du marché rn si / quand vous décidez d’en essayer un.

Les brosses nettoyantes pour le visage sont-elles bonnes pour votre peau ?

Même si elles sont connues pour leur capacité à nettoyer en profondeur et à exfolier en douceur, les brosses nettoyantes pour le visage sont malheureusement trop dures pour les personnes souffrant d’acné, d’eczéma, de rosacée ou de peau sensible, explique la dermatologue Mona Gohara, MD, professeure agrégée de clinique à l’Université de Yale. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont complètement hors de la table. Si vous avez une peau relativement “normale” et que vous suivez les instructions d’un T, les brosses nettoyantes pour le visage peuvent être un bel ajout occasionnel à votre routine (surtout si vous optez pour un modèle avec toutes les fonctionnalités, comme le massage du visage et divers modes d’exfoliation).

Mais avant d’essayer un pinceau, c’est toujours une bonne idée de discuter avec votre dermatologue et faites un test cutané sur votre joue et votre mâchoire pour vous assurer qu’il est sans danger pour votre type de peau et vos problèmes de peau. Des brûlures, des démangeaisons, des rougeurs ou des irritations par la suite (ou même le lendemain) ? Il n’est peut-être pas sage d’essayer le reste de votre visage.

Puis-je utiliser une brosse nettoyante pour le visage tous les jours ?

Si vous débutez dans le monde des brosses nettoyantes pour le visage, il est préférable de les intégrer progressivement dans votre routine (pensez : une ou deux fois par semaine max, jusqu’à ce que vous ayez une idée de la réaction de votre peau). Une chose à garder à l’esprit? Le dermatologue Gary Goldenberg, MD, affirme que quelle que soit votre fréquence, vous voudrez laver votre pinceau à chaque fois que vous l’utiliserez, sans exception. “Souvent, ces types de brosses peuvent abriter des bactéries et même exacerber l’acné”, dit-il. Alors n’oublie pas de vraiment le rincer, n’est-ce pas ? Et si cela ressemble à quelque chose que vous ne ferez absolument jamais… alors, encore une fois, ce ne sont peut-être pas l’outil idéal pour vous.

Maintenant, voyons pourquoi vous êtes vraiment venu ici. Continuez à lire pour les 15 meilleures brosses nettoyantes pour le visage de tous les temps.

Meilleure brosse nettoyante pour le visage pour le démaquillage

Michael Todd Beauty Soniclear Petite Brosse nettoyante antimicrobienne brevetée pour la peau pour le visage

Si vous avez l’impression que votre routine de nettoyage habituelle ne fait pas grand-chose pour enlever votre fond de teint à couvrance totale, vous adorerez le nettoyage en profondeur (mais doux) offert par cet appareil. Il est également équipé d’une brosse antimicrobienne qui aide à garder votre appareil frais et sans bactéries (même si vous voudrez certainement le laver après chaque utilisation, comme le suggère le Dr Goldenberg).

Meilleure brosse nettoyante pour le visage imperméable

Spa Sciences Nova Système de nettoyage sonique antimicrobien urbanoutfitters.com

45,00 $

Vous cherchez une introduction solide aux brosses nettoyantes pour le visage ? Cette option de Spa Sciences est à un prix raisonnable, offre un nettoyage efficace et est 100 pour cent étanche (ce qui signifie, oui, vous pouvez l’utiliser pour vous laver le visage sous la douche). Et comme il est plus petit et rechargeable, ce n’est pas non plus une mauvaise option à emporter.

Meilleure brosse nettoyante pour les soins du visage DIY

Dispositif de nettoyage ionique sonique 3D ReFa Clear

K, c’est certainement cher, mais si vous essayez d’obtenir un soin du visage digne d’un spa à la maison, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet appareil de nettoyage du visage. Il dispose de trois modes (doux, propre et profond), ce qui signifie que vous pouvez vraiment personnaliser votre routine. PS, les poils sont suffisamment souples pour que vous n’ayez pas à vous en soucier en décapant votre peau.

Meilleure brosse nettoyante pour les zones difficiles d’accès

Brosse pour le visage en silicone True Glow de Conair

Cette brosse compacte en silicone est parfait pour un nettoyage en profondeur mais doux dans les zones plus difficiles à atteindre (pensez : sur et autour de votre nez). Mieux encore, il a deux vitesses (je suggère de commencer lentement et de progresser vers le haut) et il laisse votre peau sensiblement plus douce et plus lisse.

Meilleure brosse nettoyante et massante pour le visage

Flawless by Finishing Touch Flawless Cleanse Nettoyant Visage Hydro-Vibrant

Non seulement cette brosse en silicone fait un excellent travail pour nettoyer et exfolier votre peau, mais elle dispose également d’un mode de massage facial (ce qui est idéal pour réduire l’enflure, apaiser les poches et améliorer votre éclat). TBH, il n’y a pas grand-chose que celui-ci ne puisse pas faire.

Meilleure brosse nettoyante pour le visage à poils doux

Brosse Nettoyante Visage Naturopathica

La chose la plus cool à propos de cette brosse nettoyante pour le visage est qu’elle est faite avec poils en nylon ultra-doux qui sont super doux pour votre peau. Massez-le légèrement sur votre peau humide avec votre nettoyant de prédilection et il aidera à dissoudre le maquillage et la saleté sans irriter ou dessécher votre visage.

Meilleure brosse nettoyante pour le visage pour sérums

Nettoyage PMD

Cette tête de brosse offre un mini soin du visage à chaque fois que vous l’utilisez. Le silicone antibactérien dont il est fait (qui est également résistant aux odeurs, hypoallergénique et imperméable) émet 7 000 vibrations par minute pour nettoyer votre peau en profondeur. Vous pouvez également l’utiliser pour appliquez votre sérum ou hydratant préféré dans votre peau pour une absorption plus profonde (utilisez simplement le mode trois ou quatre et l’arrière de la brosse pour masser).

Meilleure brosse nettoyante pour le visage sur Amazon

Brosse nettoyante pour le visage Gackoko

Parcourez les milliers (oui, des milliers) de critiques cinq étoiles sur Amazon et vous comprendrez pourquoi les gens aiment tant cette brosse nettoyante pour le visage. Pour résumer : il a un prix super raisonnable et il est livré avec cinq têtes de brosse interchangeables qui font tout, du nettoyage en profondeur à l’exfoliation légère. Impressionnant, non ?

Meilleure brosse nettoyante pour le visage personnalisable

Brosse nettoyante pour le visage Vanity Planet Raedia

amazon.com

Non seulement cette brosse nettoyante pour le visage est livrée dans cet étui super mignon, elle a également trois têtes de brosse différentes pour vous aider à personnaliser votre routine de nettoyage. Il existe un nettoyant quotidien qui élimine les cellules mortes de la peau, un exfoliant hebdomadaire pour un nettoyage en profondeur et une brosse en silicone suffisamment douce pour les peaux sensibles.

Meilleure brosse nettoyante manuelle pour le visage

Brosse Nettoyante Beauté Anisa

si vous voulez avoir un contrôle total sur votre brosse nettoyante pour le visage, prenez ce manuel. Ajoutez simplement votre nettoyant sur l’anneau en silicone au centre et massez doucement votre peau en exerçant une légère pression et un mouvement circulaire. Le combo de poils en silicone et en fibres nettoiera votre peau en douceur sans irriter le TF.

Brosse nettoyante pour le visage la plus douce

Brosse Visage Duo Nettoyant Elf Cosmetics

Si vous craignez qu’une brosse nettoyante pour le visage soit trop intense pour votre peau sensible, vous devez essayer celle d’Elf. Le Les poils sont ridiculement doux et nettoient vos pores sans effrayer votre peau. De plus, il y a des poils en silicone à l’arrière de la brosse, au cas où vous auriez besoin d’un outil de nettoyage encore plus doux.

Meilleure brosse nettoyante pour le visage à petit budget

Appareil nettoyant pour le visage Olay Regenerist

Cette brosse nettoyante pour le visage légère et résistante à l’eau est l’une des options les moins chères de la liste, mais elle fonctionne toujours incroyablement bien. Il est doté d’une tête de brosse rotative à double vitesse qui enlève le maquillage et nettoie votre peau (criez pour le lavage exfoliant qui l’accompagne), tout en éliminer les cellules mortes de la peau qui pourraient potentiellement obstruer vos pores.

Meilleure brosse nettoyante légère pour le visage

Système de soins de la peau sonique Mary Kay Skinvigorate

Super léger et avec trois vitesses (doux, standard et puissant), cette brosse nettoyante pour le visage aide à éliminer le maquillage, l’huile et la saleté en 60 secondes chrono. Utilisez ce bb régulièrement et il vous aidera à vous assurer que vos sérums, hydratants et crèmes pénètrent complètement dans votre peau.

Meilleure brosse nettoyante pour le visage au charbon

Brosse nettoyante pour les pores à poils de charbon Proactiv

Vous n’êtes probablement pas surpris d’apprendre que Proactiv est allé plus loin que toute autre marque et a infusé ses poils de charbon de bois, un ingrédient nettoyant les pores connu pour sa capacité à absorber l’excès d’huile et de débris. Sa tête de brosse ultra-douce a une rotation à 360 degrés ainsi que des vitesses basses et élevées pour aider à nettoyer votre visage en profondeur. Bonus : il est assez doux pour être utilisé une fois par jour, même sur les peaux à tendance acnéique.

Meilleure mini brosse nettoyante pour le visage

Foreo Luna 2 Mini revolve.com 139,00 $

119,00 $ (14% de rabais)

Non seulement cette petite mais puissante brosse en silicone s’intègre dans le plus petit des espaces (comme cette petite poche à l’intérieur de votre sac à cosmétiques), mais elle n’a besoin d’être rechargée qu’une fois tous les cinq mois. Attendez, ça va mieux : ses pulsations T-Sonic d’une minute et ses picots hygiéniques prétendent élimine 99,5% de la saleté et de l’huile car il exfolie votre peau sans irritation. Assez génial, non?

Ruby Buddemeyer Beauty Editor Ruby est la rédactrice beauté de Cosmopolitan, où elle couvre la beauté à travers l’imprimé et le numérique. Ama Kwarteng Ama Kwarteng était auparavant rédactrice beauté associée chez Cosmopolitan.

