15 meilleures exclusivités PlayStation à jouer dès maintenant

La PS4 (et même la PS5 jusqu’à présent) a été définie par ses exclusivités. Alors que les consoles PlayStation de Sony ont eu des jeux exclusifs notables au fil des ans, un nombre important des meilleurs jeux sur les consoles PlayStation modernes sont des exclusivités. Des jeux d’action exceptionnels comme God of War et Marvel’s Spider-Man aux RPG brillants tels que Final Fantasy VII Remake et Persona 5 Royal, les récentes exclusivités PlayStation ont été extrêmement impressionnantes. Nous avons rassemblé les meilleures exclusivités PlayStation pour PS4 et PS5. Bien que la plupart de ces jeux soient jouables sur PS4 et PS5, nous avons également inclus quelques exclusivités PS5.

Dans la vidéo ci-dessus, nous rassemblons 15 des meilleures exclusivités PS4 et PS5.