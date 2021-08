15 meilleures vidéos musicales de 2021

Le bon clip peut facilement rehausser une chanson déjà excellente. Qu’il s’agisse d’une vision surréaliste inspirée de la fantaisie ou d’une représentation intelligente et inspirée de la culture pop, le clip est tout simplement différent. Si vous appréciez une bonne chanson associée à des visuels d’accompagnement encore meilleurs, vous êtes au bon endroit. Des tonnes de nouveaux clips ont été publiés en 2021, et nous avons rassemblé les 15 meilleurs dont vous avez besoin pour vous régaler les yeux. Envie d’une fête en famille ? Tu l’as eu. Vous voulez voir un homard occuper le devant de la scène en tant que personnage principal ? Pari. Et les manigances pieds nus sur le banc ? Regardez tout cela ci-dessous avec cette liste des meilleures nouvelles vidéos musicales de 2021 dont tout le monde et leur mère parlent.

“Nous sommes bons” de Dua Lipa

Jack et Rose n’ont rien sur cette histoire d’amour Titanic entre Dua Lipa et… un homard. Oui, elle est vraiment allée faire de ce mème de homard un clip et l’a infusé avec le glamour des années 1920 de premier plan.

“Wild Side” de Normani feat. Cardi B

Normani est de retour, bébé ! Le chanteur a abandonné ce tout nouveau single avec Cardi B, et Internet a paniqué sur le clip vidéo qui l’accompagnait – à juste titre, car il présente des coupes monochromes impressionnantes et des mouvements de danse séduisants.

“Bon 4 U” d’Olivia Rodrigo

“N’y allez pas encore” de Camila Cabello

Camila Cabello célèbre ses racines cubano-mexicaines parmi sa famille choisie dans ce clip vibrant, et les bonnes vibrations sont contagieuses. De plus, la petite scène en stop-motion au début ajoute vraiment à l’aspect ludique.

“Montero (Appelle-moi par ton nom)” Lil Nas X

Lil Nas X est lui-même sans vergogne, et nous sommes là pour ça. C’est particulièrement clair dans cette vidéo musicale dans laquelle il se déplace à travers quelques mondes fantastiques – décrivant un extraterrestre, un prisonnier et même un ange déchu donnant à Satan un lap dance.

“Énergie solaire” de Lorde

Il est logique que le plus joli Jesus Lorde conduise ses disciples sur une plage dans cette vidéo musicale super estivale. Imaginez si elle les conduisait à la plage dans la vidéo “Watermelon Sugar” de Harry Styles. C’est une plage sur laquelle je paierais pour être.

“Stay” de The Kid Laroi et Justin Bieber

Attention : The Kid Laroi et Justin Bieber vous donneront l’indéniable envie de vous lever et de sauter partout en regardant cette vidéo. Il joue avec le temps, la gravité et les plans de montagnes russes qui vous donnent envie de sauter et de les rejoindre.

“Thot Shit” par Megan Thee Stallion

Tout ce que fait Megan Thee Stallion est un dur à cuire, y compris ce clip dans lequel elle et son groupe de thotties font de la vie d’un sénateur conservateur un enfer après avoir trollé l’une de ses vidéos en ligne.

“Bûcheron” de Tyler, le créateur

Bien que cela ne dure qu’une minute et 18 secondes, nous voyons Tyler, le créateur dans une cabine lors d’un voyage présumé en traîneau dans l’Utah, finalement combattre une tempête de neige dans ce clip. Il y a beaucoup à déballer dans les visuels surréalistes, qui sont au point.

“Cause perdue” de Billie Eilish

Honnêtement, on dirait que c’était une explosion à filmer. De la ficelle idiote, du Twister, des collations sans fin et des amis proches – c’est la soirée parfaite et remplie de manigances.

“Ungodly Hour” de Chloé x Halle

Chloé x Halle étourdissent dans une série de décors futuristes tout en portant des looks extraterrestres et en servant une chorégraphie sensuelle. Ils ne déçoivent jamais !

“En haut” de Cardi B

En commençant par Cardi B debout au-dessus d’une pierre tombale qui lit “RIP 2020”, cette vidéo musicale regorge de décors animés et de tenues sexy – et présente même une perruque intelligente mais légèrement effrayante faite de têtes de poupées.

“Transparent Soul” de Willow Smith feat. Travis aboyeur

Vous voulez être transporté dans un club sombre et grungy avec de la musique rugissante et des lumières clignotantes ? Regardez ce morceau d’or pop-punk. Il y a aussi une tournure inattendue impliquant un personnage mystérieux. Oh, et la performance visuelle de la chanson par Willow est également un délice angoissant.

“Leave Before Your Love Me” de Marshmello et les Jonas Brothers

Tout ce que je demande, c’est que Marshmello et les Jonas Brothers recréent cette jam sesh spontanée dans le métro … et me disent également l’endroit et l’heure exacts afin que je puisse être là pour en être témoin.

“Meilleur ami” de Saweetie feat. chat doja

Il n’est pas surprenant que ce bestie bop soit accompagné d’un clip de feu mettant en vedette la communication oculaire (IYKYK), des ensembles immaculés et des décors somptueux.

