15 meilleurs acteurs de jeux vidéo se regroupent pour raconter des histoires de fantômes pour une œuvre caritative

Plusieurs des acteurs les plus prolifiques du jeu vidéo se réunissent pour raconter une collection effrayante d’histoires courtes pour une cause caritative.

Roger Clark, mieux connu pour avoir joué Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, avec 14 autres acteurs bien connus, a créé un livre audio de la collection de nouvelles de 1913 Present At A Hanging And Other Ghost Stories d’Ambrose Bierce. Le bruit de fond parfait pour créer une ambiance effrayante dans votre maison hantée cet Halloween ! La meilleure partie de tous ? Tous les profits iront directement au St. Jude Children’s Research Hospital.

La liste des noms attachés à cela est également empilée. Des gros frappeurs comme Troy Baker et Ashley Burch aux acteurs prometteurs comme Elgin ‘Eltrain’ Foster et Sharon Muthu – vous reconnaîtrez forcément quelques voix dans cela.

Découvrez par vous-même la bande-annonce du livre audio ci-dessous.

La liste complète des acteurs comprend :

Victoria Atkin (Assassin’s Creed: Syndicate, World of Warcraft: Battle for Azeroth) Roger Clark (Red Dead Redemption 2) Troy Baker (The Last of Us, God of War) Ashly Burch (Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part II ) Roger Craig Smith (Resident Evil 5, Fortnite) Noshir Dalal (Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 3) Gray DeLisle-Griffin (Diablo 3, Mortal Kombat X) Elgin Eltrain Foster (Cosmic Dawn) Sharon Muthu (Call of Duty: Black Ops 4) Nolan North (Uncharted, Deadpool) Rob Paulsen (Pinky and The Brain, Animaniacs) Alanah Pearce (Cyberpunk 2077, Gears 5) Carolina Ravassa (Overwatch, Valorant) Elias Toufexis (Deus Ex: Human Revolution, Assassin’s Credo 3)

Vous pouvez vous procurer le livre audio Present At A Hanging And Other Ghost Stories ici pour seulement 14,95 USD. N’oubliez pas que votre argent sert directement à aider les enfants malades, c’est donc une bonne cause !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Classement des 10 jeux de sport les plus irréalistes de tous les temps