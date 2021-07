15 meilleurs cadeaux de départ 2021 – Meilleures idées de cadeaux d’adieu

Courtoisie

Vous avez donc un être cher qui s’en va. Qu’il s’agisse d’un nouveau travail, d’une autre ville ou de n’importe quel nouveau chapitre de leur vie, je suis sûr que tu veux leur offrir un cadeau qui dit, je t’aime et je ne t’oublierai jamais, salope. Si charmant! Mais je sais qu’acheter un cadeau sentimental n’est pas toujours facile. Parfois, ils peuvent biaiser un peu le fromage (et, par conséquent, awk). Et d’autres fois, ils peuvent être peu pratiques et finir par s’asseoir quelque part dans le coin de la maison de votre cadeau, ramassant la poussière (triste !). Mais si vous êtes ici pour de bonnes idées de cadeaux de départ, alors vous êtes au bon endroit.

Ci-dessous, vous trouverez des cadeaux d’adieu super doux qui sont parfaits pour le copain, le collègue, l’autre significatif ou l’être cher en général à qui vous dites au revoir. Des objets confortables qu’ils peuvent emporter avec eux pour réchauffer leur nouvelle maison à même un ensemble de lampes longue distance synchronisées qui s’allument lorsque l’autre est allumée – ils vous attendent tous ici.

1

ce collier significatif

Cadeau d’adieu pour collègue LuvAndGratitude etsy.com

41,00 $

Si votre meilleure amie au travail passe à un autre emploi (comment osez-vous !), Assurez-vous qu’elle sache à quel point le temps que vous avez passé à travailler ensemble a signifié pour vous. Leur offrir ce joli collier, accompagné d’un doux message, est la meilleure façon de le faire.

2

ces pyjamas vraiment luxueux

Pyjama en sergé à plumes SLEEPER net-a-porter.com

345,00 $

Si vous voulez tout faire, gâtez votre bien-aimé avec un ensemble de pyjamas très luxueux. Cela aidera à inspirer de nombreuses nuits de soins personnels dans leur nouvel espace ou (à tout le moins) à en faire la personne endormie la mieux habillée.

3

ces lampes longue distance

Lampes tactiles longue distance (Ensemble de 2)

Grâce à la puissance du Wi-Fi, ces jolies petites lampes peuvent se synchroniser les unes avec les autres, ce qui signifie que vous pouvez simplement toucher l’une et que l’autre s’allume également. C’est une excellente façon de dire : “Hé, je pense à toi, et aussi, tu n’aimes pas la technologie ??? C’est trop cool !!!”

4

ces verres à boire

Carte Urbaine Verre Uncommon Goods uncommongoods.com

18,00 $

Ou que diriez-vous d’un joli verre avec leur nouvelle (ou ancienne) ville gravée sur le côté ?

5

cet ensemble tasse et chauffe-plats utile

OHOM Ui Mug & Warmer Set OHOM nordstrom.com

75,00 $

Pour le collègue et son nouveau bureau, voici une tasse à café qui restera toujours au chaud.

6

ce joli sac polochon

Sac de sport Metro

Si vous savez qu’ils sont sur le point de voyager beaucoup, aidez-les à faciliter leurs déplacements avec ce sac de voyage spacieux. (Sans oublier, c’est aussi absolument magnifique ??)

7

cette rose qui ne pourrit jamais

Le Mini Rond de la Collection Continent Venus et Fleur venusetfleur.com

49,00 $

La marque de roses éternelles préférée de tous est ici avec sa nouvelle collection Continent, et elle est parfaite pour une personne spéciale qui est sur le point de partir à l’étranger.

8

cette œuvre d’art sentimentale

Carte Miniature personnalisée découpée à la main StudioKMO etsy.com

60,00 $

Pour un cadeau qui pourrait bien les faire pleurer, voici une carte personnalisée découpée à la main que vous pouvez obtenir de pratiquement n’importe quelle adresse. (Leur dernier appartement, leur université, leur pizzeria préférée ??? Les possibilités sont infinies.)

9

cette promesse f’real

Bon de voyage personnalisé HooHooAndMouse etsy.com

12,00 $

Donnez-leur ce joli bon de voyage pour qu’ils sachent que vous le pensez vraiment quand vous dites : “A bientôt !”

dix

ce magnifique bagage à main

The Frame Carry-On Max : Édition Aluminium Arlo Skye arloskye.com

575,00 $

Assurez-vous de les envoyer correctement. Une nouvelle valise magnifique ferait l’affaire.

Onze

ce mini désinfectant pour les mains cool

Désinfectant pour les mains Mint Power Mist Touchland révolution.com

11,00 $

Où qu’ils aillent, ils pourraient utiliser un désinfectant pour les mains. Et ce petit format de voyage est assez chic pour être offert en cadeau.

12

cette bougie réconfortante

Bougie Caroline du Nord Homesick homesick.com

34,00 $

Je sais que quitter la maison n’est pas toujours facile. Mais allumer une bougie qui vous rappelle votre état d’origine aide !

13

ce fourre-tout de travail en relief croco

Le Mini Work Tote Béis beistravel.com

108,00 $

Un nouveau fourre-tout de travail pour leur nouveau bureau. Puissent-ils ne jamais trouver une femme de travail aussi cool que toi (heh).

14

ce demi-zip douillet

Pull demi-zip Good American goodamerican.com

129,00 $

Corrigez-moi si je me trompe, mais un sweat-shirt super confortable est presque aussi agréable qu’un câlin chaleureux d’un ami cher. Ils adoreront avoir ça à leur prochaine destination, à 100 %.

quinze

ces lunettes de soleil cool

Lunettes de soleil Jordy en écaille et jaune Lexxola lexxola.com

190,00 £

Une nouvelle paire de lunettes de soleil pour tous les nouveaux sites qu’ils verront.

