15 meilleurs épisodes, selon IMDb ⋆ 10z viral

Netflix a frappé un coup de circuit avec sa série de comédie britannique à succès Sex Education. Mettant en vedette Asa Butterfield, Gillian Anderson et Emma Mackey, le spectacle est devenu un succès aux yeux du public et des critiques.

Sex Education a été félicité pour son jeu d’acteur, son écriture, ses dialogues, ses thèmes, sa représentation LGBTQ+, et plus encore. Pour découvrir la crème de la crème de la série à travers l’histoire de la série, il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux notes attribuées aux épisodes sur IMDb et de les classer en fonction de celles-ci.

Mis à jour le 19 septembre 2021 par Kevin Pantoja : La saison 3 très attendue de Sex Education vient de sortir et les fans essaient toujours de traiter tout ce qui s’est passé. Aux yeux de beaucoup, c’était la meilleure saison de la série Netflix et cela se reflète dans les notes sur IMDb. Les huit épisodes de la saison 3 trouvent désormais leur place parmi les 15 plus grands épisodes de l’histoire de Sex Education, prouvant à quel point les fans ont été investis et captivés par ces nouveaux épisodes. Il est rare qu’un spectacle ait chaque épisode d’une seule saison parmi les meilleurs.

15 Épisode 3.6 (8.4)

Avec la pression croissante sur Hope (Jemima Kirke), le nouveau directeur a opté pour des punitions sévères. Elle a forcé Adam (Connor Swindells), Lily (Tanya Reynolds) et Cal (Dua Saleh) à porter des pancartes de honte autour du cou, les embarrassant puis suspendant Rahim pour avoir exprimé ses opinions sur ses décisions.

C’était un cas où l’antagoniste de la série allait un peu trop loin et aidait à déclencher la rébellion éventuelle contre elle. Cet épisode était également intéressant pour la façon dont il a donné à Eric (Ncuti Gatwa) son propre temps pour briller alors qu’il s’embarquait pour un voyage au Nigeria avec sa famille et faisait face au fait qu’être gay dans son pays d’origine était illégal.

14 Épisode 2.3 (8.4)

L’objectif principal de cet épisode de la saison 2 était Aimee (Aimee Lou Wood), alors que son trajet en bus pour se rendre à l’école a été gâché lorsqu’un homme l’a agressée sexuellement en se masturbant sur sa jambe. Elle ne semblait pas dérangée par cela, mais Maeve (Emma Mackey) l’a obligée à se rendre au poste de police pour le signaler.

À la fin de l’heure, Aimée s’est effondrée seule à la maison, montrant que cela l’a clairement affectée. Ce moment allait tout changer pour l’avenir pour Aimee. L’épisode a également donné aux téléspectateurs le dîner hilarant et maladroit entre Otis, Jean, Jakob et Ola, ainsi qu’un scénario amusant impliquant Olivia et ses problèmes d’intimité avec son petit ami, ce qui a contribué à réduire la tension du sujet plus sérieux.

13 Épisode 1.8 (8.4)

La saison 1 s’est terminée en fanfare et cet épisode en était la preuve. À la suite des événements dramatiques du bal de l’école, Otis (Asa Butterfield) et Maeve ont vu leur relation se briser. Cependant, il lui a envoyé le prix d’essai qui lui revenait de droit et elle s’est précipitée pour lui avouer ses vrais sentiments.

Malheureusement, elle est arrivée pour voir Otis embrasser Ola (Patricia Allison), donnant aux fans le cliffhanger de fin de saison. Cet épisode a également vu Eric et Adam surprendre tout le monde en se connectant pendant la détention. Leur romance potentielle a été bloquée lorsqu’Adam est arrivé à la maison pour découvrir qu’il était envoyé à l’école militaire, ajoutant encore plus d’intrigue à ce qui allait se passer.

12 Épisode 1.3 (8.4)

Cet épisode a reçu des éloges pour la façon dont il a traité le sujet controversé de l’avortement. Maeve a choisi cette voie après avoir découvert qu’elle était enceinte du bébé de Jackson (Kedar Williams-Stirling). Tout ce dont elle avait besoin, c’était de quelqu’un pour la ramener à la maison par la suite puisqu’elle n’en avait pas parlé à Jackson.

Maeve a sélectionné Otis, qui pensait qu’ils se rencontraient pour un rendez-vous. Bien qu’elle l’ait réprimandé pour cela, il est resté et s’est assuré d’être là pour elle à la fin. Ce fut l’un des premiers cas où Maeve réalisa qu’Otis était quelqu’un de spécial qui serait toujours là pour elle.

11 Épisode 3.4 (8.5)

La plupart des fans semblent convenir que la star de la saison 3 était facilement Ruby (Mimi Keene). Sa relation avec Otis était plus réconfortante que prévu, mais ils étaient sur les rochers ici car Otis ne pouvait pas dire qu’il l’aimait en retour. Cela a atteint son paroxysme lorsqu’ils ont finalement parlé à la fin de l’épisode.

Ruby est tombé en panne alors que Keene a donné une performance puissante, montrant un côté vulnérable auquel les fans de Ruby n’étaient pas habitués. Elle a laissé Otis entrer dans sa vie comme elle l’a fait avec personne d’autre et il lui a brisé le cœur. Cet épisode a également vu une scène particulièrement touchante où Maeve est devenue intime avec Isaac (George Robinson).

10 Épisode 2.6 (8.5)

Bien qu’Otis ait accepté de rompre le contact avec Maeve à la demande d’Ola, Ola l’a largué, le laissant sans les deux femmes dans sa vie. Pour s’en remettre, il a organisé une fête et a trouvé un moyen pour les deux filles de se présenter pour différentes raisons. Malheureusement, Otis s’est saoulé ridiculement.

Cela l’a amené à faire une annonce devant tout le monde où il a expliqué ses émotions envers Ola et Maeve et blessé leurs sentiments, s’avérant être le point faible d’Otis. La fête a également été le théâtre de la dépression émotionnelle de Jackson face à la pression qu’il subissait, ce qui a jeté un nouvel éclairage sur son personnage et renforcé ses liens avec Viv (Chinenye Ezeudu).

9 Épisode 3.2 (8.6)

Avec la nouvelle des relations d’Otis et Ruby rendue publique, les deux l’ont adopté, mais Ruby a essayé de tout changer à son sujet et de le contrôler. Dans un grand moment, Otis lui a dit qu’il voulait être lui-même mais qu’il l’aimait aussi et ils ont commencé à sortir ensemble.

Bien que ce soit adorable, des choses sinistres se passaient à Moordale. Avec l’annonce de la mise en œuvre des uniformes, entre autres, le statut de Hope en tant qu’antagoniste est devenu connu pour la première fois. Ce fut également un épisode important pour la relation d’Adam et Eric, qu’ils ont essayé de faire passer au niveau supérieur.

8 Épisode 3.1 (8.7)

Les fans ont attendu un an les nouveaux épisodes de Sex Education et la saison 3 a commencé ici. C’était la clé pour établir où tout le monde en était à ce stade, y compris Maeve n’étant pas proche d’Otis, l’histoire de Ruby et Otis se connectant avec désinvolture, Hope en tant que nouveau directeur, Jean (Gillian Anderson) racontant à Jakob (Mikael Persbrandt) sa grossesse et plus.

Bien qu’il n’y ait pas eu autant de moments majeurs dans cet épisode que dans d’autres, le public était simplement heureux d’être de retour dans ce monde. Il a également fait un travail remarquable en préparant le terrain pour certains des scénarios les meilleurs et les plus importants du reste de la saison.

7 Épisode 1.7 (8.7)

L’avant-dernier épisode de la saison 1 a tout bouleversé au bal de l’école. Maeve s’est toute pomponnée mais Jackson était distrait et n’a même pas remarqué. Otis l’a fait, mais il avait un rendez-vous avec Ola. Maeve et Ola ont eu leur première interaction et cela a conduit Otis à dire la mauvaise chose à Ola, la forçant à partir.

Otis a ensuite prononcé un discours émouvant pour aider un autre étudiant, mais cela correspondait à ses sentiments pour Maeve, ce qui a conduit à la séparation de Maeve et Jackson. Cet épisode a non seulement touché de nombreux niveaux émotionnels de manière romantique, mais il a également été énorme pour Eric, qui a prouvé à son père qu’il devrait pouvoir être lui-même en public.

6 Épisode 1.5 (8.8)

Du côté de la clinique du sexe, Otis et Maeve ont aidé Ruby lorsqu’une photo explicite d’elle a été envoyée. Son visage n’était pas sur la photo, mais avant que la personne sur la photo ne puisse devenir publique, les femmes de l’école se lèvent toutes et admettent que cela leur appartient. C’est une démonstration magistrale de femmes qui sont là les unes pour les autres, quelque chose que ce spectacle fait bien.

Côté amitié, les choses entre Otis et Eric ont atteint un point d’ébullition. Otis a choisi d’aider Maeve, laissant Eric seul le jour de son anniversaire et s’habillant pour Hedwig and the Angry Inch. Eric s’est fait voler et battre, pendant qu’Otis s’amuse. Les deux se sont disputés et ne se sont plus parlé pendant plusieurs épisodes.

5 Épisode 3.8 (8,9)

Coller l’atterrissage sur la saison 3 était une tâche ardue, mais Sex Education l’a surtout réussi. Bien que les relations amoureuses n’aient pas eu leurs moments, d’autres choses ont fonctionné. Maeve partir en Amérique pour un avenir meilleur au lieu de rester avec Otis était tout à fait dans le caractère et convenait à la fille brillante.

Pendant ce temps, Eric et Adam se sont séparés mais Adam a eu de bons moments. Il a bien fait dans sa compétition de chien et est sorti avec sa mère. Il y avait aussi d’autres cliffhangers, y compris Jean (qui a survécu à la chirurgie après l’accouchement) découvrant que Jakob n’est probablement pas le père de son bébé et Moordale fermant.

4 Épisode 3.3 (9.0)

Parfois, les téléspectateurs veulent juste regarder les personnages passer un bon moment sain. Cet épisode leur a donné cela, car Otis et Ruby ont eu un double rendez-vous avec Adam et Eric. Les quatre se sont liés plus que prévu et la scène où ils jouent ensemble est aussi adorable que possible.

Otis et Ruby ont également approfondi leur lien lorsqu’il l’a vue à la maison et a rencontré son père, mais tout s’est effondré lorsqu’elle a dit qu’elle l’aimait et qu’il ne pouvait pas rendre la pareille. C’était une scène déchirante car Ruby était rapidement devenue une favorite des fans. Cet épisode a également eu le moment important où Aimée a commencé sa thérapie avec Jean.

3 Épisode 2.7 (9.1)

Après sa fête, Otis s’est réveillé au lit à côté de Ruby, avec qui il a perdu sa virginité de façon inattendue la nuit précédente. Ne sachant pas s’ils ont utilisé un préservatif, ils se sont dirigés vers la pilule du lendemain et ont eu des scènes surprenantes qui se sont avérées incroyablement émouvantes. Cela a préparé le terrain pour leur romance de la saison 3.

L’autre complot, plus important, impliquait la détention de Maeve, Ola, Aimee, Viv, Lily et Olivia. Il a rendu hommage au Breakfast Club et a vu les filles se lier d’expériences partagées d’agression sexuelle après qu’Aimee a rompu à propos de ce qui lui est arrivé. Ils ont terminé l’épisode avec eux tous en rejoignant Aimee pour un trajet en bus pour l’aider à surmonter certains de ses problèmes dans une grande représentation de femmes se réunissant.

2 Épisode 3.7 (9.2)

Le règne de terreur de Hope devait prendre fin et il l’a fait de façon spectaculaire. Les étudiants de Moordale se sont réunis pour se rebeller contre ses règles strictes et dures, en organisant un spectacle où ils s’appelaient fièrement « l’école du sexe ».

Hope a fait passer les choses au niveau supérieur par frustration, devenant physique avec Cal, Eric et Ruby, bien que Ruby l’ait finalement abattue en lui vaporisant du parfum dans les yeux. Jean a accouché dans cet épisode et Otis et Maeve se sont embrassés une fois de plus, se préparant apparemment à devenir un couple officiel.

1 Épisode 3.5 (9.3)

Comme indiqué, l’objectif principal de la série jusqu’à présent a été la relation entre Otis et Maeve. Les fans ont finalement obtenu ce qu’ils attendaient ici, car les deux se sont retrouvés bloqués lors d’une excursion et ont confronté leurs sentiments avant de s’embrasser pour la première fois. Bien sûr, c’était aigre-doux alors que Ruby les regardait s’embrasser était écrasante.

Ce fut également un gros épisode pour Adam, qui a succombé à quelque chose que Rahim (Sami Outalbali) a fait. Il y avait aussi la possible romance de Cal et Jackson de plus en plus forte, Ruby disant à Otis que les choses étaient plus difficiles parce qu’elle ne le déteste pas pour ce qu’il a fait, et Jakob voulant un test de paternité.

