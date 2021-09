15 meilleurs hydratants pour peau sèche et sensible 2021 – WWD

Trouver le meilleur hydratant pour les peaux sèches et sensibles n’est pas une tâche facile. Bien que vous puissiez être tenté de vous enduire de la formule la plus riche que vous puissiez trouver et de l’appeler un jour, répondre à la sensibilité et aux différentes causes de sécheresse ou de déshydratation nécessite un peu de travail supplémentaire.

Quelles sont les causes de la peau sèche et sensible ? Selon les dermatologues, les possibilités ne manquent pas. « Il y a toute une série de raisons pour lesquelles cela peut se produire », explique le dermatologue Dr Mona Gohara. “Vous n’êtes peut-être pas assez hydratant, en utilisant des produits trop agressifs pour nettoyer, en utilisant trop de rétinoïdes, en exfoliant trop ou en utilisant le mauvais mélange de produits.” Au-delà de votre routine, des facteurs externes tels que les changements de temps ou l’exposition au soleil peuvent également contribuer à ce type de peau.

Que votre sensibilité se manifeste par une réaction occasionnelle aux produits ou par une poussée d’affection cutanée plus fréquente (comme l’eczéma et la rosacée), vous avez besoin d’un hydratant qui renforce votre fonction de barrière naturelle. «Certaines personnes ont une barrière cutanée plus faible et sont plus sujettes aux irritations», explique le dermatologue Dr Joshua Zeichner. Une fois que votre barrière est compromise, vous ressentirez des symptômes tels que des rougeurs, des brûlures, des picotements et des desquamations. Afin de traiter cela, le Dr Gohara et le Dr Zeichner ont tous deux recommandé de rechercher des hydratants qui font deux choses : renforcer la couche protectrice de votre peau pour empêcher une nouvelle perte d’eau et calmer l’inflammation. Les ingrédients approuvés comprennent les céramides, la glycérine, la farine d’avoine colloïdale et la niacinamide. Gardez un œil sur ceux-ci, tout en évitant les exfoliants et les irritants potentiels comme les parfums. « Autant nous aimons l’expérience sensorielle d’un parfum, autant cela conduit généralement à des réactions cutanées », explique le Dr Zeichner.

Vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous facilitons les choses avec cette liste de favoris approuvés par les dermatologues et les éditeurs. Ci-dessous, les 15 meilleurs hydratants pour garder la peau sèche et sensible hydratée et calme.

1. Hydratant riche régénérant simple Kind to Skin

Le Dr Zeichner recommande cette trouvaille de pharmacie pour tous les types de peau, mais particulièrement pour celles qui souffrent de sécheresse et d’irritation. La glycérine et l’allantoïne apaisantes apportent toute l’hydratation dont vous avez besoin tout en respectant votre barrière. “Il contient également de l’extrait de camomille, qui a un effet calmant sur la peau”, dit-il.

2. Avène Tolerance Control Baume Récupérateur de Peau

La marque de pharmacie française Avène base ses produits sur l’eau thermale, qui est suffisamment douce pour être utilisée sur la peau post-opératoire. Ce baume épais est spécialement conçu pour les peaux très sensibles ou ayant des problèmes de peau. “Il n’y a aucun agent de conservation dans ce produit en raison de l’emballage scellé à l’air”, explique le Dr Gohara. “Il apaise la peau enflammée en 30 secondes, et l’eau thermale calme les irritations.”

3. Crème de récupération Kate Somerville DeliKate

L’esthéticienne de renom Kate Somerville a développé cette crème comme traitement calmant pour les clients à utiliser après les peelings. La texture épaisse et riche fond au contact et procure une sensation particulièrement luxueuse la nuit, en particulier sur la peau squameuse ou irritée. Ses propriétés calmantes proviennent des peptides, des céramides hydratants et des anti-inflammatoires comme le thé vert. Le beurre de karité adoucissant lui donne cette texture beurrée caractéristique et une sensation adoucissante.

4. Crème réparatrice dermique Senté

Cette crème hydratante contient un analogue de sulfate d’héparane, un ingrédient actif associé à des effets repulpants et calmants. « Il a été évalué sur des personnes ayant la peau sensible et la rosacée », explique le Dr Zeichner. Le résultat est une formule riche et apaisante qui procure à la fois un soulagement apaisant et un effet global raffermissant et tonifiant.

5. Augustinus Bader la crème riche

Peut-être l’hydratant le plus apprécié depuis La Mer, la crème d’Augustinus Bader est censée tout faire : lisser les lignes, améliorer la texture, donner de l’éclat, hydrater et essentiellement transformer votre peau en la meilleure version d’elle-même. La Crème Riche ajoute une dose supplémentaire d’ingrédients nourrissants (comme l’avocat et l’huile d’argan) à la formule originale, qui doit son succès au TFC8 (Trigger Factor Complex 8), un mélange régénérant de plus de 40 ingrédients différents. C’est toujours un mystère de savoir exactement comment la magie se produit, mais les dermatologues, les célébrités et les éditeurs conviennent qu’une seule couche de cela – et rien d’autre – améliore la peau sèche à un degré impressionnant.

6. Hydratant pour le visage First Aid Beauty Ultra Repair

Cette lotion à absorption rapide est également l’un des meilleurs hydratants pour les peaux sèches et sensibles et est recommandée par le Dr Gohara. “Il empêche l’eau de pénétrer et les irritants d’entrer”, dit-elle à propos de la formule, qui contient des céramides et de la farine d’avoine colloïdale apaisante. L’huile d’avocat et le beurre de karité aident à adoucir davantage la peau, mais la crème hydratante reste suffisamment légère pour se superposer sous votre fond de teint.

7. Pause hydratant stimulant le collagène

La crème hydratante de Pause est une autre excellente option pour ceux qui recherchent une hydratation intense dans une formule légère. Il est spécialement conçu pour traiter les changements de peau tout au long de la ménopause, ce qui en fait l’un des meilleurs hydratants pour les peaux sensibles et vieillissantes (bien qu’il fonctionne à merveille sur n’importe qui). Un mélange de vitamines, d’antioxydants et de peptides agit ensemble pour stimuler la production de collagène, donnant à votre peau plus de soutien structurel et d’élasticité.

8. Embryolisse Lait Crème Concentrée

Cette crème célèbre baigne votre visage d’une hydratation légère, mais profondément hydratante, qui sèche jusqu’à une finition en apesanteur. Il regorge d’acides gras renforçant la barrière et de protéines de soja raffermissantes qui laissent la peau lisse et douce. Le beurre de karité fournit une autre couche d’hydratation émolliente. Portez-le de jour comme de nuit; la finition se superpose bien sous le maquillage, ce qui en fait un favori des coulisses.

9. InnBeauty Project Next Level No BS Hydratant Quotidien

Pour un rafraîchissement instantané de la peau, appliquez la formule gel-crème d’InnBeauty. Le Dr Zeichner aime l’inclusion de niacinamide (ou vitamine B3) ici, qui aide à apaiser et à renforcer la peau. Le reste de la formule contient des extraits à base de plantes conçus pour calmer davantage les rougeurs et donner de l’éclat.

10. Gelée de guérison à la vaseline

Parfois, il est préférable de garder les choses simples. « L’huile minérale est incroyable pour la réparation des barrières », explique le Dr Gohara. Ce n’est certes pas la chose la plus confortable à porter pendant la journée, mais une couche de vaseline la nuit forme une barrière occlusive incroyablement efficace pour empêcher la peau de se dessécher.

11. Crème hydratante au soufflé à la banane Glow Recipe

Une expérience sensorielle rare qui fonctionne toujours pour les peaux sensibles, la crème de couleur soleil de Glow Recipe sent le pudding à la banane tout en offrant une hydratation apaisante et durable. La gamme apaisante de la formule comprend de la banane, du magnésium, du curcuma et du cica, et laisse la peau lumineuse et douce.

12. Hydratant fortifiant Tata Harper Superkind

Les peaux réactives devraient immédiatement opter pour cette lotion soyeuse de Tata Harper. Comme son nom l’indique, il est conçu pour être aussi doux que possible, ce qui signifie que vous ne trouverez pas de parfum, d’huiles essentielles ou d’irritants courants à l’intérieur. Il est aussi bon pour apaiser les poussées et les réactions que pour calmer les coups de soleil. Mieux encore, il laisse derrière lui cette lueur caractéristique de Tata qui vous donne l’impression de sortir du spa.

13. Lotion hydratante pour le visage CeraVe PM

Les hydratants sans fioritures de CeraVe sont extrêmement populaires auprès des dermatologues et des créateurs de TikTok. Le Dr Zeichner recommande en particulier la formule PM, qui, selon lui, « fournit des céramides à la peau pour aider à combler les fissures entre les cellules de la couche externe », renforçant ainsi votre barrière. Il contient également de la niacinamide apaisante et éclaircissante – vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour traiter les symptômes de la peau sèche dans une formule économique.

14. Beekman 1802 Bloom Cream Hydratant Probiotique Quotidien

La crème Bloom de Beekman vaut le prix d’entrée pour l’applicateur à pompe seul, qui distribue votre crème hydratante dans un motif de fleurs épanouies. La formule actuelle impressionne aussi. Il est basé sur le concept selon lequel votre barrière cutanée et votre biome doivent être équilibrés afin d’obtenir des résultats lisses et éclatants. Un complexe probiotique et des ingrédients protecteurs imitent et renforcent votre fonction barrière, rétablissant l’hydratation tout en luttant contre le teint terne.

15. Crème confort photolipidique Renée Rouleau

Ceux qui souffrent de sensibilité due à une surutilisation des rétinoïdes ou du rétinol n’ont pas besoin de chercher plus loin que cette crème réparatrice. L’esthéticienne célèbre Renée Rouleau recommande cette formule luxueuse pour la sécheresse, la desquamation et les rougeurs résultant d’une barrière affaiblie (à part la brûlure du rétinol, cela peut inclure une exfoliation excessive, des traitements au laser, des peelings chimiques ou des affections cutanées, y compris la rosacée et l’eczéma). Les phospholipides et les plantes anti-inflammatoires procurent un soulagement instantané dès l’application.

