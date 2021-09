15 meilleurs jeux Android non-Freemium

Les jeux freemium ont frappé Android comme un camion à benne basculante. Cela a permis aux applications et aux jeux d’être gratuits, les utilisateurs payant de l’argent plus tard s’ils le souhaitaient et c’est un modèle qui a été dominant. Les jeux freemium rapportent plus d’argent que leurs homologues à paiement unique et les gens ont tendance à les télécharger plus souvent. Cependant, nombreux sont ceux qui ne craignent pas de payer pour une plus grande expérience. Si vous faites partie de ces personnes, nous espérons que vous apprécierez les jeux Android non-Freemium.

Bloons TD 6

Prix: 4,99 $ avec achats intégrés

Bloons TD 6 est l’un des meilleurs jeux de tower defense sur mobile. Il fonctionne pour un paiement unique de 4,99 $ et vous pouvez acheter des bonus avec des achats intégrés si vous le souhaitez, mais c’est complètement inutile. Le jeu comprend 37 niveaux avec plusieurs difficultés chacun ainsi que plusieurs modes de défi. Vous obtenez un tas de tours de singe, chacune avec trois chemins de mise à niveau. Certaines autres fonctionnalités incluent la prise en charge hors ligne, la sauvegarde dans le cloud de Google Play Games, les réalisations et des tonnes de défis. Ironhide Studios fabrique la série Kingdom Rush et ce sont également des jeux de tower defense décents, non freemium avec des étiquettes de prix uniques. Vous pouvez acheter des trucs supplémentaires dans le jeu, mais c’est entièrement facultatif et vous pouvez facilement battre le jeu sans rien de tout cela.

Cytus II

Prix: Gratuit / Jusqu’à 9,99 $

Cytus II est l’un des rares bons jeux de rythme sur mobile. Il a des graphismes colorés, un thème anime et un gameplay fluide. Les commandes sont une série de tapotements et de balayages au rythme de la musique. Vous obtenez un mode campagne avec une histoire, bien que courte. Il y a un bon nombre de chansons dans la version gratuite. Vous pouvez acheter plus de chansons en tant qu’achats intégrés. Ce sont des DLC permanents. Rayark, le développeur, propose un tas de jeux de rythme décents avec des structures de paiement similaires. Cytus II n’est que leur plus gros titre en ce moment et c’est l’un des meilleurs jeux Android non freemium. Celui-ci est également gratuit si vous utilisez Google Play Pass.

Les évadés 1 et 2

Prix: 6,49 $ à 6,99 $ chacun

The Escapists est un puzzle-escape game avec des éléments de simulation. Vous incarnez un prisonnier dans une prison. Vous faites vos devoirs en prison, vivez la vie en prison, mais vous vous évadez aussi secrètement. Les joueurs ont une variété d’options pour sortir à chaque niveau de la prison et il existe également un système d’artisanat décent pour vous fabriquer des outils pour vous aider. Le deuxième jeu de la série est plus gros avec plus de niveaux et plus de méthodes d’évasion, mais les deux jeux sont assez bons. Les deux jeux sont également disponibles via Google Play Pass si vous avez Google Play Pass.

Evoland 1 et 2

Prix: 0,99 $ / 7,99 $

La série Evoland est un couple unique de jeux. Ils n’ont pas de genre spécifique. Chaque jeu propose une variété d’éléments et de mécanismes de jeu, notamment un RPG, un jeu de cartes à collectionner, un combattant, une aventure, un puzzle et bien d’autres. Il a également une variété de graphismes allant du moderne au rétro et vice-versa. Ce sont des odes aux jeux vidéo sur lesquels nous avons grandi. Ils jouent également délicieusement sans le bug rare occasionnel. Le premier coûte 0,99 $ et le second 7,99 $. Aucun d’eux n’a d’achats intégrés. Ce même développeur a également créé OK Golf, un jeu de golf d’arcade supérieur à la moyenne qui est également un jeu mobile non freemium.

Levelhead est facilement l’un des deux ou trois meilleurs jeux de plateforme sur mobile. Il propose un gameplay exceptionnellement fluide, des dizaines de niveaux de campagne, des fonctionnalités pour les speedrunners et un créateur de niveau exceptionnel. De plus, il prend en charge plusieurs plates-formes afin que vous puissiez synchroniser votre jeu entre plusieurs plates-formes si vous le souhaitez. Fondamentalement, vous jouez à travers des niveaux pour apprendre à un robot comment livrer des colis, puis créez des niveaux pour que d’autres personnes puissent jouer. Vous pouvez également télécharger des niveaux. Ce jeu devrait être beaucoup plus populaire qu’il ne l’est. C’est l’un des plus grands jeux mobiles de ces dernières années. Il est également gratuit sur Google Play Pass si vous l’utilisez. Le même développeur fait également Crashlands, un autre jeu mobile non-freemium exceptionnel pour les fans de RPG et du monde ouvert.

Minecraft

Prix: 6,99 $ avec achats intégrés

Minecraft : Pocket Edition est la version mobile de l’un des jeux les plus populaires de tous les temps. Le jeu est complètement ouvert et vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui peuvent vous tuer si vous le mettez en mode survie ou si vous pouvez simplement faire ce que vous voulez sans problème en mode créatif. Ce n’est pas aussi robuste que la version console ou PC, mais des mises à jour ont été apportées pour le rapprocher. Vous pouvez également l’utiliser pour jouer sur des serveurs qui ne sont pas sur mobile (à partir de l’E3 2016), ce qui est génial. Techniquement, celui-ci a des achats intégrés. Cependant, ils sont destinés aux skins et n’affectent pas du tout le jeu.

Mini Metro est un petit jeu de puzzle amusant. Les joueurs doivent construire un système de transport en commun pour une ville. Vous reliez les points et prenez les meilleures décisions possibles. Le jeu comprend 18 vraies villes avec lesquelles jouer, des défis quotidiens, des commandes simples et plus encore. Vous disposez également de trois modes de jeu qui incluent un mode sans fin, un mode de jeu rapide et un mode extrême. C’est un petit jeu de simulation de puzzle soigné avec un prix raisonnable. Les graphismes sont un peu minimes. Certains peuvent l’aimer, d’autres non. Il est également livré avec un mode daltonien et un mode nuit pour les sessions nocturnes. Ce jeu est également gratuit sur Google Play Pass.

Monument Valley 1 et 2

Prix: 3,99 $ à 4,99 $ chacun (avec DLC en option)

Monument Valley est l’un des jeux de réflexion les plus emblématiques sur mobile. Ses énigmes à la MC Escher ont ravi le public et se sont avérées amusantes. Il y a un scénario et c’est plutôt léger, mais la plupart des gens jouent pour les magnifiques puzzles. Ces deux jeux sont plutôt courts, mais c’est vraiment la seule plainte que l’on ait jamais eue à leur sujet. Vous retournez les pièces de niveau pour créer de nouveaux chemins à partir d’apparemment rien. Le premier jeu coûte 3,99 $ avec quelques DLC en option. Vous pouvez obtenir le deuxième jeu pour 4,99 $ et nous imaginons que du contenu supplémentaire arrivera éventuellement pour celui-ci également. Oui, celui-ci est également disponible sur Google Play Pass.

Oddmar

Prix: Gratuit / 4,99 $

Oddmar est l’un des derniers jeux Android non freemium de la liste. C’est un jeu de plateforme du même développeur que Leo’s Fortune et il se joue plutôt bien. Les joueurs incarnent Oddmar, un Viking en disgrâce qui cherche à se faire des os. Le jeu comprend 24 niveaux, chacun avec des défis. Il existe également un récit, les sauvegardes dans le cloud de Google Play Games, la prise en charge des contrôleurs matériels, etc. C’est une merveilleuse petite expérience et c’est relativement bon marché. De plus, il y a une démo gratuite pour essayer le jeu avant de l’acheter.

Ville de poche

Prix: Gratuit / 4,99 $

Pocket City est un jeu de simulation plus récent. C’est un peu comme Sim City. Vous construisez une ville sur un grand terrain. Cela comprend les infrastructures comme les routes, les services publics, les résidences et d’autres choses du même genre. Vous connaissez le refrain. Faites une ville qui génère des bénéfices et rend vos citoyens heureux. La version gratuite du jeu comprend la plupart des fonctionnalités du jeu et des éléments de gameplay. La version premium comprend tout sans achats supplémentaires dans l’application. C’est l’un des rares bons jeux de simulation à prix unique. De plus, il est jouable en mode paysage et portrait et nous avons pensé que c’était chouette. Celui-ci est également sur Google Play Pass si vous le souhaitez.

ROME : Guerre totale

Prix: 9,99 $ + 4,99 $

ROME : Total War est l’un des rares jeux de stratégie non freemium sur mobile. C’est un portage du jeu PC populaire du début des années 2000. Il a été lancé sur Android et iOS en 2018. Les joueurs choisissent l’une des 19 factions jouables et se battent dans différentes parties du monde. Le jeu comprend des batailles massives, de nombreux autres éléments de stratégie et des tonnes de mécanismes profonds. C’est facilement l’un des meilleurs jeux de stratégie premium et il existe deux extensions autonomes pour 4,99 $ supplémentaires chacune si vous voulez continuer à jouer.

La série Room (quatre jeux)

Prix: 0,99 $ à 4,99 $ chacun

The Room est une quadrologie de jeux de réflexion. Ils peuvent également être les meilleurs jeux de réflexion non freemium. Ce sont techniquement des jeux d’évasion. L’idée est de trouver les indices qui vous aident à quitter la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il contient également certains des meilleurs graphismes de jeux mobiles que nous ayons vus. La troisième version est également livrée avec plusieurs fins, ce qui contribue à augmenter la longévité du jeu. Old Sins, le quatrième titre, se déroule dans une maison de poupée hantée et c’était amusant. La plupart d’entre eux sont également livrés avec une sauvegarde dans le cloud, des réalisations et un système d’indices au cas où vous auriez besoin d’aide.

Jeux SEGA Forever

Prix: Gratuit / 1,99 $ chacun (généralement)

SEGA porte une grande partie de ses jeux SEGA Genesis sur mobile. Certains des ports incluent Sonic the Hedgehog 1 et 2, Sonic CD, Streets of Rage, Gunstar Heroes, Phantasy Star II, Crazy Taxi et plus d’une douzaine d’autres. Les jeux ont leurs différentes mécaniques comme le jeu de tir ou le jeu de plateforme. Cependant, ils partagent tous le même prix. Chaque jeu est gratuit avec de la publicité et vous pouvez supprimer les publicités pour 1,99 $ chacune. C’est une excellente collection de vieux classiques et de jeux d’arcade.

Camp de Slayaway

Prix: 2,99 $ + 1,99 $

Slayaway Camp est un thriller d’horreur, une ode aux films slasher d’antan. Vous incarnez un psychopathe nommé Skullface. Votre travail consiste à massacrer des tonnes de personnes sans vous faire prendre. Il propose un tas de niveaux, des tonnes de violence et d’excellentes mécaniques de jeu. Les graphismes de style rétro enlèvent une partie de l’impact de tout le gore. Cela le rend un peu plus facile à gérer que, disons, un vrai film d’horreur. De plus, c’est assez bon marché. Les gens semblent vraiment aimer celui-ci et nous l’avons aimé aussi.

Vallée des étoiles

Prix: 7,99 $

Stardew Valley est un excellent simulateur d’agriculture mélangé à un RPG. Vous tombez sur une ancienne ferme qui a besoin d’être reconstruite. Vous reconstruisez, plantez des cultures, élevez des animaux, allez à la pêche et vous engagez avec les habitants du village voisin. Il y a une tonne de choses que vous pouvez faire dans le jeu et les développeurs revendiquent environ 50 heures de jeu au total. Il est fonctionnellement identique à la version PC, à l’exception des commandes du téléphone portable au lieu des commandes du clavier. Celui-ci est également gratuit sur Google Play Pass, mais le prix de 7,99 $ n’est pas mal non plus.

