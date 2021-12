15 meilleurs jeux PS4 – Jeux PlayStation 4 auxquels vous devez jouer

La PlayStation 4 est disponible depuis huit ans maintenant, et au cours de cette période, elle a accumulé l’une des plus grandes bibliothèques de jeux de toutes les consoles. Des classiques propriétaires de Sony à des dizaines de titres tiers essentiels, la PS4 propose des jeux pour tous les types de joueurs.

Que vous souhaitiez une expérience riche en action ou quelque chose d’un peu plus lent et plus sombre avec une histoire forte, vous pouvez trouver quelque chose que vous adorerez dans la liste ci-dessous. Nous avons 15 des meilleurs jeux PS4 tu peux jouer. Si vous achetez une PlayStation pour la première fois ou si vous essayez de rattraper ce que vous avez peut-être manqué, cette liste est pour vous.

Transmis par le sang



FromSoftware est peut-être l’un des développeurs les plus influents de la génération PS4, et Bloodborne est considéré par beaucoup comme le magnum opus, le summum de la vision brutale de Miyazaki des RPG d’action. Abandonnant les mécanismes défensifs qui peuvent faire de Dark Souls un jeu passif, Bloodborne vous oblige à esquiver et à attaquer avec vitesse, tout risquant pour ces moments précieux où vous pouvez prendre le dessus. Un pour les masochistes qui recherchent la sérotonine par la lutte.

Persona 5 Royal



Persona 5 est l’un des JRPG les plus élégants et engageants jamais créés, et Persona 5 Royal renforce cette expérience avec encore plus de contenu. Plus de personnages, plus de dialogues, plus de quêtes, plus d’activités et plus de temps global pour les intégrer. Si c’est la première fois que vous jouez à un jeu Persona, cela vous entraînera, contrairement à tout ce que vous avez joué auparavant. Si vous avez déjà traversé Persona 5, alors une grande partie de cette aventure de 90 heures vous semblera familière.

Final Fantasy XIV



Actuellement l’un des MMO les plus populaires au monde, Final Fantasy XIV vient de lancer son extension Endwalker, qui a été saluée par les fans du jeu. La PS4 est la seule console sur laquelle vous pouvez jouer à Final Fantasy XIV, et elle est complètement à jour avec les derniers correctifs et contenus. Si vous avez déjà eu de mauvaises expériences avec les MMO sur console, Final Fantasy XIV pourrait bien changer d’avis. Vous avez peut-être également entendu dire qu’il existe un essai gratuit de viande disponible ? Quelque chose à considérer une fois que le jeu autorise à nouveau l’enregistrement de nouveaux comptes.

Red Dead Redemption 2



Red Dead Redemption 2 est peut-être le meilleur titre de Rockstar (c’est certainement le meilleur jeu de cow-boy), et ce fait en fait l’un des meilleurs jeux scénarisés jamais créés par défaut. Avec un monde tout à fait époustouflant et une histoire captivante, il parvient à évoluer au-delà du chaos du monde ouvert des premiers jeux GTA et se sent entièrement frais. Un indispensable quel que soit l’endroit où vous le jouez.

Le dernier d’entre nous, partie II



(Sony Interactive Entertainment)

Les versions propriétaires de Sony à travers la génération PS4 ont une certaine saveur – beaucoup d’action à la troisième personne avec un peu de tir – mais aucune d’entre elles ne se sent aussi raffinée que The Last of Us Part II. La suite de ce qui était considéré comme le plus grand jeu de la PS3, The Last of Us Part II est plus grand et meilleur dans presque tous les sens. Une histoire plus complexe racontée sous plusieurs angles, un monde détaillé et crédible et un système de combat incroyablement satisfaisant et varié qui vous permettra d’aborder chaque rencontre différemment. Le jeu Naughty Dog par excellence et l’un des meilleurs de la PS4.

Uncharted 4: La fin d’un voleur



The Last of Us Part II est peut-être le summum des jeux de Naughty Dog, mais cela ne signifie pas que vous devriez négliger Uncharted 4. Les aventures de Nathan Drake sont beaucoup plus légères que The Last of Us, ce qui permet un bon changement de rythme, et c’est reflété dans le gameplay, car vous vous sentirez comme Indiana Jones lorsque vous vous balancerez tout en abattant des ennemis hostiles. Cela ressemble à une superproduction estivale, par rapport aux sorties envoûtantes de cinéma indépendant d’Ellie et Joel.

L’ombre du colosse



Le classique de la PS2 Shadow of the Colossus reste l’un des meilleurs jeux de cette console et est souvent mentionné chaque fois que le discours « les jeux en tant qu’art » fait son apparition. C’est vraiment si bon. Le monde est vaste mais vide et sombre. Chaque victoire est teintée d’un sentiment de tristesse, et bien que l’objectif soit atteint à la fin, cela coûte cher. Les graphismes de ce remake sont parmi les meilleurs de tous les jeux sur PS4 et donnent vie au monde plus que jamais. Absolument indispensable pour jouer une fois.

The Witcher 3: chasse sauvage



The Witcher 3: Wild Hunt est le jeu qui a mis CD Projekt RED sur la carte, et quelles que soient les épreuves et les tribulations traversées par le studio depuis, cela ne change rien au fait que The Witcher 3 est un classique moderne, et un des meilleurs RPG occidentaux jamais créés. Un monde immense, d’innombrables quêtes et une histoire captivante qui se mêle rapidement à une intrigue politique. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance des deux premiers jeux pour vous lancer, et avec la série The Witcher de Netflix à sa deuxième saison, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour jouer.

Dieu de la guerre



Le voyage de Kratos et Atreus à travers un tout nouveau royaume a complètement changé ce que les fans attendaient de God of War. Les jeux classiques sont brutaux, sanglants et bourrés d’action. Celui-ci est toujours toutes ces choses dans les bons moments, mais se sent nettement plus mature, gérant chaque instant avec une délicatesse et une nuance que la trilogie originale n’a tout simplement jamais eue. Kratos continue de casser la tête, ne vous y trompez pas, mais quand il le fait, il a l’impression qu’il a plus un sens du but et de l’intention, ce qui se reflète dans le combat plus méthodique. Ce n’est pas le jeu le plus précis sur le plan historique basé sur les scandinaves, mais c’est certainement le meilleur.

Chasseur de monstres : Monde



Monster Hunter: World a enfin ouvert la série de jeux qui est un favori culte depuis des années. Les zones sont plus grandes, chaque engagement est plus facile à aborder, vous pouvez appeler à l’aide chaque fois que vous vous sentez dépassé et les combats sont plus passionnants que jamais. Les monstres traverseront les étapes et s’écraseront sur les rochers et les arbres que vous utilisez comme couverture – ce jeu a toujours une barrière à l’entrée assez élevée et demande beaucoup de nouveaux joueurs, mais si un jeu doit vous faire mourir Monster Hunter – dur, c’est World, l’un des meilleurs jeux coopératifs du moment.

Périple



Journey est différent de la plupart des jeux de cette liste. Au lieu de se concentrer sur l’action et le tir intenses, Journey vous emmène dans un, euh, voyage. L’histoire est racontée sans aucun dialogue, juste des astuces et des indices que vous pouvez récupérer en cours de route – le jeu indépendant par excellence. Tout d’abord, vous vous frayez un chemin à travers un désert scintillant, avant de gravir une montagne périlleuse. Si vous avez de la chance, vous pourriez vous faire un ami en cours de route. Bien que Journey ne soit pas le jeu le plus long, c’est certainement celui que vous n’oublierez pas. Parfait pour tous ceux qui cherchent à prendre les choses plus lentement.

Resident Evil 2



La série Resident Evil est emblématique et souvent considérée comme la série de jeux d’horreur définitive, faisant sa marque dans les films, les jeux et l’animation. En ce qui concerne les entrées récentes, Resident Evil 2 pourrait être le meilleur. Un remake du jeu le plus célèbre de la série, Resident Evil 2 donne vie à Raccoon City dans ses derniers jours. Le poste de police est peut-être l’un des meilleurs sites de jeux vidéo de cette génération.

Horizon Zéro Aube



Horizon Forbidden West arrive très bientôt, c’est donc le moment idéal pour rattraper Horizon Zero Dawn. La mission d’Aloy à travers un monde post-apocalyptique avec des dinosaures robots est unique et passionnante, avec des environnements et des ennemis qui le distinguent de la plupart des autres aventures en monde ouvert. Que vous tiriez sur les éléments vitaux de bêtes mécaniques ou que vous les frappiez avec une arme, Horizon Zero Dawn reste excellent du début à la fin – et propose même un correctif à 60 images par seconde pour tous ceux qui jouent sur une PS5.

Remake de Final Fantasy VII



Cela a divisé les fans de Final Fantasy VII original plus que le film Advent Children, et cela veut vraiment dire quelque chose. Aimez ou détestez le concept, Final Fantasy VII Remake est magnifique sur PS4 et possède un système de combat d’action fantastique qui change avec chaque personnage que vous contrôlez. Bien que cela ne couvre qu’une fraction de l’intrigue de Final Fantasy VII, Remake déplace les choses dans une toute nouvelle direction qui devrait rendre les fans très enthousiastes à l’idée de voir ce qui les attend pour l’avenir de cette nouvelle histoire.

Spider-Man de Marvel



Spider-Man est l’un des super-héros Marvel les plus appréciés, c’est donc un soulagement de dire que son jeu d’action en monde ouvert est génial. Se balancer dans les rues de la ville comme Peter Parker se sent aussi bien que vous l’espériez, et cela n’est battu que par le combat, qui voit Spidey se balancer autour des lampadaires tout en éclairant les ennemis autour de la mâchoire. C’est amusant chaotique et essentiel pour tous les fans du webslinger.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.