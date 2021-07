15 meilleurs livres d’automne de 2021

douane / farrar, étoiles et giroux / Avon

Bien sûr, lire un livre sur la plage – avec le soleil réchauffant à la fois votre peau et les pages – est un pur bonheur. Ou profiter de quelques chapitres sur un banc de parc sous un arbre ombragé vous fait oublier momentanément que l’été ne dure pas éternellement. Mais l’automne est sans doute la meilleure saison pour lire. Vous pouvez vous blottir près d’un feu, siroter une variété de boissons chaudes et ouvrir une fenêtre pour respirer l’air frais et frais, tout en vous perdant dans un tout nouveau livre.

Si vous avez l’impression d’avoir tout lu actuellement sur les étagères, bonne nouvelle : de nombreux nouveaux livres sortiront à l’automne 2021. Des mémoires profondément personnelles aux thrillers de survie en passant par les romances de la seconde chance, vous aurez envie de les dévorer. l’automne libère à la minute même où ils sortent. Et, en fait, vous le pouvez, car ils sont tous disponibles en pré-commande dès maintenant.

1 ‘Nice Girls’ de Catherine Dang

Si vous êtes un vrai accro au crime, le premier roman de Catherine Dang vous rendra accro très vite. Il s’ensuit une gentille fille devenue un échec cynique qui a mystérieusement été expulsée de l’université pendant sa dernière année. Lorsqu’elle se mêle des cas de deux filles disparues, elle se retrouve face à une vérité dévastatrice.

2 “Un peu comme Adiós” d’Alexis Daria

Situé à New York, cette romance torride de la seconde chance suit une Latina axée sur la carrière dont le meilleur ami d’enfance et le béguin mutuel revient de Los Angeles pour la première fois depuis des années. Si vous avez déjà reçu un texto du genre Hey! Ça fait longtemps. Tu m’as manqué, tu ne pourras pas lâcher ce livre.

3 “Vous avez quelque chose de plus fort?” par Gabrielle Union

Gabrielle Union nous sert un autre mémoire stellaire quatre ans après la sortie de son premier, Nous allons avoir besoin de plus de vin. Elle va encore plus loin dans cette série d’essais qui détaillent à quoi ressemble sa vie maintenant, y compris son expérience de la maternité de substitution et du racisme dans l’industrie du divertissement.

4 “Nos amis du pays” de Gary Shteyngart

Êtes-vous mentalement prêt pour un drame pandémique? Si c’est le cas, ce roman promet d’être hilarant. Cela nous ramène à mars 2020 lorsqu’un groupe de huit amis décide de se mettre en quarantaine dans une maison de campagne pour attendre la fin de la pandémie. Sur six mois, comme vous pouvez l’imaginer et le savoir peut-être de première main, un mélange chaotique de nouvelles relations se développe – y compris des romances, des amitiés et des trahisons. Ceci, bien sûr, amène chacun à réévaluer ses priorités.

5 « Lignes de faille » par Emily Itami

Mariage. Maternité. Le voit. Soi. Ce roman l’explore à travers une femme au foyer japonaise à Tokyo qui se retrouve à mener deux vies : celle en apparence parfaite avec sa famille et celle avec un restaurateur qui comble son besoin de retrouver la liberté et l’amitié.

6 « Parler de race : pourquoi tout le monde doit parler de racisme – et comment le faire » par Celeste Headlee

Certaines conversations sur la race peuvent être improductives. Dans ce guide, l’animatrice de PBS et journaliste primée Celeste Headlee partage des conseils et des idées sur la façon de rendre ces conversations significatives, en particulier avec ceux qui ont des opinions différentes des nôtres.

7 ‘Ski Weekend’ par Rektok Ross

Qui n’aime pas une bonne histoire de survie qui vous fera inévitablement frissonner le dos ? En route pour un voyage de ski, six adolescents et un chien écrasent leur voiture dans un banc de neige. Bloqués dans le froid glacial, ils tentent de trouver de l’aide et de rester en vie… mais tous n’auront pas cette chance.

8 ‘Portrait d’un Écossais’ par Evie Dunmore

Quiconque a regardé Bridgerton de manière excessive a besoin de cette romance féministe de régence sur son radar. En tant que troisième livre de la série A League of Extraordinary Women, il suit une héritière qui épouse un financier qui ne soutient pas ses ambitions. Mais un voyage en Écosse l’aide à se rendre compte qu’elle peut tout avoir… ce sera peut-être au détriment de son cœur.

9 “Ces jours précieux” par Ann Patchett

Vous voulez vous rappeler à quel point la vie est éphémère et inexplicable, mais belle ? La série d’essais de l’auteur Ann Patchett vous a couvert. De sa relation puissante avec l’assistante de Tom Hanks, à ses premiers souvenirs à Paris, aux “cadeaux offerts par ses trois pères” (*insérer Mamma Mia! Référence ici *), il regorge d’histoires qui mettent en lumière ce qui compte le plus dans la vie.

dix “Beau monde, où es-tu” par Sally Rooney

Sally Rooney, l’auteur de Normal People, nous livre une nouvelle histoire désordonnée à obséder. Dans ce document, quatre jeunes amis sont pris dans un cycle de désir, d’illusion, de maquillage et de ruptures. En plus de cela, ils s’inquiètent constamment de tout, du sexe au monde dans lequel ils vivent. La question est : trouveront-ils un moyen de voir la beauté dans un monde de ténèbres ?

11 « The Pain Gap : Comment le sexisme et le racisme dans les soins de santé tuent les femmes » par Anushay Hossain

Les soins de santé américains ne sont pas à l’abri du sexisme et du racisme. Ce livre explore des histoires vraies de femmes qui ont fait face à des traumatismes liés aux soins de santé et à la misogynie médicale. Il aborde en particulier la façon dont les femmes de couleur sont littéralement renvoyées à mort par le système.

12 ‘Nos Violent Ends’ par Chloe Gong

Suite très attendue de Ces délices violents, ce roman rappelle Roméo et Juliette de Shakespeare. Situé dans le Shanghai des années 1920, il implique la trahison, la mort et la nécessité de mettre de côté les différences pour protéger une ville au bord de l’effondrement.

13 « Premier amour, prenez deux » de Sajni Patel

Imaginez découvrir que votre nouveau colocataire est… votre ex ! Oh, et vous ne vous en êtes jamais vraiment remis. C’est ce qui arrive à une femme qui, en même temps, est en train de s’occuper de trouver un emploi et de gérer sa famille.

14 ‘Cour’ par Tracy Wolff

Si vous étiez (et êtes peut-être toujours) obsédé par la série Twilight et que vous n’êtes pas encore entré dans la série Crave, c’est votre signe pour le faire. Court est le quatrième livre, et il suit toutes sortes de surnaturels – des vampires assoiffés de sang, des gargouilles immortelles et même des dieux – au pensionnat. Qui n’aime pas un peu de fantaisie associée à l’angoisse d’un adolescent ?

15 “L’héritage” d’Elle Kennedy

Ne cherchez pas plus loin que ce livre – le dernier de la série Off-Campus de l’auteur Elle Kennedy – pour une lecture super torride. Cet épisode de la romance du hockey universitaire demande : où sont-ils maintenant ? Alors ça ne ferait pas de mal de lire les quatre premiers avant ça !

