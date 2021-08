15 meilleurs parfums et parfums d’automne pour 2021

Katie Buckitner

TBH, je ne m’en tiens pas vraiment aux tendances beauté saisonnières. Par exemple, si je veux porter un rouge à lèvres rouge foncé en été, je vais quand même le faire, peu importe combien de personnes me disent que c’est une couleur “d’automne”. Mais quand il s’agit de parfum, je crois fermement que un parfum a un temps et un lieu, d’autant plus que chaque mélange de notes est censé évoquer une humeur spécifique. Comme, ça n’a tout simplement pas de sens pour moi de superposer un parfum tropical à la mi-octobre, vous savez (mais, hé, vous le faites si c’est votre ambiance). Et parce que je suis absolument obsédé par les parfums, j’ai vaporisé, vaporisé et senti des dizaines de parfums pour compiler cette liste des 15 meilleurs parfums d’automne. Préparez-vous à conserver cette rafle pour le moment où il est temps d’atteindre les meilleures vibrations d’automne (pensez: vanilles crémeuses et cuirs chauds. Mmmm).

Meilleur parfum d’automne terreux

Maison Margiela Replica Autumn Vibes

Imaginez ceci : vous êtes suspendu dehors dans vos flanelles les plus confortables à côté d’un feu de camp en buvant un cocktail infusé à la citrouille. Il y a une odeur de pin dans l’air et vous pouvez entendre les feuilles craquer sous vos pieds. C’est ce que sent ce parfum d’automne, grâce à un mélange de notes de fruits rouges, de bois de cèdre et de mousse.

Meilleur Parfum Gourmand d’Automne

Kayali Vanille 28

Histoire vraie : une fois, j’ai vaporisé ce parfum sur ce parfum d’automne avant une soirée, et même mon chauffeur Uber m’a demandé pourquoi je sentais si bon. Le mélange alléchant de notes de vanille, d’ambre et de tonka est chaud et sucré, comme un dessert.

Meilleur parfum d’automne aux agrumes

Floral Street Sunflower Pop Eau De Parfum

Envie de quelque chose de léger et lumineux ? Ce parfum d’automne est là pour exaucer vos envies. Le la bergamote citronnée se mélange sans effort avec la pêche et le miel Remarques pour vous donner un parfum fruité-frais rafraîchissant.

Meilleur parfum floral d’automne

Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum

Même si je penche davantage vers les parfums lourds et denses, ce parfum floral léger a une nouvelle maison dans ma rotation. L’odeur est tellement jolie, grâce au jasmin et gardénia blanc Remarques au sommet.

Meilleur parfum d’automne floral doux

Giorgio Armani My Way Eau de Parfum

Ce joli bb associe des notes sucrées de vanille et d’orange mûre au jasmin et à la tubéreuse pour un parfum d’automne à la fois sucré et floral mais zéro pour cent provoquant des maux de tête. Un gagnant-gagnant ?

Meilleur parfum d’automne digne d’être affiché

Carolina Herrera Very Good Girl Eau de Parfum

N’hésitez pas à utiliser ce parfum sous “Parfums qui ont l’air si cool que leur odeur n’a même pas d’importance”. Si vous vous souciez de son odeur, attendez-vous à notes de litchi, groseille et rose qui dégagent une ambiance séduisante et sensuelle.

Meilleur parfum d’automne doux

Ellis Brooklyn Sweet Eau de Parfum

Je comprends, les parfums sucrés sont généralement plus populaires au printemps et en été, mais je vous dis que celui-ci est une excellente option pour l’automne. C’est * juste * la bonne quantité de sweet (c’est-à-dire pas trop puissant, grâce aux notes de poire, de guimauve et d’ambre blanc) et me rappelle un smoothie aux fruits ou un sorbet rafraîchissant.

Meilleur parfum d’automne chaud et épicé

Jo Malone London Vétiver & Golden Vanilla Cologne Intense

Considérez ce parfum d’automne comme le ~ version sophistiquée ~ du parfum que vous portiez au collège. Les notes de vanille sont mélangées à un mélange de cardamome épicé et de vétiver terreux pour vous donner un parfum fort, mais pas écrasant, qui dure.

Meilleur parfum d’automne floral moderne

Givenchy L’Interdit Eau de Toilette

TBH, quand je pense aux parfums floraux, j’imagine généralement quelque chose que ma grand-mère porterait. Mais croyez-moi quand je dis que ce parfum d’automne est tout sauf ennuyeux. La note de tête de fleur d’oranger se marie avec les notes de fond boisées pour vous donner un parfum qui fera immédiatement tourner les têtes à partir du moment où vous entrez dans la pièce.

Meilleur parfum d’automne musqué

Tom Ford en daim blanc

Ce parfum d’automne est essentiellement les sensation de se glisser dans des draps fraîchement lavés par une journée froide, tout mis en bouteille. Vaporisez-le sur vos points de pulsation et, une fois qu’il s’installe, le parfum boisé et musqué vous donnera des vibrations chaleureuses et confortables.

Meilleur parfum d’automne boisé

Atelier Cologne Santal Carmin Cologne Absolue

Avec un mélange de notes boisées, musquées et épicées à tous les niveaux, ce parfum d’automne est si riche et profond, c’est presque comme s’il ne s’effacerait jamais. C’est audacieux – vous pouvez remercier la bergamote, le bois de santal et le safran pour cela – mais ça reste quand même assez doux. Considérez-le comme la version parfumée de votre veste en cuir noire.

Meilleur parfum d’automne confortable

Musc ambré Aerin

Les notes de ce parfum d’automne semblent se contredire (l’eau de coco laiteuse et la rose fraîche sont un combo intéressant), mais elles réunissez-vous pour embrasser vos sens dans une étreinte douce et chaleureuse. Il tient longtemps sans être trop parfumé, et il vous détendra instantanément dès que vous le vaporiserez.

Ce parfum d’automne fruité

Burberry Her Intense Eau de Parfum

Une fois que vous aurez vaporisé ce parfum d’automne, vous sentirez immédiatement les notes fraîches et fruitées. Attendez environ une minute pour que le parfum se positionne et vous vous retrouverez avec un parfum plus équilibré pour le reste de la journée. Il fait chaud et un peu sombre mais les notes de tête de mûre et de cerise le rendent ludique et amusant.

Meilleur parfum d’automne en plein air

Byredo Gypsy Water Eau De Parfum saksfifthavenue.com

Porter ce parfum d’automne est le plus proche que je pourrai jamais aller camper dans les bois (pardon, mais je refuse). Les notes d’aiguille de pin vous plongent dans un parfum inspiré de la forêt, tandis que le bois de santal crémeux, le citron frais et les baies fruitées ajoutent de la plénitude au parfum.

Meilleur parfum d’automne économique

Eau de Jus Good Energy Eau de Parfum

Divulgation complète : L’Eau de Jus est notre parfum, mais s’il ne sentait pas bon, je ne l’aurais pas inclus dans ce tour d’horizon, k ? TBH, ce parfum est parfait toute l’année (je veux dire, le mélange des notes de fruit de la passion et de lys tigré est intemporel), mais les notes de bois de santal et de lait de coco ajoutent définitivement une texture au parfum qui le rend parfait pour l’automne.

