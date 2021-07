15 meilleurs portefeuilles sur Amazon 2021 – Portefeuilles et porte-cartes élégants d’Amazon

.

D’accord, je vais le dire : les portefeuilles sont un accessoire sous-estimé. C’est peut-être parce qu’ils n’ont pas autant de temps d’antenne que les sacs à main (étant donné qu’ils se trouvent généralement au fond dudit sac à main, quelque part près d’un brillant à lèvres oublié). Mais! Cela ne veut pas dire qu’ils ne valent pas la peine d’investir. Vos cartes de crédit, vos espèces et vos cartes perforées qui sont à mi-chemin pour vous rapporter un café gratuit doivent vivre quelque part, après tout. Et ce quelque part devrait certainement être dans l’un des portefeuilles les plus mignons et les meilleurs sur Amazon. Croyez-moi, il y a tellement de choix vraiment magnifiques sur le ‘Zon, qui n’attendent que d’être fourrés dans votre fourre-tout préféré.

Peut-être que vous êtes un fan du portefeuille noir classique et élégant. Devinez quoi? Amazon l’a. (Avez-vous déjà douté ?) Ou peut-être êtes-vous plutôt un maximaliste excentrique qui aime faire une bonne déclaration, quel que soit l’accessoire. Amazon a aussi le portefeuille parfait pour vous. Simple, exagéré et tout le reste, considérez le monde (lire: Amazon) comme votre huître. Parce que honnêtement, si vous utilisez toujours le portefeuille que vous avez acheté il y a 10 ans au centre commercial, il est sérieusement temps de passer à la version supérieure, bb. Vous pouvez me remercier lorsque payer le chèque au dîner semble soudain beaucoup plus chic.

1

Ce portefeuille marron classique

Mini portefeuille zippé compact The Marc Jacobs amazon.com

130,00 $

Pour ceux qui se tiennent toujours à côté d’un portefeuille marron classique, celui-ci est fait pour vous. Il est également petit, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’il rentre dans n’importe quel sac à main.

deux

Ce Tie-Dye One

Portefeuille Snapshot Mini Compact, The Marc Jacobs amazon.com

160,00 $

Si vous voulez être un peu tendance avec votre portefeuille, optez pour ce choix tie-dye.

3

Cette belle lavande

Petit portefeuille avec pendentif feuille en cuir

La lavande est tellement à la mode en ce moment, et je ne peux m’empêcher de tomber amoureux de ce portefeuille simple (mais chic!).

4

Ce porte-cartes bleu

Porte-cartes Robinson Tory Burch amazon.com

98,00 $

Ce porte-cartes bleu bébé de Tory Burch est juste * le baiser du chef * à mes yeux. Il se sent si élégant sans même essayer.

5

cette beauté rayée

Portefeuille en cuir Logan

Ce choix est totalement classique, mais avec un peu d’audace. Il est assez simple à utiliser pour les années à venir sans avoir l’air démodé – un gagnant-gagnant !

6

Cette mignonne à glissière

Porte-cartes zippé 3.1 Phillip Lim amazon.com

95,00 $

Mmm, nous aimons un classique. Ce portefeuille rose clair 3.1 Phillip Lim est parfait pour un usage quotidien. Et qui peut résister à un rose clair ?

7

Ce portefeuille de bracelet

Portefeuille tempête

Pas besoin d’emporter un sac à main avec vous au bar lorsque vous avez ce portefeuille à bracelet vraiment magnifique. Il n’y a aucun moyen que vous perdiez cette chose (espérons-le).

8

Ce portefeuille haute capacité

Portefeuille à trois volets Big Skinny amazon.com

25,50 $

Pour ceux qui veulent quelque chose d’audacieux et d’extrêmement utile, ce portefeuille à motifs est sûr de cocher toutes vos cases. Pour info, il contient 25 à 30 cartes. Peux-tu le croire?

9

Ce choix minimaliste

Grand portefeuille passager rag & bone amazon.com

175,00 $

Bien sûr, si le marron n’est pas la couleur de votre portefeuille, permettez-moi de vous présenter ce portefeuille noir très élégant. Celui-ci est grand et dispose de 7 (!) emplacements pour cartes.

dix

Ce rêve de crème glacée

Portefeuille zippé Valfre Lucy Ice Cream Truck

Valfre est connu pour son art vraiment cool, et maintenant vous pouvez l’avoir sur votre portefeuille. Honnêtement, ce choix me semble très irrévérencieux – de la meilleure façon, bien sûr.

Onze

Ce Bb Artsy

Porte-cartes RFID Oscar Herschel amazon.com

31,94 $

Il y a juste quelque chose de Herschel Supply Co. qui me fait me sentir artistique. Associez-le à un sac à dos assorti de la marque et vous vivrez vraiment le rêve.

12

Ce must-have pas cher

Portefeuille anti-RFID en cuir véritable FALAN MULE amazon.com

24,99 $

Vous ne pouvez vraiment pas manquer avec ce portefeuille à trois volets en cuir neutre pour moins de 25 $. Il dispose de 24 emplacements pour cartes et d’un détail de bracelet. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

13

Ce best-seller

Bifold anti-RFID Travelambo amazon.com

14,99 $

Ce portefeuille à trois volets a une note de 4,6 étoiles sur 5 sur Amazon, avec plus de 31 000 avis. Personnellement, j’adore cette option verte, mais elle existe également dans de nombreuses autres couleurs.

14

Ce portefeuille rouge chaud

HOBO Rachel Rio Taille Unique

Petite robe rouge ? Que diriez-vous d’un petit portefeuille rouge ? Ce choix de HOBO est trop mignon pour le laisser passer.

quinze

Ce portefeuille aux multiples visages

Habesha Women African Small Zipper Coin Pouch Thrifty Upenyu amazon.com

19,99 $

Et au cas où vous voudriez une autre option de portefeuille qui fait sensation, nous avons également cette pochette à pièces imprimée à la main qui mérite une place dans votre collection d’accessoires.

Maggie Griswold Maggie Griswold est une écrivaine de mode et de style de vie, passionnée de design d’intérieur et amoureuse de Shakespeare qui réside actuellement sous le soleil de Los Angeles – où elle souhaite constamment qu’il fasse plus froid.

