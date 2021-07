15 meilleurs shampooings de pharmacie de 2021 pour chaque type de cheveux

Khadija Horton

Voici ce qui est cool avec le shampooing : vous n’avez pas besoin de dépenser une tonne d’argent pour en obtenir un qui fonctionne vraiment, vraiment. Je ne plaisante pas – certains des meilleurs shampooings (y compris celui que j’aime et que j’utilise en ce moment sous ma douche) se trouvent à la pharmacie. Cela étant dit, “vous voulez vous assurer que le shampooing que vous utilisez, quel que soit son prix, est adapté aux besoins spécifiques de vos cheveux, donc vous ne gaspillez pas votre argent ou ne vous blessez pas les cheveux, “, déclare Giovanni Vaccaro, coiffeur basé à New York et membre fondateur de Glamsquad. Et pour vous aider à vous mettre sur la bonne voie, j’ai rassemblé les 15 meilleurs shampooings de pharmacie – tous à moins de 20 $ (!!) – qui sont formulés pour des types et textures de cheveux pour donner à vos cheveux une apparence et une sensation incroyables.

Meilleur revitalisant de pharmacie pour cheveux fins

Shampooing épais et complet à la biotine et au collagène Ogx

Tant de shampooings contiennent des ingrédients qui alourdissent les cheveux fins et les rendent super gras. Entrez : ce shampoing de parapharmacie, qui fait exactement le contraire. Grâce à la biotine repulpante, au collagène et aux protéines de blé, cette formule est capable de vous donner des cheveux plus épais et plus fournis sans les laisser gras.

Meilleur shampooing de pharmacie pour cheveux abîmés

Shampooing fortifiant Herbal Essences Bio Renew Bamboo + Aloe

Redonnez vie à vos cheveux ternes et abîmés avec ce shampooing fortifiant de pharmacie. Il est rempli d’extrait de bambou et d’aloès, lequel aider à réparer les dommages existants et les pointes fourchues et rendre vos cheveux plus résistants à la casse à l’avenir.

Meilleur shampooing pour cheveux gras

Shampooing régénérant et régénérant au charbon de bambou activé et à la pierre de lune violette de Not Your Mother’s

Les mêmes avantages que le charbon de bois offre à votre visage (il nettoie en profondeur, élimine la saleté et absorbe l’huile) sont désormais disponibles pour vos cheveux dans ce shampooing clarifiant de pharmacie. Si vos mèches ont tendance à devenir grasses rapidement, passer quelques secondes supplémentaires à masser ce nettoyant dans vos racines pour se débarrasser de tout excès de sébum (alias huile) et de l’accumulation de produit, ce qui peut rendre vos cheveux gras.

Meilleur shampooing de pharmacie pour cheveux plats

Shampooing Volume 24h Tresemmé

Combien de fois avez-vous coiffé vos cheveux pour qu’ils aient l’air pleins et volumineux, pour qu’ils se dégonflent quelques instants plus tard ? Si la réponse à cette question était « plus d’une fois », vous oubliez probablement cette étape très importante : se laver avec un shampoing volumateur. Ce shampooing de pharmacie utilise un complexe de contrôle du volume et des protéines de soie épaississantes pour donner un coup de pouce à vos cheveux dans le département de la hauteur.

Meilleur shampooing de pharmacie pour les brunes

John Frieda Blue Crush for Brunettes Shampooing Bleu

Que vous soyez une brune naturelle ou que vous teintiez vos cheveux en brun, ce shampooing bleu de la marque de pharmacie John Frieda devrait être un incontournable dans votre routine de lavage. Il utilise de minuscules pigments bleus pour annuler les tons cuivrés et orangés indésirables ce qui, à son tour, rend votre couleur plus fraîche et vibrante.

Meilleure barre de shampooing de pharmacie

Barre de shampooing Love Beauty And Planet Blooming Color

L’option la plus écologique de la liste, cette barre de shampooing de pharmacie de Love Beauty and Planet fait du bien à vos cheveux et à la planète. La formule nettoie en douceur les cheveux (et hydrate et augmente également la brillance) et l’emballage extérieur est à la fois sans plastique et à faible teneur en déchets.

Meilleur shampooing doux de pharmacie

Shampooing Neutrogena Gentle & Soft Healthy Scalp

Ce shampooing doux est l’option parfaite pour les lavages fréquents. La formule sans sulfate nettoie en douceur vos mèches et votre cuir chevelu sans enlever les huiles ou l’humidité nécessaires pour que votre tête soit douce et propre après le lavage.

Meilleur shampooing de pharmacie pour cheveux blonds

Shampooing Clairol Shimmer Lights pour cheveux blonds et argentés

Trouver un shampooing qui gardera votre blonde fraîche n’a pas besoin d’être coûteux. Pièce A : ce shampooing de pharmacie avec une teinte violette. La couleur violette atténue toute couleur cuivrée indésirable, tandis que la formule laisse vos cheveux propres et brillants.

Meilleur shampooing de pharmacie pour cheveux secs

Shampooing à l’huile d’avocat et d’argan Hair Food

Les cheveux secs ont besoin d’une tonne d’hydratation et ce shampooing de pharmacie est vraiment efficace. Considérez-le comme un grand verre d’eau pour vos cheveux. Il regorge d’huile d’avocat et d’argan, deux ingrédients qui hydrateront et hydrateront même les cheveux les plus assoiffés.

Meilleur shampooing de pharmacie pour cheveux épais

Dove Nutritive Solutions Shampooing Hydratation Quotidienne

Vos cheveux épais ont besoin de ce shampooing de pharmacie. La formule ultra-hydratante est emballé avec de la glycérine, un ingrédient revitalisant et hydratant, cela rendra vos cheveux super doux et soyeux.

Meilleur shampooing de pharmacie pour cheveux naturels

Co-lavage hydratant en profondeur Pantene Gold Series

D’accord, donc ce n’est techniquement pas un shampooing – c’est un co-lavage – mais cela fonctionne comme un. La formule crème douce est sans sulfates qui peuvent enlever les huiles naturelles de vos boucles. Il contient du panthénol et de l’huile d’argan super hydratants, qui hydratent encore plus vos cheveux pour plus de définition et moins de frisottis, et le parfum est plus que surprenant.

Meilleur shampooing de pharmacie pour les pellicules

Shampooing antipelliculaire Head and Shoulders Classic Clean

Non seulement ce shampooing de pharmacie nettoiera vos cheveux, mais il prendra également soin des pellicules qui traînent sur votre cuir chevelu. Il contient de la pyrithione de zinc, un ingrédient actif qui tue les champignons et les bactéries responsables des pellicules pour se débarrasser complètement de ces flocons blancs ennuyeux.

Meilleur shampooing lissant de pharmacie

Shampooing Maui Moisture Heal & Hydrate + Beurre de Karité

Les frisottis et les mèches rebelles demandent de l’humidité toute la journée, tous les jours. Ce shampoing naturel de pharmacie donne à vos cheveux ce dont ils ont besoin pour faire mousser grâce à un mélange de beurre de karité lissant et réparateur, d’huile de coco et d’huile de macadamia.

Meilleur shampooing de pharmacie pour cheveux colorés

L’Oréal Paris Color Vibrancy Shampooing Protecteur Intensif

Ennuyeux mais vrai : chaque fois que vos cheveux entrent en contact avec de l’eau tiède à chaude, sa couche externe (la cuticule) se soulève et les pigments de votre teinture s’infiltrent lentement à chaque lavage, provoquant la décoloration de votre couleur au fil du temps. La meilleure solution : un shampoing de pharmacie, comme celui-ci, qui enrobe les mèches d’antioxydants protecteurs pour éviter que la teinte de vos cheveux ne tombe littéralement à l’eau.

Meilleur shampooing de pharmacie pour les boucles

Garnier Fructis Curl Nourish Shampooing Fortifiant Sans Sulfate

Le nom du jeu des cheveux sains : hydratation, hydratation, hydratation. Lorsque vos boucles sont correctement nourries, non seulement elles ont l’air plus définies, mais elles sont également moins sujettes aux frisottis et aux cassures. Rencontrez ce shampooing de pharmacie – il donne aux cheveux un dose d’hydratation bien nécessaire avec un côté de renforcement des vitamines B3 et B6 aussi.

Lauren Balsamo Directrice adjointe de la beauté Lauren Balsamo est la directrice adjointe de la beauté chez Cosmopolitan et couvre tout ce qui concerne la peau, les cheveux, le maquillage et les ongles pour le magazine et le site Web.

