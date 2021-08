15 meilleurs traitements protéinés pour cheveux naturels de 2021

@kathleen_hairInstagram

Attention : si vos cheveux naturels sont cassants, indéfinis et emmêlés, quel que soit le nombre de revitalisants en profondeur que vous appliquez chaque semaine, il est peut-être temps d’envisager d’essayer un traitement aux protéines. Considérez un traitement aux protéines comme une thérapie capillaire intensive – ils sont remplis d’ingrédients hydratants et fortifiants (comme des protéines hydrolysées, des acides aminés et des huiles naturelles) qui aident à combler temporairement les fissures et les lacunes de la cuticule de vos cheveux endommagés afin qu’ils soient plus forts et plus résistants. Traduction : Les traitements aux protéines sont vraiment excellents pour les types de cheveux abîmés, qu’il s’agisse de cassures, de pointes fourchues, de sécheresse ou des trois.

Mais selon la spécialiste des boucles Debra Gomes, il est très important de garder à l’esprit que les traitements aux protéines ne doivent être utilisés qu’avec modération. et casser super facilement). “La clé est de trouver un équilibre sain entre les protéines et l’humidité”, dit-elle, vous recommandant faire le plein d’un soin protéiné une à deux fois par mois max, en veillant à l’équilibrer avec des traitements ou des masques hydratants hebdomadaires.

J’ai compris? Cool, continuez maintenant à faire défiler les 15 meilleurs traitements protéinés pour cheveux naturels qui vous aideront à vous remettre sur la bonne voie (y compris quelques-uns des favoris absolus de Gomes, NBD).

1

Meilleur traitement protéiné fortifiant pour cheveux naturels

Verb Reset Masque Capillaire Réparateur

Ce traitement aux protéines de Verb est l’un des choix préférés de Gomes – elle dit qu’elle l’utilise sur elle-même et sur ses clients – car il est “rempli de beaucoup de nutriments, vitamines et huiles naturelles qui aider à restaurer et à régénérer les cheveux abîmés“, dit-elle. Laissez-le sur des cheveux humides et fraîchement lavés pendant cinq à sept minutes et la protéine de quinoa, l’extrait de thé vert et le miel de la formule agiront pour hydrater et renforcer.

2

Meilleur traitement protéiné avec de la biotine et de l’huile de ricin

Reconstructeur de protéines Tgin Miracle RepaiRx Curl

L’huile de ricin noire hydratante et la biotine fortifiante se réunissent dans ce masque protéiné pour faire des merveilles sur les cheveux secs et abîmés. Cette formule est également un excellent choix pour réduire l’accumulation de produit et se sent bien et apaisant sur le cuir chevelu (criez les huiles de jojoba et d’avocat). Pour tirer le meilleur parti de ce bb, massez-le sur des cheveux fraîchement lavés, couvrez-le d’un capuchon en plastique et laissez-le reposer pendant trois minutes avant de le rincer.

3

Meilleur traitement protéiné pour cheveux naturels secs et abîmés

Briogeo Ne désespérez pas, réparez ! Masque revitalisant en profondeur

Un autre des incontournables de Gomes, ce traitement aux protéines transformera réellement vos cheveux secs et assoiffés. Le combo d’huile de rose musquée, d’acides aminés, de biotine et d’huile d’amande hydratez immédiatement vos boucles et renforcer vos cheveux. “Si vos boucles manquent de définition, l’ajout de traitements protéinés cohérents à votre routine vous aidera vraiment”, explique Gomes.

4

Meilleur traitement protéiné améliorant la brillance pour cheveux naturels

Palmer’s Coconut Oil Formula Moisture Boost Protein Pack

Force et brillance sont au rendez-vous avec ce soin protéiné pour cheveux naturels. Avec des ingrédients hydratants (hi, huile de noix de coco et vitamine E) et des protéines riches (comme la soie hydrolysée et la kératine), cette formule est une évidence pour toute personne souhaitant redonner à ses cheveux un état super brillant et doux. C’est v raisonnable aussi : 17$ vous rapporte un pack de 12 masques.

5

Meilleur traitement protéiné pré-poo pour cheveux naturels

Curlsmith Bond Curl Rehab Salve

Ce traitement pré-caca est chargé de protéines de chia pour renforcer, d’huile d’amande douce pour hydrater et d’une tonne de superaliments (pensez: figue de barbarie, chou frisé, goyave, champignon shiitake, et plus) pour réhabiliter même les types de cheveux les plus secs et les plus abîmés. Laissez-le sur vos cheveux pendant 15 ou 30 minutes avant de commencer avec votre nettoyant et revitalisant habituel et vous obtiendrez immédiatement le battage médiatique.

6

Meilleur traitement protéiné abordable pour cheveux naturels

Paquet de revitalisant en profondeur lissant à la protéine de kératine Hask

Pas envie de laisser tomber une tonne de $$ sur votre traitement protéiné ? Ce masque est super abordable sans sacrifier la qualité, grâce à la kératine, aux protéines de riz, à l’huile de coco et aux graines de jojoba de la formule. Considérez-le comme un aliment de base pour toute personne ayant les cheveux faibles et colorés.

7

Meilleur traitement protéiné démêlant pour cheveux naturels

Masque Capillaire Fortifiant Protéiné Arvazallia

Il n’y a rien de tel que d’essayer de passer vos doigts dans vos cheveux et de vous faire prendre à mi-chemin. Non seulement c’est gênant, mais les nœuds et les enchevêtrements peuvent également entraîner des ruptures importantes. Heureusement, ce traitement protéiné est emballé avec des protéines de blé hydrolysées et de l’huile d’argan pour lisser les touffes, pour que vous puissiez vous peigner les cheveux avec les doigts en toute tranquillité.

8

Ce traitement protéiné léger pour cheveux naturels

Masque capillaire réparateur en profondeur à l’huile d’olive Kiehl’s

L’une des raisons pour lesquelles ce traitement aux protéines est meilleur que n’importe quelle relation dans laquelle vous avez été : vous n’avez pas à faire de compromis. La formule est riche, mais elle ne laissera pas de couche de graisse sur vos cheveux naturels. C’est aussi méga-hydratant sans alourdir vos boucles, grâce à la formule huiles d’olive et d’avocat. Je veux dire, qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer ?

9

Meilleur traitement protéiné pour cheveux naturels colorés

Protéine de traitement en deux étapes Aphogee pour cheveux abîmés

Ce soin protéiné pour cheveux naturels legit redonne vie à vos cheveux. Grâce aux protéines de collagène, ce soin renforce et hydrate vos cheveux, les laissant doux comme un bébé. Oh, et un autre avantage ? Il ne contient pas de sulfate, il n’abîme pas et ne décolore pas la couleur de vos cheveux.

dix

Meilleur traitement protéiné pour les frisottis et les mèches rebelles

Revitalisant en profondeur à l’huile de babassu et à la menthe Mielle Organics

Ce traitement protéiné pour cheveux naturels vous donnera l’impression que vous venez de sortir du salon. Les lipides et l’huile de babassu hydratent vos cheveux de l’intérieur vers l’extérieur, vous laissant avec une finition soyeuse – pas de frisottis ou de mèches rebelles inclus.

Onze

Meilleur traitement protéiné pour cheveux 4C

Masque à l’huile de ricin noir jamaïcain SheaMoisture

Fait : les cheveux 4C ont besoin d’une tonne d’hydratation pour être en bonne santé et heureux. Heureusement, ce traitement protéiné pour cheveux naturels est efficace grâce à l’huile de ricin jamaïcaine et au beurre de karité. ça va Donnez à vos cheveux l’hydratation dont ils ont besoin sans les rendre mous ou gras.

12

Meilleur traitement protéiné sans cruauté pour cheveux naturels

Reconstructeur de cheveux Giovanni Nutrafix

Si vos cheveux ont besoin d’un grand soin (peut-être après un trop grand nombre de travaux de teinture), ce traitement aux protéines est là pour vous. Article infuse des protéines dans les boucles ternes, réparant même les cheveux les plus abîmés. Et si vous aimez utiliser des produits sans cruauté, ce traitement s’intégrera parfaitement dans votre routine capillaire.

13

Meilleur traitement protéiné pour cheveux naturels brillants

Soin revitalisant intensif à l’huile d’argan Creme of Nature

Si vous n’avez pas encore expérimenté la magie de l’huile d’argan, laissez-moi vous présenter ce soin protéiné pour cheveux naturels. L’ingrédient MVP hydrate en profondeur les cheveux et donnez à vos boucles une belle brillance douce sans laisser de graisse épaisse.

14

Meilleur traitement protéiné pour le cuir chevelu squameux

Après-shampooing aux protéines d’huile de ricin noir jamaïcain Tropic Isle Living

Essayez ce traitement protéiné si vous voulez fortifier vos cheveux et apaiser votre cuir chevelu. L’huile d’avocat hydratante, l’huile de pépins de raisin et la vitamine E réparent les dommages et les pointes fourchues, tandis que l’huile de ricin jamaïcaine donne aux cuirs chevelus secs et squameux une dose d’hydratation.

quinze

Meilleur traitement protéiné économique pour cheveux naturels

Après-shampooing régénérant fortifiant et nourrissant à l’huile d’olive Ors

Un très, très bon traitement protéiné pour cheveux naturels n’a pas forcément un prix hors budget. Ce soin à l’huile d’olive et d’orange douce apportera de la vie et rebondira dans vos boucles pour moins de 10$.

Ruby Buddemeyer Beauty Editor Ruby est la rédactrice beauté de Cosmopolitan, où elle couvre la beauté à travers l’imprimé et le numérique. Ama Kwarteng Ama Kwarteng était auparavant rédactrice beauté associée chez Cosmopolitan.

