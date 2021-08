15 meilleurs vernis à ongles en gel de 2021 qui durent longtemps sans dommage

Instagram : @paintboxnails

Je vais être honnête avec vous : je peux compter sur une main déchiquetée et désespérément en manque d’huile pour cuticules combien de fois j’ai eu une manucure au vernis à ongles en gel dans un salon. Car autant j’aimais la durée d’un gel mani professionnel sans éclats ni bosses (semaines ! Quoi !), je n’aimais pas avoir à retourner au salon à chaque fois que je voulais les enlever. Je ne suis pas seulement paresseux, mais aussi impatient, et je n’ai jamais été fan de la façon dont ils laissaient mes ongles secs et abîmés par la suite.

Alors, je suis tombée amoureuse d’une nouveauté : le vernis à ongles en gel à domicile. C’est en gros la version plus forte, plus brillante et plus durable du vernis à ongles traditionnel, mais sans tous les tracas et l’argent que peuvent apporter les manucures en gel de niveau salon. Et, parce que les vernis ont tendance à être un peu plus «faibles» que les formules professionnelles, ils peuvent également être enlevés à la maison avec du dissolvant pour vernis à ongles ordinaire ou du dissolvant en gel. Et puisque je sais que tu vas demander…

Avez-vous besoin d’une lumière pour vernis à ongles en gel?

Non, la majorité des vernis à ongles en gel ne nécessitent pas de lampe LED ou UV pour les durcir (ce qui signifie que vous les peignez simplement avec une couche de base et une couche de finition, puis vivez votre vie), mais cela signifie également qu’ils ne le font pas. durent aussi longtemps que les formules qui nécessitent un durcissement. Selon la formule à la maison – et, comme, ça varie vraiment, vraiment – vous pouvez attendez-vous à 7 à 10 jours sans éclats avec un vernis gel sans lumière, vs. 12 à 21 jours sans éclats avec un vernis gel photopolymérisable.

Si une durée plus longue vous semble plus rapide, soyez assuré qu’il existe des tonnes d’options à domicile qui doivent être traitées avec une lampe (mes options préférées ci-dessous) et qui rivaliseront avec les manucures en gel de niveau salon. MAIS, cela signifie également que le processus de retrait sera tout aussi long et potentiellement dommageable que les manucures en gel au niveau du salon. Fondamentalement, vous devez juste expérimenter et trouver la meilleure formule pour votre patience.

Vous avez tout ça ? Bon. Maintenant, continuez à faire défiler la recherche des meilleurs vernis à ongles en gel de 2021, ci-dessous.

Meilleur vernis à ongles en gel vert

Poire Nova Moss Def Gel Laque 2

Meilleur vernis à ongles en gel de pharmacie

Sally Hansen Miracle Gel Il en faut deux

Mis à part le fait que ce bb me donne toutes les vibrations du maquillage des années 2000 (double extrémité ! Bleu métallique ! Argent Y2k !), Il rend également le reste de mes vernis gel de base ~ nerveux ~. Le système en deux étapes est livré avec un vernis gel à une extrémité (en 10 teintes différentes) et une couche de finition transparente à l’autre extrémité pour garder vos ongles sans éclats jusqu’à huit jours.

Meilleur vernis à ongles en gel gris

Gel Polonais Breukelen Poli Mad Sus

Je crois fermement que tout le monde a besoin d’un bon vernis à ongles bleu-gris dans son arsenal – alors pourquoi ne pas commencer par ce vernis à ongles gel Seven Free de Breukelen ? Appliquez-la après la couche de base en gel, faites-la durcir sous une lampe UV/LED pendant 60 secondes, appliquez une autre couche, faites-la durcir à nouveau pendant 60 secondes, puis terminez avec la couche de finition en gel. Oui, ce truc est la vraie affaire et peut durer des semaines.

Meilleure couche de finition en gel

LaPierre Cosmétiques Gel Top Coat

Si vous voulez la finition longue durée des ongles en gel sans, vous savez, vous engager dans une vie de vernis gel, essayez plutôt ce top coat de La Pierre. Non seulement c’est sans 10 et non toxique, mais c’est aussi laisse des manucures régulières avec une finition solide, brillante et semblable à un gel, sans vous obliger à l’engagement à long terme des gels ou acryliques traditionnels.

Meilleur vernis à ongles en gel blanc

Manucuriste Green Flash dans la neige

D’accord, c’est vraiment cool : la marque française Manucurist a créé le premier vernis à ongles en gel à base de plantes au monde (!) C’est non seulement gratuit, mais dure également 10 jours et peut être facilement enlevé avec un dissolvant pour vernis à ongles ordinaire. Et si l’exposition aux lampes UV vous fait peur, soyez assuré que ce vernis blanc comme neige peut être durci avec des lampes à LED (inoffensives) (qui, FWIW, sont difficiles à trouver sans l’ajout de lumière UV, donc je recommanderais juste essayer la lampe LED Manucurist à 25 $ pour que vous sachiez que c’est sécuritaire).

Meilleur vernis à ongles en gel transparent

Essie Gel Couture en pure fantaisie

Je vis pour un vernis à ongles neutre et transparent, c’est pourquoi je suis complètement obsédé par ce vernis gel d’Essie. La teinte rose à peine là (c’est similaire aux chaussons de ballet) rend mes mains instantanément plus polies, correspond à n’importe quelle tenue que je porte et dure 10 jours. Je fais deux couches sur ongles nus puis enchaîne avec une couche de top coat Gel Couture.

Meilleur vernis à ongles en gel bleu

Sally Hansen Miracle Gel dans Swim Upstream

Tout d’abord, parlons de l’ombre – c’est le bleu le plus joli et le plus portable. Maintenant pour la formule : appliquez deux couches de couleur sur des ongles propres (c’est-à-dire pas de couche de base), puis couche sur la couche de finition Miracle Gel, qui vient dans une finition mate ou brillante. Le résultat? Des ongles sans éclats pour une semaine pleine de panique.

Meilleur vernis à ongles en gel de couleur foncée

Gel-laque OPI Infinite Shine dans Lincoln Park après la tombée de la nuit

Lincoln Park After Dark d’OPI est la teinte de vernis à ongles en gel de couleur foncée parfaite. C’est nerveux, mais pas exagéré, et dure jusqu’à 11 jours. Cela fait partie d’un système en trois étapes, vous devez donc d’abord utiliser l’OPI Infinite Shine Primer, puis appliquer deux couches de couleur et compléter le tout avec la couche de finition Infinite Shine Gloss pour obtenir les meilleurs résultats.

Meilleure couche de finition en gel à séchage rapide

Couche de finition effet gel Seche Vive

Transformez n’importe quel vernis à ongles en un vernis à ongles à séchage rapide et durable avec cette couche de finition pour vernis à ongles en gel. Faites juste votre manucure comme d’habitude, puis peignez ce bb juste par-dessus—il sèche en cinq minutes en une finition dure et brillante qui résiste aux éclats et aux entailles.

Meilleur vernis à ongles en gel en une étape

Wet n Wild 1 Step Wonder Gel dans All That Jazzy

Ce vernis à ongles en gel en une étape est le gain de temps ultime. Le formule trois en un guérit sans lampe et combine votre couche de base, votre couche de couleur et votre couche de finition dans un seul flacon. La meilleure partie, cependant? La jolie couleur dorée dure jusqu’à deux semaines entières sans éclats.

Meilleur vernis à ongles en gel rose

Vernis à ongles longue tenue CND Vinylux en rose vif

Le Vinylux à domicile de CND est honnêtement aussi brillant que le CND Shellac que vous obtiendriez en salon. Appliquez deux fines couches du joli polish rose puis appliquez une couche du top coat Vinylux. L’effet est des ongles brillants ressemblant à du gel qui ont l’air incroyables pendant une semaine complète.

Meilleur vernis à ongles en gel neutre

Nails Inc Gel Vernis à Ongles à Hyde Park Place

Oubliez les nudes, ce vernis à ongles en gel gris pâle de Nails Inc est le neutre parfait au quotidien que vous devez porter en ce moment. La formule est charnue et brillante (tout comme un gel mani pro) et est infusée d’extraits de fleurs nourrissantes pour aider à garder vos ongles forts et sains aussi. Appliquez une couche de votre couche de base, deux couches de ce vernis et terminez avec votre couche de finition préférée à séchage rapide.

Meilleur vernis à ongles en gel pailleté

Deborah Lippmann Gel Lab Pro Vernis à Ongles dans Queen Bitch 14

Meilleure couche de finition pour vernis à ongles en gel

Manteau long Chanel Le Gel Coat

Faites durer n’importe quel vernis à ongles Chanel jusqu’à sept jours en superposant cette couche de finition en gel transparent. Il durcit à la lumière naturelle (aucune lampe UV requise) et adhère à votre vernis à ongles pour un fini ultra-brillant semblable à un gel.

Meilleur vernis à ongles en gel rouge

Dior Vernis Gel Shine & Long Wear Vernis à Ongles en Rouge 999

Vous ne pouvez jamais vraiment vous tromper avec un vernis à ongles en gel rouge classique, comme le Rouge 999 de Dior. cinq jours complets d’éclat épique sans copeaux, passez deux fines couches de rouge, attendez une minute ou deux, puis enchaînez avec le top coat gel Dior assorti.

