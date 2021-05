1,5 milliard de nouveaux DAI frappés au cours du dernier mois, le fabricant gagne maintenant 0k par jour en revenus

DAI

1,5 milliard de nouveaux DAI frappés au cours du dernier mois, Maker gagne maintenant 400000 dollars par jour de revenus

Les Stablecoins dirigent le monde de la cryptographie depuis l’année dernière.

L’offre totale de stablecoins est prête à atteindre 90 milliards de dollars, contre 28 milliards de dollars au début de cette année et 5,87 milliards de dollars en janvier 2020.

Tether (USDT) reste la monnaie stable dominante avec une capitalisation boursière de plus de 56 milliards de dollars, suivie de l’USDC à 16 milliards de dollars, du BUSD à 8 milliards de dollars et du DAI à environ 4,7 milliards de dollars.

DAI est un stablecoin entièrement garanti natif de l’organisation autonome décentralisée (DAO) de Maker, dont l’offre est devenue verticale cette année, ajoutant près de 4,5 milliards de dollars à son offre après avoir commencé l’année autour d’une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars.

La montée en flèche de l’offre de DAI a commencé en juillet 2020, à peu près au moment où la manie DeFi a pris son envol alors qu’elle n’était que de 130 millions de dollars. Maintenant, en moins de quinze jours, DAI a frappé 1 milliard de dollars.

Fait intéressant, Maker gagne 4% APY sur chaque dollar de DAI en circulation actuellement.

Maker, le protocole DeFi original lui-même, est l’un des projets de financement décentralisés les plus rentables dont les revenus augmentent constamment.

Au début de l’année, Maker gagnait un peu plus de 52000 dollars par jour et à la fin du même mois, il avait atteint la barre des 100000 dollars, qui, après des augmentations constantes, rapporte désormais près de 463000 dollars de revenus par jour.

Maker (MKR) génère 400000 dollars de revenus par jour depuis le 28 avril.

Le chiffre d’affaires mensuel de Maker a atteint 10,45 millions de dollars en avril, contre 2,55 millions de dollars en janvier, soit une augmentation de 310% depuis le début de l’année. Déjà, jusqu’à présent en mai, le projet a généré 3,55 millions de dollars de revenus.

Le populaire DEX Uniswap (UNI) est en tête avec un chiffre d’affaires de 113 millions de dollars, suivi par Compound (COMP) de 46 millions de dollars le mois dernier. Sushiswap (SUSHI) et Aave (AAVE) se sont également classés parmi les meilleurs gagnants de DeFi avec respectivement 35 millions de dollars et 24 millions de dollars.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.