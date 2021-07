15 milliards de dollars de nouveaux chèques de relance viennent de sortir

Jeudi, le gouvernement fédéral a transféré le premier de plusieurs nouveaux tas d’argent massifs de ses coffres vers les comptes bancaires de dizaines de millions d’Américains. De nouveaux chèques de relance de l’IRS – jusqu’à 300 $ par enfant admissible – ont été envoyés aux familles admissibles dans le cadre d’une expansion du crédit d’impôt fédéral pour enfants. Et l’agence fiscale a déjà partagé de grandes mises à jour sur le montant exact de l’argent envoyé, ainsi que sur qui l’a reçu.

Au total, cette nouvelle vague de chèques de relance envoyés jeudi a totalisé environ 15 milliards de dollars. De ce montant, environ 86 % ont été distribués aux bénéficiaires par voie électronique, sous la forme d’un dépôt bancaire direct. Cela signifie, entre autres, que toute personne admissible à recevoir l’un de ces nouveaux chèques – et qui ne l’a pas reçu jeudi – devra attendre quelques jours de plus. Comme il est susceptible d’être en route sous la forme d’un chèque papier, par la poste.

Plus de contrôles de relance de l’IRS à venir

Au total, environ 35 millions de familles américaines ont obtenu ce premier de ce qui sera finalement six nouveaux chèques de relance mensuels. Il y en aura un chaque mois, jusqu’en décembre.

L’IRS a également partagé les détails importants suivants à noter jeudi concernant cette première vague :

Les paiements par dépôt direct devraient déjà être déposés sur les comptes bancaires des destinataires. Les chèques papier, évidemment, auront besoin de quelques jours supplémentaires pour arriver par la poste. Les paiements ont été envoyés aux familles admissibles qui ont produit des déclarations de revenus de 2019 ou 2020. Ces paiements de relance de l’IRS sont automatiques. Les familles contribuables n’ont rien à faire si elles sont admissibles à recevoir les paiements.

En parlant d’éligibilité, il n’y a vraiment aucune complexité là-dedans. Les contrôles dépendent du nombre (et de l’âge) des enfants vivant dans un ménage.

Selon les dispositions de la législation de relance de 1,9 billion de dollars de mars, l’IRS a noté dans un récapitulatif de jeudi, “chaque paiement peut aller jusqu’à 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans”. Alors que, alternativement, les paiements s’élèveront à 250 $ par mois pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. « Normalement », poursuit le communiqué de presse de l’IRS, « toute personne qui reçoit un paiement ce mois-ci recevra également un paiement chaque mois pour le reste. de 2021 à moins qu’ils ne se désinscrivent.

“Outre le paiement du 15 juillet, les dates de paiement sont le 13 août, le 15 septembre, le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre.”

Autres points à savoir

Ce point sur la désinscription de la réception des chèques semestriels est important, et vous pouvez en savoir plus via notre couverture précédente ici. Fondamentalement, ne pensez pas à ces contrôles de relance IRS de la même manière que vous pensiez aux trois précédents. Ces nouveaux chèques de relance sont en fait des versements anticipés d’un crédit d’impôt.

La loi de relance dont nous avons parlé ci-dessus a en fait élargi le crédit d’impôt fédéral pour enfants existant pour les familles. Normalement, ce montant maximum est de 2 000 $. Cependant, le projet de loi de relance a porté ce montant à 3 600 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans dans un ménage. C’est 3 000 $ pour chaque enfant entre 6 et 17 ans.

Le gouvernement conserve la moitié de votre montant, et vous obtiendrez cette moitié l’année prochaine lorsque vous déclarerez vos impôts. L’autre moitié de ce crédit est payée d’avance. C’est ce que sont ces six chèques.

Conclusion : Si vous patinez normalement près de la ligne, arrivez le moment des impôts – soit vous ne devez aucun impôt fédéral, mais vous n’obtenez pas non plus de remboursement, soit si vous devez généralement de l’argent – vous pouvez envisager de vous désinscrire ici. . Ne vous inquiétez pas, cependant. Au lieu de six chèques, plus le crédit d’impôt l’année prochaine, cela signifie simplement que vous recevrez un paiement global l’année prochaine.

