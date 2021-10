15 minutes de gameplay des Gardiens de la Galaxie de Marvel

Si vous avez lu notre critique, alors vous savez que je pense que Marvel’s Guardians of the Galaxy est un sacré bon moment. Si vous n’êtes pas convaincu, voici 15 minutes de jeu sans spoiler mettant en vedette Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket et Groot s’échappant audacieusement de la forteresse de Lady Hellbender, la reine des monstres.

Ou du moins ce devait être une évasion audacieuse. Comme cela arrive souvent avec les malheureux héros cosmiques de Marvel, le plan d’évacuation se réécrit en quelque sorte au milieu du jeu, peu de temps après que l’équipe se soit rendu compte qu’il se trouve à une distance de frappe du coffre-fort fortement gardé de Lady Hellbender. Avec la menace d’une longue peine de prison suspendue au-dessus de leurs têtes s’ils ne paient pas une amende due au Nova Corps pour diverses transgressions, un léger détour s’impose.

Au cours de ces 15 minutes de jeu, vous verrez Peter Quill tirer sur des ennemis avec la puissance de glace de son Element Gun, geler sur place puis les briser avec des coups de poing bien placés. Vous verrez Peter donner des ordres aux membres de son groupe, combinant des mouvements comme la capacité d’enracinement de Groot avec le bombardement de tapis de Rocket pour une efficacité maximale de meurtre d’extraterrestres. Vous verrez Drax se frayer un chemin à travers le sol pour aider à échapper à un piège mortel, et vous pourrez même voir le mécanisme de caucus du jeu en action alors que Peter inspire l’équipe à se battre plus fort avec l’aide de « White Wedding » de Billy Idol. «

Plus important encore, vous pourrez entendre les plaisanteries constantes entre les Gardiens de la Galaxie alors qu’ils se chamaillent dans les couloirs de la forteresse de Hellbender. L’équipe d’écriture d’Eidos-Montréal a vraiment capturé l’esprit des personnages, et le jeu de voix fantastique rassemble tout cela. La super équipe la plus dysfonctionnelle de Marvel n’a pas été aussi amusante depuis le premier film d’action réelle.

Restez à l’écoute pour plus de Gardiens de la Galaxie alors que nous continuons à explorer l’un des jeux les plus surprenants de l’année.