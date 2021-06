15 nouvelles émissions de télévision d’horreur impressionnantes en direction du streaming Netflix

L’homme de sable

En tant que série de bandes dessinées magnum opus du maître de l’imagination Neil Gaiman, The Sandman est la quintessence de sa marque signature d’histoires de fantasy sombre avec des courants sous-jacents sinistres. On dirait que Netflix laisse Gaiman faire son adaptation télévisée aussi grande et aussi spécifique que possible à la bande dessinée, donc les fans devraient être prêts pour quelque chose de mémorable, avec la star de Sweetbitter Tom Sturridge dans le rôle principal menaçant de Dream, le roi des histoires. Pour sous-estimer gravement le récit dense de cette série: l’émission télévisée sera centrée sur Dream tentant de restaurer son royaume, appelé The Dreaming, après avoir été retenu captif pendant plus d’un siècle. Avec un casting qui comprend également Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer, Kirby Howell-Baptiste dans le rôle de Death et Jenna Coleman dans le rôle de l’ancêtre de John Constantine, Johanna – parmi tant d’autres – The Sandman pourrait facilement être le prochain hit culte devenu monstre de Netflix.

Date de sortie : inconnue