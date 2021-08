15 organisateurs de vernis à ongles et idées de rangement pour 2021

.

Je n’avais pas réalisé la quantité de vernis à ongles que je possédais jusqu’à ce que je commence à fouiller dans un panier usé pendant 20 minutes (d’accord, 15) à la recherche de ma teinte rose préférée. Si cela vous ressemble, je suis heureux que nous ayons quelque chose en commun – et Je peux vous garantir que vous avez besoin d’une solution rapide et organisationnelle pour votre vernis à ongles. Je veux dire, qui a le temps de passer au crible une tonne de petits vernis qui sont éparpillés partout dans votre maison ? Je dis qu’il est temps que vous repreniez votre pouvoir, ou dans ce cas, l’espace – et tout commence par investir dans un organisateur de vernis à ongles.

Et parce que je sais que vous le pensez : non, vous n’avez pas besoin d’être un technicien des ongles pour posséder un organisateur— ils sont parfaits pour les collections de toutes tailles (sérieusement, même si vous comptez sur les mêmes trois nuances de vernis à ongles rouge). Ci-dessous, j’ai beaucoup d’options pour vous, comme un élégant support mural et une jolie pochette zippée, qui sont toutes équipées pour ranger facilement votre vernis à ongles. Continuez à faire défiler les 15 meilleurs organisateurs pour organiser chaque dernière de vos bouteilles de vernis à ongles et enfin rendre votre vie sans encombrement.

1

Meilleur organisateur de vernis à ongles en déplacement

Étui à vernis à ongles Luxja

Non seulement ce petit étui est de la taille parfaite pour le jeter dans votre sac fourre-tout, mais il est également très abordable. Cet organiseur (qui se décline en deux autres couleurs : rose pâle et noir) est idéal pour les moments où vous souhaitez retoucher rapidement les ongles ébréchés en route pour le brunch dans votre Uber (IYKYK). Et avec deux pochettes zippées – à l’intérieur et à l’extérieur – vous peut s’adapter à de petits accessoires comme des autocollants pour les ongles ou des coupe-cuticules sans qu’il ait l’air encombrant.

2

Meilleur organisateur de vernis à ongles pour les professionnels

Support et organisateur de vernis à ongles universel Alcyon

Une mallette sur mesure pour le vernis à ongles ?! Dire moins. Cet organisateur léger maintient 54 vernis debout et bien serrés (criez pour les inserts en mousse, qui empêchent vos bouteilles de se cogner) et c’est très facile à transporter, quelque chose que les techniciens des ongles adoreront pour les rendez-vous à domicile. Et si vous souhaitez l’utiliser pour des IDK, des gloss, des eye-liners liquides ou des mascaras, retirez simplement les inserts et le tour est joué.

3

Meilleur organisateur de vernis à ongles approuvé par Tik-Tok

Étui pour vernis à ongles transparent universel Jiasheng

D’accord, nous pouvons tous convenir que TikTok est l’endroit idéal pour trouver des produits sous le radar, n’est-ce pas ? Cet organisateur de vernis à ongles transparent (que j’ai découvert sur mon FYP après un défilement d’hier soir) ne fait pas exception. Il est recto-verso, contient des tonnes de critiques élogieuses sur Amazon et facilite le choix d’une couleur. Ça aussi a une poignée supérieure pour le transport, 48 emplacements et un compartiment latéral qui vient dans l’embrayage pour le dissolvant de vernis, les séparateurs d’orteils et l’huile de cuticule.

4

Meilleur organisateur de vernis à ongles mural

Support de vernis à ongles mural Erytlly

DW si vous êtes terriblement nul pour assembler quoi que ce soit (salut, moi), car ce support mural fantaisie à défilement est étonnamment indolore à assembler et constitue une excellente option peu encombrante sans surcharger votre comptoir ou votre armoire. Avec cinq étagères en acier qui abritent plus de 50 vernis à ongles, celui-ci met en valeur votre collection massive aux couleurs coordonnées.

5

Meilleur organisateur de vernis à ongles de démarrage

Support de vernis à ongles transparent Tbestmax

Votre collection est-elle plus petite ? Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec ce présentoir en acrylique. C’est simple, robuste (comme, ça ne se cassera certainement pas de sitôt), et il peut contenir jusqu’à 24 vernis (ou rouges à lèvres !). Oh, et il n’y a pas besoin de s’inquiéter de l’assemblage de ce bb – qui, score.

6

Meilleur organisateur de vernis à ongles pour Gel Manis

Organisateur de vernis à ongles et étui pour sèche-ongles Famard

C’est la cabine sèche-ongles pour moi ! Cet organisateur de coussins souples est livré avec non pas un, mais deux étuis zippés ensemble que vous pouvez séparer à tout moment. Le haut est pour votre lampe UV/LED et une perceuse à ongles, tandis que le bas garde vos vernis en gel bien rangés. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

7

Meilleur organisateur de vernis à ongles pour les petits appartements

Coffret Train Maquillage Monstina

S’il vous arrive de vivre dans un petit appartement, vous aurez envie de chercher un organisateur d’ongles qui peut tenir dans votre placard ou sous votre lit. Cet étui à fermeture éclair (qui se trouve être le favori de tous les temps de la directrice adjointe de la beauté de Cosmo, Chloe Metzger) est non seulement super spacieux à l’intérieur (ce qui signifie que vous pouvez facilement regrouper les vernis à ongles par couleur ou marque) mais surtout, il ne prend pas beaucoup d’immobilier non plus.

8

Meilleur coffre organisateur de vernis à ongles

Coffret Frenessa Rose Gold Vernis à Ongles Train

Sry, mais pouvons-nous juste prendre une seconde pour parler de cette jolie couleur or rose ? Cette malle robuste et somptueuse est le compagnon de voyage idéal pour vos prochaines vacances, mais elle est également assez jolie pour être laissée de côté. Le le boîtier rigide et les séparateurs en éponge évitent à 24 vernis à ongles de danser ou renverser, et en prime, il est livré avec un miroir intégré, une serrure à clé pour plus de sécurité et un tiroir coulissant.

9

Meilleur organisateur de vernis à ongles écologique

Ensemble d’organisateurs de tiroirs en bambou 5 pièces Pipishell

Que vous aimiez les produits durables ou que vous souhaitiez simplement une ambiance terreuse dans votre pièce, ces boîtes en bambou seront parfaites pour vous. Vous obtenez un ensemble de cinq plateaux de tailles différentes avec celui-ci (mais vous êtes libre d’en utiliser autant que vous le souhaitez, ofc) et ils asseyez-vous confortablement sur votre vanité, sous l’évier ou dans un tiroir. Vous avez beaucoup de place pour la personnalisation ici.

dix

Meilleur organisateur de vernis à ongles rotatif

Organisateur de maquillage rotatif à 360 degrés Mokaro

Cet organisateur de vernis à ongles est comme votre propre manège de la taille d’une pinte, sauf que celui-ci est pour tous vos biens précieux. Grâce à la rotation à 360 degrés et aux étagères réglables, il est facile de trouver exactement ce que vous cherchez en un tour de main. Plus,& vous pouvez même le personnaliser pour l’adapter à des produits plus grands, comme l’huile nettoyante ou le toner.

Onze

Meilleur organisateur de vernis à ongles tout-en-un

Présentoir de rangement pour maquillage et bijoux Sorbus

C’est une évidence pourquoi plus de 18 000 (!) évaluateurs Amazon, moi y compris, ne peuvent pas en avoir assez de ce joli petit organisateur. Il est fait d’acrylique épais, ce qui signifie qu’il est ultra-durable, que le nettoyage est un jeu d’enfant et qu’il est énorme. Avec quatre grands et deux petits tiroirs et 16 fentes, il y a une place pour à peu près tout (pensez : palettes de contours, bijoux ou même rasoirs). Il est également disponible dans sept autres coloris, dont Blue Brilliance, Bronze Glow et Teal Thrill.

12

Meilleur organisateur de vernis à ongles étanche

Organisateur de vernis à ongles Anrui

À main levée, qui d’autre ici est sujet aux accidents ? . Peu importe à quel point je sécurise chaque flacon de vernis à ongles, une fuite est inévitable. C’est là que cet organisateur étanche est utile : avec un intérieur et un extérieur en nylon, ce le sac à deux couches empêche les petits déversements de se transformer en un cauchemar complet. Bonus : il est même livré avec son propre kit d’outils de manucure. Comme c’est mignon ?!

13

Meilleur organisateur de vernis à ongles pour les comptoirs de salle de bain

Organisateur de tiroir de rangement pour maquillage GoBam

Trouver un organisateur de vernis à ongles adapté à un comptoir de salle de bain est un combat. Il ne peut pas être trop grand et il ne peut pas être trop petit, ce qui rend ce choix parfait. Oui, celui-ci est également en bambou, mais il peut s’adapter à un tas de choses en dehors du vernis à ongles, comme des parfums, des fonds de teint liquides, des cotons ronds et même des pinceaux à maquillage, dans son tiroir du bas.

14

Meilleur organisateur de vernis à ongles en cuir végétalien

Organisateur de trousse de maquillage Stagiant

Avertissement : Vous serez probablement obsédé par le motif en marbre dessiné à la main sur cet organisateur. Il est fait de cuir végétalien, a l’air super mignon et ne décevoir non plus dans le département spatial. En prime, il a réividers que vous pouvez facilement réorganiser, des porte-pinceaux de maquillage élastiques et une poche zippée pour garder tous vos vernis sains et saufs.

quinze

Meilleur organisateur de vernis à ongles avec cordon

Sac de vernis à ongles Lay-n-Go avec cordon de serrage

La meilleure partie de ce bijou unique en son genre, en plus de l’imprimé cachemire mignon, est qu’une fois que vous ouvrez le cordon sur une surface plane, il dispose vos huit vernis et accessoires pour les ongles dans un cercle de 18 pouces, ils sont donc faciles à saisir. Et lorsque vous avez terminé votre manucure DIY, il vous suffit de resserrer la ficelle et de continuer votre chemin.

Venezia Moorer En tant qu’assistante de production de Cosmopolitan.com pour la chaîne Snapchat de la marque, je suis une autoproclamée droguée des produits avec une formation en design de communication.

