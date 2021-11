15 petites entreprises sur Amazon à soutenir toute l’année

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Bon samedi des petites entreprises !

Alors que les grands détaillants peuvent proposer des offres incroyables ce week-end, n’oubliez pas de magasiner petit et de soutenir les innombrables artisans vendant des créations uniques sur Amazon. Des serviettes et planches à découper époustouflantes pour les réceptions des Fêtes au café haïtien et aux produits d’autosoins nourrissants, tout ce dont vous avez besoin pour la période des Fêtes et au-delà peut être trouvé dans une petite entreprise sur Amazon.

Ci-dessous, nous avons rassemblé 15 petites entreprises sur Amazon qui méritent notre soutien toute l’année !