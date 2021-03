15 plus grandes stars invitées musicales de l’histoire du spectacle

Depuis sa première diffusion en 1989, Les Simpsons a accueilli un éventail absolument éblouissant de stars de la musique: des artistes classiques présentés à une nouvelle génération d’enfants des années 90, en passant par les stars contemporaines de l’époque qui se croisent sur le plus grand du monde. spectacle animé.

Voici une tentative pour comprendre cette liste interminable de camées, classées simplement en fonction de la façon dont leurs apparitions étaient amusantes et mémorables dans la série (pas en tant que musiciens).

15: Piments Red Hot Chili

En 1993, Krusty Gets Kanceled, le premier clown de Springfield perd son spectacle, mais Bart et Lisa rallient le troupeau d’amis célèbres de Krusty: Johnny Carson, Hugh Hefner, une Bette Midler férocement éco-consciente et Luke Perry pour un retour spécial de stars. .

Bart et Lisa attrapent également le Red Hot Chili Peppers en les faisant sortir clandestinement d’un concert mal planifié chez Moe’s. Anthony Kiedis dit à Moe «vous avez dit à notre agent que cet endroit contient 30 000 personnes», ce à quoi Moe répond: «C’est vrai. Nous en avons eu 30 000 ici hier soir. Maintenant, jouez. »

Le groupe interprète «Give It Away» sur la spéciale Krusty, et lorsque le réseau a un problème avec leurs paroles, ils sont tous trop heureux de suivre l’excellente suggestion de Krusty:

Le groupe se présente à Moe en sous-vêtements pour l’afterparty, et Flea crie «Hey Moe !,» qui n’était pas vraiment dans le script, mais plutôt un extrait de Flea déconner dans la cabine de voix off qu’ils ont fini par utiliser.

14: Aerosmith

Dans l’épisode classique de 1991 «Flaming Moe», Aerosmith a fait une apparition plus conventionnelle que d’habitude sur Les Simpsons, soulignée par un Steven Tyler indéniable et frénétiquement animé:

Lorsque le bar de Moe explose en popularité grâce à une boisson inventée par Homer, le bar est bientôt rempli de clients – dont un en fait nommé «Hugh Jass», contrecarrant la tentative d’appel de Bart et Moe attire Aerosmith dans une performance impromptue avec la promesse de marinés gratuits les oeufs.

L’épisode a été diffusé en 1991 et le groupe a continué à avoir son tout premier album n ° 1, Get A Grip deux ans plus tard, confirmant que le « Moe Bump » est réel.

13: James Taylor

«Wow… ancien président James Taylor. »

C’est la réaction d’Homer lorsque la NASA engage l’icône folk pour jouer pour lui et Buzz Aldrin au cours de leur mission malheureuse d’envoyer un homme ordinaire dans l’espace. Mais alors que le navire est en danger, Aldrin dit à Taylor «ce n’est pas le meilleur moment pour votre marque unique de folk-rock doux-amer», et Taylor n’est pas vraiment réceptif.

Il interprète ensuite « Vous avez un ami » pendant que les astronautes y flottent impuissants, puis fait « Feu et pluie », mais change les paroles « de beaux rêves et des machines volantes en morceaux sur le sol » en « voler en toute sécurité dans les airs. » Sur le commentaire du DVD, les scénaristes admettent leur nervosité à présenter cette scène à Taylor. La chanson parle, après tout, du suicide de son amie d’enfance Suzanne Schnerr, mais l’artiste a finalement été cool avec elle.

12: Barry White

«Le ministre de l’amour, Larry White» (comme Barry White est présenté par le maire Quimby) se présente comme le défilé annuel du grand maréchal de Springfield, un événement où les citoyens se rassemblent pour frapper à mort tous les serpents de la ville. Lorsque White découvre ce qu’est le festival, il est horrifié mais accepte de faire une faveur à Lisa, en lui disant «N’importe quoi… pour une dame», et attire les serpents dans la sécurité de la maison des Simpson avec une performance de basse de « Je ne peux pas en avoir assez de ton amour, bébé.

11: Tom Jones

Lorsque Marge obtient un emploi à la centrale électrique, M. Burns lui demande des conseils sur la façon de remonter le moral de sa main-d’œuvre morne, et elle suggère des collations plus saines, une journée Funny Hat Tom Jones musique. » Vous voyez alors les mêmes employés toujours aussi déprimés mais portant des chapeaux amusants et «What’s New Pussycat» est criard. Le progrès!

L’épisode prend une tournure sombre lorsque M. Burns tente de séduire Marge en lui donnant un concert privé de Tom Jones, qui implique Smithers assommant le crooner gallois avec une valise de gaz toxique, puis le tenant sous la menace d’une arme.

Quand Homer défend l’honneur de Marge, M. Burns est impressionné et récompense le couple avec un concert privé de Tom Jones de toute façon, où il interprète «It’s Not Unusual» tout en étant enchaîné à la scène. Il se penche pour embrasser Marge sur la joue et lui dit «demande de l’aide, mon amour – appelle Interpol, donne-moi une scie à métaux, n’importe quoi», puis se lance de nouveau dans le refrain, toujours le vrai pro.

10: U2

Quand Homer court pour être le commissaire à l’assainissement de Springfield, il se faufile sur scène dans un U2 concert en se présentant à la sécurité comme «l’homme de la pomme de terre», et ils l’ont immédiatement laissé entrer.

Son message est mal reçu cependant, et il a été retiré de la scène par la sécurité, Bono assurant à tout le monde « ne vous inquiétez pas, il obtiendra l’aide dont il a besoin. » Le groupe se lance alors dans «Pride (In The Name Of Love)» tandis qu’Homer se fait matraquer par des gardes de sécurité sur le fond de la vidéo géante.

Le groupe réapparaît également dans une séquence post-crédits vraiment loufoque où Adam Clayton se vante de sa collection de cuillères.

9: Mick Jagger, Keith Richards, Elvis Costello, Tom Petty, Lenny Kravitz et Brian Setzer

Les Simpsons ont attiré un who’s who de rockers pour un épisode de la saison 14 où Homer tente de retrouver sa jeunesse gaspillée avec un voyage au Rock’n’Roll Fantasy Camp. Mick Jagger et Keith Richards donner des conseils sur la mise en scène (et la microgestion des finances du camp), Elvis Costello essaie de les vendre à la basse, Lenny Kravitz parle de la farce à l’entrejambe, Tom Petty ennuie tout le monde avec son symposium sur «avoir des paroles significatives» et Brian Setzer a quelques mots sages sur la puissante guitare:

Dans l’histoire non autorisée des Simpson, Dan Castellaneta parle de la façon dont il y avait une hiérarchie intégrée parmi les rockers, les Rolling Stones se présentant avec 45 minutes de retard, Elvis Costello 30, Tom Petty et Lenny Kravitz 25, et Brian Setzer tout de suite. temps. Il a plaisanté, « Michael Bolton est venu tôt, et il n’était même pas dans la série ».

8: Bob Seger

Rien ne couvre tout à fait une citation OSEA comme les billets gratuits de Bob Seger. Après un incident à la centrale nucléaire de Springfield, Homer obtient des sièges au premier rang pour voir l’homme ‘Ramblin’ Gamblin ‘lui-même et amène le chef Wiggum. Les deux abandonnent leurs femmes pour organiser une excursion d’une nuit avec les enfants et se font gronder par Bob dans le processus: «une femme, comme le rock and roll, n’oublie jamais», leur dit Seger.

L’épisode 17 de la saison 32, intitulé «Uncut Femmes», marque également la première apparition de l’épouse du chef, Sarah Wiggum (exprimée par Megan Mullally) dont le passé criminel la rattrape et elle enrôle Marge dans un océan 8-like câpres.

7: James Brown

Springfield apporte James Brown pour titrer leur premier (et dernier) festival Do What You Feel, où il interprète «I Got You (I Feel Good)» jusqu’à ce qu’un kiosque à musique s’effondre derrière lui.

C’est court, et pas le camée le plus drôle de l’histoire de la série, mais c’est quand même génial et tout à fait surréaliste que James Brown soit dans Les Simpsons.

6: David Crosby

David Crosby a fait deux apparitions sur Les Simpsons, une fois pour donner aux Be Sharps (le quatuor de barbershop d’Homère) leur prix Grammy:

Et un autre en tant que sponsor AA de Lionel Hutz, l’avocat de la famille, qui l’appelle au milieu d’un procès pour se faire convaincre d’une envie de bourbon. Crosby, toujours l’âme douce, dit à Hutz: « Prends-le juste un jour à la fois, et sache que je t’aime. »

5: Paul et Linda McCartney

Dans «Lisa the Vegetarian», l’un des épisodes les plus drôles de tous les temps, Lisa trouve des alliés dans son nouvel activisme animalier: Paul et Linda McCartney, qui aiment passer du temps dans le jardin d’Apu à l’ombre.

Paul demande également à Lisa si elle veut entendre une chanson, qui s’avère être Apu hurlant une version impie de «Sgt. Pepper’s »tandis que Lisa s’éloigne, horrifiée.

4: Smashing Pumpkins, Sonic Youth, Cypress Hill, Peter Frampton

Dans l’un des épisodes classiques de tous les temps de la série «Homerpalooza», le père d’âge moyen traverse le dilemme trop relatable de se rendre compte qu’il est devenu pas cool. Ou comme le dit grand-père Simpson (dans un flashback), «J’étais avec ça. Puis ils ont changé ce que «c’était». Maintenant, ce avec quoi je suis n’est-ce pas. Et qu’est-ce qui me semble étrange et effrayant.

Homer devient le monstre du spectacle «canon» pour Hulabalooza, et rencontre des agrafes de rock alternatif des années 90 de la hauteur de l’ère Lollapalooza (et Peter Frampton):

Lorsque l’acte de boulet de canon menace sa vie, Homer décide de rester en vie pour sa famille est tout ce qui compte, et se fait huer hors de la scène et de la tournée, résigné à accepter son statut définitivement pas cool.

3: Les Ramones

Dans peut-être le moment le plus cool de l’histoire de la série, The Ramones a régalé M. Burns avec une interprétation terrifiante, au son classique des Ramones, de «Happy Birthday», se terminant par «allez au diable, vieux bâtard».

M. Burns répond avec sa ligne emblématique: «Faites tuer les Rolling Stones.» Avant que Smithers ne puisse le corriger, il ajoute «Faites ce que je dis». La réaction totalement horrifiée de M. Burns à la performance est également l’une des petites touches d’animation les plus amusantes de la série:

Pour mémoire, c’était une incarnation ultérieure du groupe. Joey et Johnny Ramone ont tous deux fait des voix, mais CJ Ramone et Marky Ramone ont pris les deux autres places. Dee Dee Ramone et Tommy Ramone, le bassiste et batteur d’origine du groupe, avaient alors disparu.

2: Michael Jackson

Michael Jackson était un fan si immédiat des Simpsons, il a contacté Matt Groening et a proposé d’écrire une chanson à succès pour Bart et a réussi. « Do The Bartman » était un single n ° 1 dans cinq pays, avec Jackson fournissant des voix de sauvegarde et aidant prétendument à l’écriture de la chanson, bien que l’écrivain crédité de la chanson, Bryan Loren, affirme avoir écrit la chanson en solo.

Jackson a offert sa voix à l’épisode classique «Stark Raving Dad», jouant un maçon nommé Leon Kompowsky qui «croit» qu’il est Michael Jackson et se lie d’amitié avec Homer dans un établissement psychiatrique. Jackson a également écrit la chanson «Happy Birthday Lisa», que lui et Bart interprètent dans l’émission comme cadeau d’anniversaire de Lisa.

Dans une tournure étrange, cependant, Jackson (qui a été présenté comme «John Jay Smith» dans le générique) n’a en fait fait aucune des chansons de l’épisode; les chansons ont été enregistrées par Kipp Lennon, son son personnel. Donc, si vous gardez une trace, c’est Kipp Lennon prétendant être Michael Jackson prétendant être « John Jay Smith » faisant semblant d’être Leon Kompowsky faisant semblant d’être Michael Jackson. Beaucoup à déballer là-bas.

1: George Harrison

George HarrisonLa camée de The Simpsons reste l ‘un des invités les plus drôles de tous les temps. Lorsque le quatuor de coiffeurs d’Homère, The Be Sharps, devient célèbre, il assiste à une soirée Grammy, où il vit le plus grand frisson de sa vie. L’émission a littéralement amené un Beatle vivant juste pour enregistrer ceci:

Il revient pour une autre ligne à la fin de l’épisode, passant pour voir les Be Sharps se produire sur un toit et déclarant simplement: «C’est fait» et s’envolant. La perfection totale.

Mentions honorables: Il y en a facilement 30 autres que vous pourriez ajouter à cette liste, mais par où commencer? The Who, Linda Ronstadt, Johnny Cash (qui fait la voix d’un coyote de l’espace, donc il n’est techniquement pas un invité musical), Sting, Elton John, Britney Spears, REM, Phish, Lady Gaga, Willie Nelson, Metallica, Fall Out Boy , Les rayures blanches, Ringo Starr. Nommez n’importe quel musicien, en gros.