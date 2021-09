15 points de suture pour Aleix Vidal

20/09/2021 à 19h49 CEST

Aleix Vidal C’était l’un des noms propres du tirage au sort que l’Espanyol a réalisé ce dimanche de manière angoissante à Benito Villamarín. L’ancien joueur de la FC Barcelona il a marqué le but qui a momentanément placé 1-1 sur le tableau d’affichage et, quelques minutes plus tard, a subi un tacle criminel, avec les crampons devant et à la hauteur du tibia, ce qui a conduit à l’expulsion de Betico Allemand Pezzella intervention préalable du VAR.

Même si Vidal Il a essayé de continuer sur le terrain, a finalement dû être remplacé. Et ce n’est pas pour moins, car, comme le rapporte ce lundi le club, le joueur de Valls il avait besoin de 15 points de suture sur sa jambe droite.

Au-delà de la dureté de l’action, où Pezzella Il a clairement mal mesuré, les chants qu’un secteur des supporters Verts et Blancs a dédiés au footballeur Bleu et Blanc alors qu’il était soigné sur le terrain ont généré plus d’agitation. « Marche dessus & rdquor ;, pouvait être entendu clairement.

Les Benito Villamarin il n’a pas oublié le passé sevillista de Vidal, sifflé tout au long du match. Plus motivé que jamais, Alexis Il était provocant quand il a marqué le but qui a porté le score à 1-1. Il mit une main derrière son oreille alors qu’il se dirigeait vers les gradins. Vidal était, pour le deuxième parti consécutif, l’élection de Vicente Moreno sur l’aile droite.