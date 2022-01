15 produits étonnants qui vous aideront à rester zen pour la nouvelle année

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Le Zen est un état d’esprit. C’est celui où vous ne vous souciez pas de la date limite de jeudi ou pourquoi votre vie amoureuse n’est pas là où vous voulez qu’elle soit. Vous ne pensez pas aux centaines de choses que vous devez faire ce week-end, ou aux choses que vous avez faites dans le passé et que vous auriez aimé changer.

Lorsque vous êtes zen, votre esprit est clair, détendu et concentré sur le présent. À vrai dire, c’est un état d’esprit que nous devrions tous essayer d’avoir. Si l’une de vos résolutions du Nouvel An est d’être plus en paix et dans l’instant présent, nous avons rassemblé quelques excellents produits pour vous aider à le faire.

Des journaux guidés aux bouteilles d’eau de motivation, des bougies d’affirmation aux cartes de pleine conscience, voici quelques produits qui peuvent vous aider à rester zen en 2022.