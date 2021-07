15 querelles entre célébrités et parents – Des célébrités éloignées de leurs parents

in

Selena Gomez

Sel et sa mère Mandy Teefey ont eu quelques ~ problèmes ~ ces derniers temps, impliquant en partie le retour de Justin Bieber dans la vie de Selena. Après que Mandy a appris que sa fille suivait une thérapie de couple avec Justin, les choses se sont envenimées, selon une source proche de la famille.

Cependant, le Biebs n’est pas la seule source de friction entre la mère et la fille. D’après E! News, la rupture a commencé en 2014 lorsque Selena a abandonné sa mère en tant que manager. Ils n’auraient pas parlé pendant une année entière. “Mandy ne laisserait même pas Selena parler à sa sœur pendant longtemps”, E! La source de News affirme.

La mère et la fille ont toutes deux été productrices exécutives de 13 Reasons Why de Netflix, et des problèmes sont survenus lors de la mise en place de l’émission, car Mandy “a perdu son influence en tant que manager après le départ de Selena”.

Cependant, le duo a foulé le tapis rouge ensemble pour leur série, donc les choses vont bien maintenant, non? Hé, pas tout à fait.

En décembre 2017, ils se sont désabonnés sur Instagram. Aïe.

Un mois plus tard, Mandy a annoncé le choix de sa fille d’apparaître dans le film de Woody Allen, A Rainy Day in New York. La fille adoptive de Woody, Dylan, a été très franche au sujet des abus sexuels qu’elle a subis de la part de son père lorsqu’elle était enfant.

Lorsque certaines des co-stars de Selena ont publiquement partagé qu’elles donnaient leur salaire du film à une œuvre caritative – et rien d’autre que le silence radio de Selena à l’époque – les fans se sont rendus sur l’Instagram de Mandy et ont exigé qu’elle « fasse » s’excuser sa fille d’avoir travaillé avec Woody.

Mandy a répondu : “Désolé, personne ne peut obliger Selena à faire ce qu’elle ne veut pas.”

Mais en février 2018, Mandy a jailli de Sel sur son compte Instagram pour Kicked 2 the Curb Productions. On dirait que la mère et la fille ont réussi à régler certains de leurs désaccords.