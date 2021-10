15 secondes, c’est le temps qu’il a fallu à des hackers chinois pour faire éclater l’iPhone 13

22/10/2021 à 10h38 CEST

Josep Carceller @JosepCarceller

Lorsqu’une personne ayant des connaissances avancées acquiert un appareil technologique, elle veut automatiquement profiter pleinement de cet élément en sa possession, mais plusieurs fois les fabricants de matériel l’en empêchent en essayant de fermer hermétiquement leurs systèmes d’exploitation au maximum, comme c’est le cas de Manzana.

Les mises à jour constantes des appareils sont essentiellement axées sur la correction de certains bogues et l’amélioration de la sécurité des appareils, mais un groupe de pirates chinois a réussi à briser la sécurité d’un iPhone 13 Pro Max avec la dernière version de votre système d’exploitation, iOS 15.0.2. C’était lors de la Tianfu Cup, un événement qui se déroule en Chine et au cours duquel des groupes informatiques mettent leur talent à l’épreuve et montrent leurs compétences, essayant de montrer la sécurité des grandes plateformes comme iOS, Windows ou Android.

Lors de l’exposition de Laboratoire Kunlu, votre PDG réalisé le hack de l’iPhone 13 Pro Max en direct en raison d’une faille de sécurité qui contient Safari, le navigateur Web d’Apple, réussissant à exploiter le téléphone en moins de 15 secondes. D’autres groupes de hackers ont également réussi, mais en y consacrant plus de temps.

Mais si vous venez découvrir comment pirater votre iPhone 13 En raison de la faille de sécurité Safari susmentionnée, vous n’avez pas de chance car les pirates informatiques ont déjà partagé les informations avec Apple et la société corrigera la faille dans une prochaine mise à jour iOS.