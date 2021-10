15 secrets sur les filles méchantes qui sont totalement grool

Lorsque Paramount a remis Mean Girls à la MPAA pour le tableau des cotes, ils ont essayé de gifler la comédie pour adolescents avec une cote R, si vous pouvez le croire. Et le studio a dû riposter pour s’assurer que le public visé pour le film puisse réellement sortir et le voir. “Même dans le film PG-13, nous avons dû retirer beaucoup de choses”, a déclaré Fey à Variety en 2018. “Je me souviens avoir pensé: S’il s’agissait d’un film sur une école de garçons,” Votre cerise est-elle éclatée? ” n’aurait pas à sortir. ” Cette ligne a été remplacée par le plus apprivoisé « Votre muffin est-il beurré ? » Cependant, tout n’était pas une concession de la part des cinéastes.

“La ligne dans le sable que j’ai dessinée était la blague sur le vagin large. Le conseil d’évaluation a déclaré: “Nous ne pouvons pas vous donner un PG-13 à moins que vous ne coupiez cette ligne.” Nous avons fini par jouer la carte que le tableau d’évaluation était sexiste, parce que le présentateur venait juste de sortir, et Ron Burgundy avait une érection dans une scène, et c’était PG-13, “Waters a dit à Vulture”. Je dis ça uniquement parce que c’est une fille et qu’elle parle d’une partie de son anatomie. Il n’y a aucun contexte sexuel, et dire que cela est restrictif pour un public de filles est humiliant pour toutes les femmes. Et ils ont finalement dû reculer. »