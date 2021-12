15 utilisations de la ligne de commande Windows (CMD) à connaître | La technologie

La ligne de commande Windows est peut-être l’une des plus grandes inconnues du système d’exploitation de Microsoft. Eh bien, nous avons 15 commandes que nous devrions connaître et qui vont être plus intéressantes que vous ne le pensez.

Le fait que de nombreuses personnes n’aient même jamais utilisé l’invite de commande est significatif du peu d’importance accordée à cette partie de Windows dans le système d’exploitation lui-même.

C’est le reflet fidèle d’une époque révolue où tout se faisait par texte et cela fonctionnait d’une manière différente de ce que nous avons aujourd’hui.

Dans tous les cas, dans le CMD, il existe plusieurs commandes intéressantes et que nous devons connaître, car elles sont utiles à la fois pour Windows 10 et Windows 11.

Tous les outils dont nous allons vous parler sont accessibles depuis, comme nous vous le disions déjà, la ligne de commande à laquelle vous pouvez entrer taper CMD dans la barre de recherche Windows et l’exécuter quand vous voulez dans la fenêtre suivante pour rechercher.

De là, vous pouvez expérimenter les commandes que nous allons vous montrer ci-dessous.

Assoc

Comme vous le savez bien, tous les fichiers Windows (ou la grande majorité) sont associés à un programme qui se charge de les ouvrir. Eh bien, avec Assoc, nous pouvons voir tous ces associations à retenir.

Nous verrons une liste des extensions de fichiers et quel programme est associé à chacune d’entre elles. Nous aurons même la possibilité de modifier certaines associations si nous écrivons, par exemple, assoc.txt = et après l’égalité nous mettons le programme avec lequel il doit l’ouvrir.

Demande de pilote

Driverquery ce qu’il fait est afficher tous les pilotes c’est à ce moment-là dans notre ordinateur. Peut être étendu avec requête de pilote -v pour plus d’informations, y compris le répertoire où le pilote est installé.

C’est un bon moyen d’obtenir des informations sur les pilotes, même ceux qui sont obsolètes et ne fonctionnent pas.

Ipconfig

Avec IPconfig nous allons envisager la adresse IP que nous avons actuellement associé à notre ordinateur.

Vous pouvez utiliser des extensions comme ipconfig / version suivie par ipconfig / renouveler pour que Windows vous attribue une adresse IP différente de celle que vous avez. De plus, avec ipcofig / flushdns vous pourrez mettre à jour votre adresse DNS.

Ping

Avec Ping, nous savons si les paquets de données atteignent notre appareil ou non.

Si nous écrivons ping puis l’adresse IP ou le domaine Web enverra une série de packages de test à l’adresse spécifiée pour savoir si cela fonctionne ou non, car s’il renvoie des informations, tout ira bien, mais sinon, quelque chose provoquera l’échec.

PathPing

On peut dire que PathPing est un version avancée de la commande ping que nous avons vu auparavant.

Il est utilisé en tapant pathping suivi de l’adresse IP, fonctionnant de la même manière que ping, sauf que cette commande transmet des informations sur la route des paquets de test.

Tracert

Tracert est similaire au cheminement. La façon de travailler est simple, comme les précédentes, nous écrivons tracert suivi de l’adresse IP ou du domaine que vous souhaitez suivre.

La seule différence avec la commande ci-dessus est que tracert également suivre combien de temps (en millisecondes) prend chaque saut entre les serveurs ou les périphériques.

Fermer

Arrêter c’est peut-être l’une des commandes CMD les plus utilisées par de nombreux utilisateurs, car elle sert à planifier l’arrêt de l’ordinateur.

Si nous voulons éteindre le PC dans un certain délai, nous écrirons shutdown -s -t suivi de secondes qui doivent s’écouler jusqu’à ce que le temps souhaité soit atteint.

Nous pouvons également utiliser arrêt / r / oSi nous voulons que l’ordinateur redémarre et affiche le menu Options avancées, où nous avons le mode sans échec.

Vérificateur de fichiers système

Le Vérificateur de fichiers système est un outil utilisé pour l’analyse et la réparation automatiques des fichiers Windows.

Pour que cette commande fonctionne le CMD doit être exécuté en tant qu’administrateur mettre ensuite sfc / scannow. S’il trouve des fichiers corrompus, il les remplacera par des copies du cache Windows.

Taskkill

Taskkill est utilisé pour forcer l’arrêt d’un programme. Peut être utilisé avec taskkill -im suivi du nom de l’exécutable ou taskkill -pid suivi de l’ID de processus.

C’est un bon moyen de se débarrasser des programmes cachés ou de ceux qui ne répondent pas. Il est souvent utilisé lorsque Windows ne permet pas d’accomplir une telle tâche.

Chkdsk

Chkdsk est une autre des commandes les plus utilisées par les utilisateurs, surtout à une autre époque, lorsque DOS était plus présent, bien qu’avec Windows, il ait été beaucoup utilisé.

Nous avons plusieurs options.

chkdsk c :, il analysera immédiatement le lecteur C, sans qu’il soit nécessaire de redémarrer l’ordinateur. chkdsk / f, / r, / x, / BC :, cette commande corrige les erreurs, récupère les données, démonte le lecteur ou efface la liste des secteurs défectueux.

Schtâches

Avec Schtasks, nous pouvons accéder au Planificateur de tâches, mais à partir de l’invite de commande.

Nous pourrons mettre en place plusieurs tâches similaire sans avoir à cliquer sur diverses options. Par exemple, nous pouvons faire redémarrer un ordinateur tous les jours à 11 heures du matin, ce qui peut être très utile.

Comparaison de fichiers

Vous pouvez utiliser cette commande pour identifier le différences de texte entre deux fichiers.

La comparaison de fichiers est très utile, par exemple, pour les programmeurs qui souhaitent identifier une différence entre des fichiers extrêmement égaux.

La commande est fc et vous pouvez développer en écrivant / b pour comparer la sortie binaire, / c ignorer la casse du texte et / je il suffit de comparer le texte ASCII.

Netstat

Avec Netstat vous pourrez obtenir une liste des ports qui sont ouverts et les adresses IP qui sont liées.

Il peut s’agir d’une commande qui nous aide dans le cas où nous recherchons d’éventuels problèmes dans les appareils que nous avons connectés à notre PC.

Powercfg

Powercfg est une commande pour suivre la consommation d’énergie de l’ordinateur.

Vous pouvez utiliser la commande powercfg mise en veille prolongée et powercfg mise en veille prolongée pour gérer l’hibernation, et la commande powercfg / a pour afficher les statuts d’économie d’énergie.

cls

La commande cls est dédiée au nettoyage de tout ce qui apparaît à l’écran.

C’est-à-dire que si nous avons utilisé de nombreuses commandes auparavant et que nous sommes avec un écran plein d’informations, si nous mettons des cls, nous obtenons cela tout disparaît et nous avons à nouveau l’invite de commande comme si nous venions de la démarrer.

Avec ces commandes, vous pourrez tirer le meilleur parti de la ligne de commande (CMD), une partie de Windows assez inconnue.