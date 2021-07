15 vidéos étonnantes que vous devez voir

“Je pense que sur scène, soit vous avez la magie, soit vous n’en avez pas”, a déclaré Freddie Mercury. reineLe leader charismatique de s débordait de magie, et lui et ses compagnons de groupe – Brian May, Roger Taylor et John Deacon – étaient parmi les plus grands artistes live du 20e siècle. Ici, nous choisissons 15 des meilleures performances live du groupe, capturant exactement ce qui les rend si géniaux.

Meilleures performances en direct de Queen : 15 vidéos incroyables à voir

15 : « Laissez-moi vous divertir » (Montréal, 1981)

Un bon choix pour commencer une liste de 15 superbes vidéos live de Queen : Freddie Mercury chantant « Let Me Entertain You ». Mercury a écrit le très énergique plaisir pour la foule, qui a reçu l’une de ses plus belles sorties au Forum de Montréal en novembre 1981. Le brillant concert canadien, qui comprenait également des versions de classiques de Queen tels que « Somebody To Love » et « Killer Queen » , plus une reprise entraînante de Elvis Presley‘Jailhouse Rock’ et leur toute première performance live de ‘Under Pressure’. Rami Malek, qui a joué Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody, n’avait que six mois lorsque Queen a pris d’assaut Montréal.

14 : « Stone Cold Crazy » (Rainbow Theatre, 1974)

La magnifique salle de concert du nord de Londres, le Rainbow Theatre – aujourd’hui disparue depuis longtemps et transformée en église pentecôtiste – a été le théâtre de certains des concerts les plus mémorables des années 70, y compris des spectacles classiques de Bob Marley, Pink Floyd, David Bowie, et Van Morrison. Parmi les plus grands spectacles au Rainbow de cette époque figuraient la série de concerts de Queen en 1974. Ils ont eu lieu au cours d’une année mémorable pour le groupe, au cours de laquelle ils ont sorti deux albums acclamés, Reine II, en mars, et Pure crise cardiaque, en novembre. Leur version live de « Stone Cold Crazy », une chanson tirée de ce dernier album (et la première chanson de Queen à être créditée aux quatre membres du groupe), brûle de ferveur alors que Mercury se pavane sur scène avec confiance, partageant la vedette avec Brian May, qui offre un travail de guitare brûlant.

13 : « Keep Yourself Alive » (Rock In Rio, Brésil, 1985)

Freddie Mercury a déclaré que la chanson “Keep Yourself Alive” “était un très bon moyen de dire aux gens ce qu’était Queen à cette époque”. Les œuvres du groupe ! La tournée, de 1984/85, était élaborée, avec de nouveaux costumes élégants et une installation d’éclairage à la pointe de la technologie. Leur capacité à créer un spectacle-spectacle a été démontrée au festival Rock In Rio de 1985 au Brésil. Queen a joué pendant deux nuits devant une vaste foule estimée à plus de 250 000 personnes chaque soir – y compris une version palpitante de « Keep Yourself Alive ».

12 : « Play The Game » (Milton Keynes Bowl, 1982)

“Je ne me suis jamais considéré comme le leader de Queen”, a déclaré Mercury. « C’est nous quatre qui faisons en sorte que tout fonctionne. C’est 25 pour cent sur toute la ligne. Je suis celui devant, c’est tout. Les contributions vitales de chaque membre de Queen sont illustrées dans la performance émouvante de la chanson “Play The Game” au Milton Keynes Bowl en 1982. La performance les montre apportant leur talent musical pour exceller sur le son en constante évolution d’un autre hit classique de Queen.

11 : « Hammer To Fall » (Rock In Rio, Brésil, 1985)

‘Hammer to Fall’, écrit par le guitariste Brian May pour l’album de Queen’s 1984, Les travaux, était l’une des chansons les plus marquantes du spectacle Rock In Rio de 1985 – et May était au centre de la scène pour un entraînement prolongé à la guitare. La chanson a également été présentée dans le film Highlander.

10 : « Sous pression » (Stade de Wembley, 1986)

‘Sous pression’, la brillante collaboration de Queen avec David Bowie pour l’album 1982 Espace chaud, est devenu un incontournable de leurs spectacles pendant les cinq prochaines années. L’une des meilleures interprétations de la chanson du groupe a eu lieu dans l’ancien stade de football de Wembley à Londres un samedi après-midi d’été en juillet 1986. « Freddie était incroyable ce jour-là », a déclaré Brian May. «C’était un sommet pour nous. Nous étions très bons à ce moment-là et Freddie était magnifique. Il avait mis au point cette façon incroyable de gérer tout un stade et de devenir un point de connexion. »

9 : « White Queen (As It Began) » (Hammersmith, 1975)

Cela a dû être une excellente façon de passer le réveillon de Noël – en regardant Queen le 24 décembre 1975 jouer au Hammersmith Odeon de Londres. Le concert, qui a été diffusé en direct à la télévision de la BBC, a été une excellente façon de terminer une année couronnée de succès pour le groupe. ‘White Queen (As It Began)’, conçu à l’origine par le guitariste Brian May en 1968, a été inspiré par l’essai de poésie de Robert Graves ‘The White Goddess’. Il s’agissait également d’une autre étudiante qui, selon May, représentait l’idée de la «femme parfaite». Mercury a livré une version tendre à Hammersmith, un concert qui a ensuite été publié sur album et DVD, avec de superbes versions live de ‘Rhapsodie bohémienne’ et ‘Killer Queen’.

8 : « Radio Ga Ga » (Stade de Wembley, 1986)

Mercury a déclaré que lorsqu’il a entendu pour la première fois la chanson « Radio Ga Ga » du batteur Roger Taylor, il a su « instantanément » qu’ils avaient un énorme succès sur les mains. La chanson, qui est apparue sur l’album The Works, est rapidement devenue un incontournable des concerts. La version jouée à Wembley en juillet 1986 était pleine de participation enthousiaste de la foule. La foule, vivant dans l’instant, bien avant l’ère des tournages sur téléphone portable et des selfies, s’est jointe joyeusement au maître de piste Mercury torse nu alors qu’il menait le public du stade bondé dans une version applaudie et chantée de la joyeuse chanson de Taylor. “Nous pouvons plaire à un assez large éventail de personnes”, a déclaré Mercury. «Et les gens qui sont venus nous voir en concert ont une large tranche d’âge. Nous avons toujours mis nos cous en danger.

7 : « Les amis seront des amis » (Budapest, 1986)

L’un des concerts les plus atmosphériques du Magic Tour de 1986 a été un concert en juillet au Népstadion hongrois (autrefois appelé stade de football Ferenc Puskás), au cours duquel Queen a livré une version entraînante de “Friends Will Be Friends”, une chanson co -écrit par Freddie Mercury et John Deacon. Queen était l’un des rares groupes d’Europe occidentale à se produire dans le bloc de l’Est pendant la guerre froide. Au cours de ce concert passionnant, ils ont également interprété ‘Under Pressure’ et une version de ‘Tutti Frutti’ de Little Richard.

6 : « Je veux me libérer (Stade de Wembley, 1986)

« Nous avons eu beaucoup de chance que partout où nous sommes allés, il y ait eu un type de réception très similaire – où le public est très au fait de la façon de participer », a déclaré Mercury. C’était tellement vrai de la façon dont les fans de Queen se sont comportés lors de sa performance charismatique de la chanson “I Want To Break Free” – connue pour son clip musical léger – à Wembley en juillet 1986. La chanson a été écrite par le bassiste John Deacon, qui a dit que l’une des forces du groupe était qu’il était composé de « quatre personnes qui écrivaient des chansons ».

5 : « Une sorte de magie » (Stade de Wembley, 1986)

Un vendredi soir à Wembley en juillet 1986, Mercury était vêtu de l’un des ses tenues les plus emblématiques: une veste jaune vif de style militaire, avec des fermetures multi-boucles et un pantalon blanc avec passepoil rouge et or. Alors qu’il cliquait des doigts et passait lentement à une version palpitante de “A Kind Of Magic”, Mercury contrôlait pleinement le spectacle. « Nous sommes un peu tape-à-l’œil, mais je pense aussi que nous sommes sophistiqués, la musique n’est pas un gros bruit. Ce n’est pas glam rock, Soit. Nous sommes dans la tradition du show business », a déclaré le leader de Queen. La performance a montré le batteur Taylor, qui a écrit la chanson, à son meilleur, la tenant avec un rythme magnifique.

4: Nous sommes les champions’ (Montréal, 1981)

“We Are The Champions” était l’une des plus grandes chansons live de Queen, et des versions brillantes du monde entier – y compris Budapest, Francfort et Tokyo – survivent. Celui de Montréal en 1981, où Mercury porte un short blanc et un foulard rouge, est magistral. « Je cuisine juste sur scène ! Pour moi, jouer devant une foule nombreuse – ce genre de vague – est inégalé », a déclaré Mercury. “Le sentiment que je reçois du public est plus grand que le sexe. J’aime l’excitation de cela et j’ai toujours l’impression que je veux plus – plus, plus, plus. Je ne suis qu’une tarte musicale ! Cette version de « We Are The Champions » montre un grand showman chantant une fantastique chanson de bien-être.

3: “Quelqu’un à aimer” (Milton Keynes Bowl, 1982)

Mercury a décrit « Somebody To Love » comme « un tueur à faire en direct », car cela impliquait de mettre en scène une chanson qui avait été savamment produite en studio avec des voix superposées. Il a déclaré que la clé pour interpréter la chanson en direct était de « faire passer l’atmosphère de la chanson sur scène ». C’est ce que Mercury a fait à la perfection avec sa performance fougueuse et rapide de ce classique de Queen au Milton Keynes Bowl en juin 1982. « Êtes-vous prêts, frères et sœurs ? a crié Mercury, qui jouait du piano alors qu’il se lançait dans une version passionnée de huit minutes d’une chanson qu’il avait écrite pour l’album de 1976 Une journée aux courses.

2: ‘We Will Rock You’ (Rock In Rio, Brésil, 1985)

Mercure était un artiste né. Il a dit un jour que c’était « impressionnant et ahurissant d’être là-haut avec tous ces gens dans la paume de votre main ». En janvier 1985, Queen était la tête d’affiche de deux nuits de Rock In Rio, le plus grand festival de musique que le monde ait jamais vu. Plus d’un quart de million de fans brésiliens se sont joints au chant sur une version captivante de l’hymne du stade de Queen’s “We Will Rock You”. Les concerts ont été diffusés dans tout le Brésil par Globo, et chaque émission a été regardée par près de 200 millions de personnes dans plus de 60 pays.

1 : « Bohemian Rhapsody » (Live Aid, stade de Wembley, 1985)

Ouverture du tour de force de Queen’s 1976, “Bohemian Rhapsody” le célèbre set Live Aid du groupe en juillet 1985. “Le concert est peut-être le résultat d’une terrible tragédie humaine, mais nous voulons en faire une occasion joyeuse”, a déclaré Mercury avant le spectacle. C’est exactement ce qu’ils ont fait. La performance de son chef-d’œuvre a donné le ton à un concert envoûtant. Mercury a couru sur scène et a accueilli la foule comme s’ils étaient 72 000 amis proches; au moment où il s’est assis au piano et a frappé les premières notes de « Bohemian Rhapsody », il était le maître absolu du stade. La pression de se produire devant une audience télévisée mondiale a fait ressortir le meilleur de Mercury, qui a montré ce jour-là qu’il était l’un des plus grands artistes live de sa génération.

