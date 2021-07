150 000 $ de prix pour l’événement Alpha inaugural sur le jeu Blockchain « REVV Racing »

Comparer

Voiture de course REVV intermédiaire NFT. Art conceptuel uniquement ; les conceptions finales sont sujettes à changement.

Animoca Brands a annoncé aujourd’hui le lancement alpha public de REVV Racing le 11 août 2021, qui comprendra l’Alpha inaugurale, un événement de course avec des prix d’une valeur de 150 000 $. REVV Racing est un prochain jeu de blockchain de course automobile de simulation d’arcade construit sur Polygon (anciennement Matic), et est le dernier ajout à l’écosystème REVV Motorsport.

Dans les semaines précédant la sortie de la version alpha de REVV Racing et au début de l’événement de course inaugural Alpha, plusieurs événements seront lancés qui permettront aux utilisateurs de gagner une voiture de niveau 1 NFT pour le nouveau jeu.

L’Alpha inaugurale : événement de course à prix de 150 000 $ (11-17 août 2021)

Le lancement public de l’alpha de REVV Racing commence le 11 août 2021 avec l’Inaugural Alpha, un événement de course compétitif de sept jours offrant un total de 150 000 $ en prix. Une voiture de course REVV NFT est nécessaire pour jouer. Les joueurs s’affronteront pour les meilleurs temps au tour en utilisant leurs NFT REVV Racing Car dans une expérience de course traditionnelle à la première et à la troisième personne, avec un contrôle total de leur voiture sur la piste.

Les prix maximum de l’événement Alpha Inaugural sont de 12 000 $ pour la première place, 9 000 $ pour la deuxième place et 4 500 $ pour la troisième place, avec un total de 1 000 prix à gagner. La liste complète des récompenses est disponible ici.

Les prix seront payés en jetons REVV dont les montants seront déterminés en fonction du taux de change approximatif de l’USD et du REVV après la fin de l’événement de 7 jours.

Les détenteurs de REVV seront récompensés par une voiture gratuite NFT (16 juillet 2021)

Les portefeuilles contenant au moins 8 000 jetons REVV au 16 juillet 2021 à 17h00 (UTC) recevront un NFT de voiture de course REVV de niveau 1 gratuit qui peut être utilisé pour jouer dans REVV Racing. Des NFT de voiture supplémentaires seront envoyés aux portefeuilles avec 12 000 et 20 000 jetons REVV, jusqu’à un maximum de trois NFT par portefeuille.

Le largage aura lieu le ou peu après le 23 juillet 2021. Pour se qualifier pour le largage, les utilisateurs doivent conserver leurs jetons REVV dans un portefeuille, tel que MetaMask, qui peut être connecté au réseau Polygon et dont le solde est détectable par Etherscan.

SAND, GMEE, LMT, TOWER, SUPER liquidité / événements de participation à gagner automobile NFT

Les NFT de voitures de course REVV de niveau 1 seront distribués par le biais d’événements de liquidité et de participation organisés par Animoca Brands et ses filiales et partenaires. Les événements de liquidité seront gérés par The Sandbox (SAND), GAME (GMEE) et Tower Token (TOWER). Les épreuves de Stake seront organisées par Lympo (LMT) et SuperFarm (SUPER). Ces sociétés annonceront plus de détails sur leurs canaux communautaires respectifs.

Titres NFT de NinjaSticker et NFT de CoinGecko REVV Events

Les NFT des voitures de course REVV seront expédiés par voie hertzienne aux détenteurs de NinjaSticker NFT et aux NFT de l’événement CoinGecko REVV. Pour se qualifier pour le largage, les utilisateurs doivent enregistrer leurs jetons dans un portefeuille, tel que MetaMask, qui peut être connecté au réseau Polygon.

D’autres événements gagnants REVV Racing Car NFT seront annoncés avant le lancement inaugural d’Alpha le 11 août 2021.

Veuillez noter que chaque voiture de course REVV NFT porte une livrée et une étiquette de métadonnées spécifiques à l’événement dans lequel elle est gagnée et n’est disponible nulle part ailleurs.

Certains NFT de voitures de course REVV de niveau 1 avec la balise de métadonnées « Compétition » qui ont été envoyés par voie hertzienne aux joueurs éligibles F1® Delta Time. Négocie actuellement sur OpenSea.

REVV : l’écosystème des tokens pour les jeux de sport automobile

REVV est le jeton utilitaire qui sert de devise principale d’achat, d’utilité et de partage dans tous les jeux de blockchain REVV Motorsport d’Animoca Brands. REVV est conçu pour permettre une véritable propriété numérique des actifs du jeu, donnant aux joueurs la liberté et le contrôle de leurs éléments NFT dans le jeu dans un métavers croissant de jeux de course. Les jeux de l’écosystème REVV Motorsport incluent F1® Delta Time, MotoGP ™ Ignition et les prochains titres de Formule E : High Voltage et REVV Racing.

À propos des marques Animoca

Animoca Brands, classée dans la liste du Financial Times des entreprises à forte croissance en Asie-Pacifique 2021, est un leader du divertissement numérique, de la blockchain et de la gamification. Animoca Brands développe et publie un large portefeuille de produits, notamment le jeton REVV et le jeton SAND ; des jeux originaux comme The Sandbox, Crazy Kings et Crazy Defense Heroes ; et des produits qui utilisent des propriétés intellectuelles populaires, telles que Formula 1®, Marvel, WWE, Power Rangers, MotoGP ™ et Doraemon. Son portefeuille d’investissements et de partenariats blockchain comprend Sky Mavis (Axie Infinity), Dapper Labs (CryptoKitties et NBA Top Shot), OpenSea, Harmony, Bitski et Alien Worlds. Ses filiales comprennent The Sandbox, Quidd, Gamee, nWay, Pixowl et Lympo. Pour plus d’informations, visitez www.animocabrands.com ou obtenez des mises à jour en suivant Animoca Brands sur Facebook ou Twitter.

Contact mondial d’Animoca Brands : [email protected]