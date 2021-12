150 000 images combinées pour faire cette photo époustouflante de 300 mégapixels du Soleil

L’astrophotographe Andrew McCarthy a publié une nouvelle série de photos du soleil qui capturent parfaitement l’intensité de notre étoile.

La photo, que McCarthy a partagée sur son Instagram et dans un article Reddit, offre un aperçu détaillé de notre star. McCarthy a créé la photo en utilisant 150 000 images qu’il a capturées avec un télescope. Après la capture, il a combiné les photos pour créer l’un des regards les plus détaillés sur le soleil que nous ayons jamais vu, et c’est quelque chose que tout le monde devrait voir par lui-même.

Ces nouvelles photos de soleil sont absolument magnifiques

McCarthy a capturé les photos à l’aide d’un télescope solaire modifié. Dans le message Reddit, il a averti que les utilisateurs ne devraient pas normalement regarder le soleil à travers un télescope. Cependant, son télescope a été modifié pour purger la chaleur captée lorsqu’elle la dirige vers l’étoile. Cela lui permet de prendre des photos du soleil sans que son appareil photo ne prenne feu.

Pour réaliser cette image, McCarthy a capturé plus de 300 000 images. Mais, il n’a utilisé que les 150 000 meilleures images pour faire la photo. Il a ensuite combiné ces images pour aider à éliminer les effets de distorsion de l’atmosphère. Le résultat est une image incroyablement nette qui montre des tonnes de détails le long de la surface du soleil.

En regardant la photo, vous pouvez clairement voir les textures qui composent la surface de l’étoile. En outre, des éruptions solaires peuvent être vues sur le côté de l’étoile. C’est un cliché exceptionnel de photographie solaire. Si vous êtes un amoureux de l’espace, vous voudrez certainement le vérifier.

Comment McCarthy a capturé ces photos

Le soleil brille par temps clair à l’extérieur. Source de l’image : sbw19/Adobe

En raison de la dangerosité de regarder le soleil à travers un télescope, McCarthy a dû utiliser un type spécial de télescope. Il existe évidemment de nombreux guides sur la façon de photographier facilement le soleil, mais il semble que McCarthy ait utilisé un peu plus une configuration professionnelle qu’un simple iPhone 13.

Selon une réponse faite par McCarthy sur le fil Reddit, il a utilisé un télescope solaire avec une bande passante étroite. Cela lui a permis de capturer des photographies du soleil avec un contraste plus élevé. Il a noté dans la réponse que cela peut être bizarre. Et, à moins d’avoir une bonne photo, vous ne verrez peut-être pas grand-chose.

Alors que la photographie principale est un zoom arrière sur le soleil, McCarthy a inclus quelques zooms rapprochés dans sa publication Instagram. Il a créé la photo originale du soleil à 300 mégapixels. C’est un peu difficile à héberger sur des plateformes sociales comme Reddit. McCarthy a la photo à grande échelle disponible sur son Patreon.

McCarthy a également précédemment partagé de superbes photos de notre récente éclipse lunaire partielle. C’était la plus longue éclipse partielle que nous ayons connue depuis près de 600 ans.