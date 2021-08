150 jeux de fans Sonic gratuits et plus

Capture d’écran : Sonic Amateur Games Expo

Hier, la Sonic Amateur Games Expo a débuté, poursuivant une tradition de 21 ans de fans se réunissant pour partager de nouveaux jeux, démos, mods et moteurs développés par la communauté. Et bien que son nom l’indique, il s’agit de Sonic, SAGE est bien plus que des hacks ROM et des jeux de fans basés sur la mascotte populaire de Sega. (Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de contenu Sonic pour les fans du hérisson bleu.)

L’exposition numérique a commencé en 2000. L’événement a été créé pour « aider à promouvoir et à présenter les créations des gens de manière simple et gratuite, ainsi qu’à donner aux développeurs un délai à atteindre ». Il n’a cessé de croître au cours des deux dernières décennies. La 21e Sonic Amateur Games Expo a débuté hier. Il court jusqu’au 27 août.

Sur le site officiel de SAGE, vous pouvez trouver plus de 160 jeux créés par la communauté. Certains de ces jeux utilisent des personnages Sonic ou sont basés sur d’autres franchises de jeux vidéo. Mais il existe aussi des jeux vidéo complètement originaux développés par des développeurs indépendants. Sur une chaîne YouTube connectée à l’exposition, vous pouvez actuellement capter des flux où les gens jouent à travers les différents jeux créés par des fans et titres indépendants.

Il ne s’agit pas seulement de jeux partagés dans le cadre de l’Expo, mais vous pouvez également trouver des moteurs, des mods et d’autres hacks développés par les utilisateurs. C’est une quantité impressionnante de contenu et d’organisation à laquelle, comme vous l’avez peut-être deviné, Sega n’est pas du tout officiellement connecté ou affilié.

L’histoire complète de la Sonic Amateur Games Expo se trouve sur une page longue et détaillée hébergée sur SonicRetro.org. Comme prévu pour tout événement communautaire de longue durée, il y a eu des hauts et des bas. Mais c’est toujours fou de voir quelque chose qui semble moderne – un festival de jeux indépendants en ligne – qui existe depuis deux décennies et qui est entièrement géré par des fans !

Assurez-vous de consulter tous les jeux disponibles sur le site officiel de SAGE. Vous pouvez également suivre l’exposition sur Twitter.